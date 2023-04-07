Một phần thi thể của nạn nhân thứ 5 đang tiếp tục được tìm kiếm, lực lượng chức năng đã dùng flycam dò tìm từ trên cao.

Theo VietNamNet, báo cáo nhanh về vụ máy bay trực thăng Bell 505 của Binh đoàn 18 gặp nạn, Cục Cứu hộ - Cứu nạn cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy 4 thi thể nạn nhân trọn vẹn, đưa về bệnh viện; một phần thi thể của nạn nhân thứ 5 đang được tiếp tục tìm kiếm. Cũng theo Tiền Phong, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành công văn chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan tập trung tìm mọi biện pháp và huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm người bị nạn trong vụ rơi máy bay trực thăng Bell 505 một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Sử dụng flycam dò tìm từ trên cao. Ảnh: Dân Trí Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo, huy động tàu của ngư dân tiến hành rà lưới rê theo khu vực đã được lực lượng chức năng xác định. Thợ lặn của Đặc công Quân chủng Hải quân và Ban Quản lý vịnh Hạ Long tìm kiếm dưới đáy biển. Các lực lượng chức năng và ngư dân rà soát tìm kiếm trên mặt nước và khu vực lân cận trong phạm vi khoảng 7 km2, dùng flycam dò tìm từ trên cao. Các sở NN&PTNT, GTVT và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp tìm kiếm người bị nạn, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường thủy khu vực vùng vịnh Hạ Long.

Máy bay rơi ở Vịnh Hạ Long. Ảnh: VietNamNet Thông tin cho tàu thuyền và ngư dân đang đánh bắt hải sản ở khu vực máy bay bị nạn tăng cường quan sát, phối hợp tìm kiếm cứu nạn theo chỉ đạo của Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Theo Dân Trí trước đó, lúc 17h06 ngày 5/4, máy bay trực thăng Bell-505 (số hiệu VN-8650) của Công ty trực thăng miền Bắc, Binh đoàn 18 , gặp tai nạn tại tọa độ 20051'55''N - 107001'31''E, thuộc khu vực biển giáp ranh xã Gia Luận, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Trên máy bay lúc này có 5 người, gồm Đại tá - phi công Chu Quang Minh và 4 hành khách người Việt Nam. Báo cáo về lực lượng tìm kiếm, Cục Cứu hộ - Cứu nạn cho biết có 15 người tham gia, gồm 205 chiến sĩ của quân đội, 18 người của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam và 92 người của các lực lượng khác như biên phòng, hải quân, cảnh sát biển. 34 phương tiện các loại cũng đã được huy động gồm nhiều tàu, xuồng của hải quân, cảnh sát biển và lực lượng biên phòng, cùng tàu SAR 411.

Tiến hành giải mã hộp đen trực thăng rơi trên Vịnh Hạ Long, điều tra nguyên nhân gây tai nạn Cơ quan chức năng đang tiến hành giải mã hộp đen trực thăng rơi trên Vịnh Hạ Long, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-may-bay-truc-thang-gap-nan-o-ha-long-su-dung-fly-cam-tim-kiem-nan-nhan-cuoi-cung-570179.html