Chuẩn bị khởi tố nam giám đốc sát hại nữ kế toán tại Bình Dương, đã có kết quả ban đầu

Xã hội 05/04/2023 19:23

‘Sắp tới chúng tôi sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can để xử lý theo quy định của pháp luật’, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin.

Theo Báo Sức khỏe và Đời sống, vụ nữ kế toán bị sát hại tại Bình Dương bước đầu đã có kết quả điều tra. Công an tỉnh đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can (Giám đốc người Trung Quốc) sát hại nữ kế toán, xảy ra tại phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên. 

“Nghi phạm người nước ngoài đang bị tạm giữ. Sắp tới, đơn vị sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật”, đại tá Chính thông tin trên Zing.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, quá trình điều tra xác định, khoảng năm 2020, nạn nhân L.T.M. (SN 1993, ngụ thị xã Tân Uyên) làm kế toán cho Công ty V.T., do ông Yang Zhong Wu (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc làm Giám đốc). Tết năm 2023, Yang Zhong Wu về Trung Quốc, sau đó quay lại thì phát hiện hàng trong kho của công ty bị thất thoát rất nhiều.

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Đối tượng bị bắt. Ảnh: VTC

Giám đốc này cho rằng phát hiện chị M. lập ra công ty khác có tên tương tự như tên công ty của mình để chiếm đoạt tài sản. Sau đó, Yang Zhong Wu nhiều lần nói chuyện với M. để giải quyết nhưng không được.

Cũng theo Dân Trí, khoảng 15h ngày 29/3, chị N.T.T.D. (SN 1993, quê An Giang, nhân viên văn phòng của công ty) đi rút tiền cùng ông Yang Zhong Wu tại phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, sau đó cả hai trở về công ty.

Khi về đến công ty, Yang Zhong Wu yêu cầu chị D. đi ra ngoài khu vực xưởng, còn ông trở về phòng làm việc. Đến khoảng 16h35 cùng ngày, chị N.T.H. (nhân viên tạp vụ của công ty) chạy đến gặp chị D. và báo sự việc vừa thấy ông Yang Zhong Wu và chị M. (kế toán công ty) cãi nhau tại phòng làm việc.

Sau đó, nữ tạp vụ thấy ông Yang Zhong Wu có vẻ hốt hoảng, trên người không mặc áo. Lúc này chị D. và chị H. chạy đến phòng làm việc thì ông Yang Zhong Wu bất ngờ lùi ô tô (nhãn hiệu Ford Ranger, màu trắng) đến chặn cửa văn phòng rồi đuổi chị D. và H. đi về, không cho vào phòng. 

Chuẩn bị khởi tố nam giám đốc sát hại nữ kế toán tại Bình Dương, đã có kết quả ban đầu - Ảnh 2
Camera ghi lại vụ việc. Ảnh: VietNamNet

Nghi ngờ chị M. xảy ra chuyện, hai người phụ nữ lấy lý do vào phòng để làm việc thì phát hiện chị M. đã tử vong trong nhà vệ sinh. Giám đốc cũng nhanh chóng điều khiển ô tô rời đi và tắt điện thoại. 

Tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Bình Dương tập trung lực lượng và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy bắt đối tượng nghi vấn. Đêm 30/3, phát hiện Yang Zhong Wu lẩn trốn tại TP Pleiku (tỉnh Gia Lai), Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ đối tượng phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Tại cơ quan công an, Yang Zhong Wu khai nhận sau khi dùng dao sát hại chị M., Yang Zhong Wu điều khiển xe bán tải đến khu vực rừng cao su (thuộc phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên) cất giấu rồi đi bộ ra đường bắt xe khách lên Gia Lai bỏ trốn và bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

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