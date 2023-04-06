Theo lực lượng chức năng, có tổng cộng 6 đôi dép trên bờ biển được tìm thấy, một người nghi đã lên bờ, hai người còn lại phát hiện thi thể.

Theo Báo Sức khỏe và đời sống, ông Bùi Văn Thành – Chủ tịch UBND xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, người dân vừa phát hiện 2 thi thể nghi đuối nước ở khu vực biển Núi Rồng, gần cảng Nghi Thiết. Ông Thành cho biết thêm, trên bờ biển người dân phát hiện có 6 đôi dép. Có thông tin 1 người đã lên bờ. Lực lượng chức năng đang xác minh người này và tiếp tục triển khai các phương án tìm kiếm.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: VietNamNet Trước đó, vào khoảng 14h cùng ngày, người dân phát hiện 2 thi thể ở khu vực biển Núi Rồng, gần cảng Nghi Thiết và trình báo lên chính quyền địa phương. Hai nạn nhân được xác định là 2 nữ sinh lớp 6 và lớp 8 ở xã Nghi Quang (xã kề bên). Cũng theo Báo VietNamNet, vị trí phát hiện là khu vực bãi hoang, gần tổng kho xăng dầu DKC Nghi Thiết. Thời điểm phát hiện, trên thi thể các nạn nhân không có giấy tờ tùy thân. "Ngay sau đó, xã đã thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông để tìm thân nhân. Chiều cùng ngày, người nhà ở xã Nghi Quang (huyện Nghi Lộc) đã đến nhận, 2 nữ sinh (chưa rõ danh tính) này đang học lớp 6 và lớp 8”, ông Bùi Văn Thành cho hay.

Học sinh dễ đuối nước mùa nắng nóng. Ảnh: Internet Trước đó, tại huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng chức năng cùng người dân vừa phát hiện thi thể 2 học sinh lớp 5 dưới hồ chứa nước. Cụ thể, khoảng 15h chiều 5/4, người dân đi ra khu vực hồ chứa nước Vực Trống nằm trên địa bàn thôn Tân Bình, xã Gia Hanh, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) thì phát hiện thi thể 2 học sinh tử vong dưới hồ. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã phối hợp với người dân trục vớt thi thể 2 học sinh lên bờ. Danh tính 2 học sinh được xác định là Nguyễn Ngọc Khánh L. và Trần Bảo Tr. (cùng sinh năm 2012, trú xã Gia Hanh). Bước đầu xác định, cả 2 học sinh tử vong do đuối nước. Hiện thi thể các em đã được bàn giao cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương.

Nguyên nhân ban đầu vụ tông xe hàng loạt khiến 22 ngươi bị thương Qua kiểm tra, lái xe ô tô không có nồng độ cồn và âm tính với chất ma tuý. Hiện công an đang tiếp tục làm rõ vụ tai nạn.

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