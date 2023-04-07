Nóng: Bà Nguyễn Phương Hằng khai lý do xúc phạm ca sỹ Vy Oanh

Xã hội 07/04/2023 06:53

Trong 1 bài viết trên Facebook, cho rằng Vy Oanh đã bình luận móc máy, xỉa xói đến việc bà ủng hộ đất để làm từ thiện chống dịch COVID-19 nên trong nhiều livestream, bà Nguyễn Phương Hằng đã xúc phạm nữ ca sỹ.

Theo VTC News, ngày 6/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) và 4 đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo điều 331 Bộ luật Hình sự.

Theo kết luận điều tra, về lý do xúc phạm ca sĩ Vy Oanh, Nguyễn Phương Hằng cho rằng nữ ca sĩ đã đăng tải bài viết trên trang cá nhân Facebook Vy Oanh, nội dung bài viết này không liên quan đến bị can.

Nóng: Bà Nguyễn Phương Hằng khai lý do xúc phạm ca sỹ Vy Oanh - Ảnh 1
Bị can Nguyễn Phương Hằng và ca sỹ Vy Oanh. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, Nguyễn Phương Hằng cho rằng ở phần bình luận, Vy Oanh đã móc máy, xỉa xói đến việc mình ủng hộ đất để làm từ thiện chống dịch COVID-19.

Đây chính là nguyên nhân để Nguyễn Phương Hằng thực hiện các buổi livestream vào ngày 16/5/2021, 25/5/2021, 30/6/2021, 5/7/2021, 3/10/2021, 9/10/2021, 3/11/2021, 7/11/2021, 8/11/2021 với nội dung xúc phạm Vy Oanh.

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Phương Hằng phát ngôn xúc phạm ca sĩ Vy Oanh rằng: “Tao nghĩ chắc mày cũng nhục không kém gì, úp mặt vô bồn cầu đó…".

Trước đó, ngày 24/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM triệu tập ca sĩ Vy Oanh đến làm việc liên quan đơn của ông Nguyễn Quang Tuấn (con trai bị can Nguyễn Phương Hằng), tố giác cô về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân bị can Nguyễn Phương Hằng.

Nóng: Bà Nguyễn Phương Hằng khai lý do xúc phạm ca sỹ Vy Oanh - Ảnh 2
Bà Hằng trong các livestream. Ảnh: Internet

Trong sáng 24/3, ca sĩ Vy Oanh phải có mặt tại Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM để làm việc theo giấy triệu tập lần 1.

Phản hồi thông tin trên, ca sĩ Vy Oanh cho biết đã có văn bản gửi đến Công an TP.HCM cung cấp thêm một số thông tin.

Cùng thông tin vụ việc, theo Tuổi Trẻ, về yêu cầu bồi thường của 10 bị hại, ông Võ Nguyễn Hoài Linh không có yêu cầu về vật chất mà yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm xin lỗi do các phát ngôn xúc phạm ông.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh) chưa có yêu cầu bồi thường về vật chất mà yêu cầu bà Phương Hằng và đồng phạm phải xin lỗi do các phát ngôn xúc phạm mình.

 

Bà Trần Thị Thủy Tiên và chồng là ông Lê Công Vinh yêu cầu bà Hằng và đồng phạm bồi thường tổn thất về vật chất là 30,4 tỉ đồng; bồi thường tổn thất về tinh thần là 14,9 tỉ đồng do các phát ngôn xúc phạm bà Tiên và ông Vinh.

Ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) yêu cầu bà Hằng và đồng phạm xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại về vật chất 43 tỉ đồng do các phát ngôn của bà đã xúc phạm ông.

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