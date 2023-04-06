Theo đó, hai bé gái sinh đôi tử vong nghi bị mẹ cho uống thuốc.

Theo Báo Nhân Dân, tại hiện trường, có rất đông người dân đến theo dõi. Lúc phát hiện, hai bé gái sinh đôi có biểu hiện sùi bọt mép, còn mẹ đã bỏ đi, phát hiện một bức thư được đánh bằng máy để lại trên bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 40 phút chiều 5/4, ông Huỳnh Công L. (sinh năm 1955, quê xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) đến nhà hai cháu nội ở đường Hòa Liên 4 (xã Hòa Liên). Tại đây, ông L. phát hiện hai cháu Huỳnh Tường Hiếu A. và Huỳnh Tường Thảo A. (cùng sinh năm 2021) trong tình trạng sùi bọt mép nằm trên giường. Qua kiểm tra cả hai cháu đã tử vong.

Người dân vây kín nơi hai cháu bé tử vong. Ảnh: Tuổi Trẻ

Thời điểm này, người mẹ tên là Tưởng Thị M. (sinh năm 1982) đã bỏ đi khỏi nhà, có để lại bức thư để trên bàn ở phòng khách.

Nhận tin báo, các lực lượng chức năng có mặt điều tra nguyên nhân, truy tìm người mẹ. Theo lãnh đạo xã Hòa Liên, nguyên nhân hai bé tử vong ban đầu nghi do người mẹ cho uống thuốc. “Người mẹ có dấu hiệu bị trầm cảm. Còn người cha của hai bé đang làm việc ở tỉnh Quảng Ngãi”, vị này thông tin.

Công an khám nghiệm đến tối muộn. Ảnh: Dân Trí

Đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của hai cháu bé.

Theo cơ quan chức năng, chị Tưởng Thị M. hiện đang dẫn theo cậu con trai, đi đâu chưa rõ.

Cũng theo Báo Tuổi Trẻ, khoảng 16h40 cùng ngày, ông H.C.L. (68 tuổi, quê huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) phát hiện hai cháu nội sinh đôi 2 tuổi là H.T.H.A. và H.T.Th.A. nằm bất động trên giường.

Xe cấp cứu đến tại nhà hai bé tử vong. Ảnh: Nhân Dân

Lúc này chỉ có ông L. ở nhà. Ba của hai cháu bé sinh đôi đang đi làm ở xa. Mẹ của các cháu là bà T.T.M. (41 tuổi) bỏ đi đâu không rõ. Người mẹ có để lại bức thư trên bàn trong phòng khách.

Bà M. nghi là bị trầm cảm sau sinh và từng đi bệnh viện để điều trị.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, lực lượng công an đã có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra vụ việc.

Cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cũng đang phối hợp tìm kiếm bà M., đồng thời động viên, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho hai cháu bé.