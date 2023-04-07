Trách nhiệm hình sự vụ tài xế ‘xe điên’ tông liên hoàn người đi trên đường Võ Chí Công: Có thể đối mặt khung hình phạt cao nhất?

Mới đây, công an đã tạm giữ hình sự lái xe đã gây tai nạn thương tâm trên đường Võ Chí Công, đồng thời điều tra, làm rõ vụ án.

Theo Báo Công Luận, về trách nhiệm hình sự liên quan đến vụ an, Theo Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường- Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư Hà Nội), đây là một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và thảm khốc gây hoang mang cho nhiều người. Cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật. Theo thông tin ban đầu từ phía cơ quan chức năng, kết quả xét nghiệm cho thấy người này không dương tính với ma túy, không vi phạm nồng độ cồn. Cơ quan chức năng sẽ làm rõ tình trạng kĩ thuật của phương tiện này và khả năng quan sát, khả năng điều khiển phương tiện, làm chủ tốc độ của người đàn ông này để đánh giá vụ tai nạn là do lỗi kĩ thuật hay do sai sót trong quá trình điều khiển phương tiện.

Vụ tai nạn kinh hoàng trên đường Võ Chí Công. Ảnh: Lao Động "Đây không phải là chiếc xe mới, nếu được đăng kiểm đúng quy định thì nguyên nhân từ lỗi kĩ thuật rất hiếm khi xảy ra. Trường hợp kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy người đàn ông này đã đạp nhầm chân ga khiến chiếc xe lao đi về phía trước dẫn đến vụ tai nạn xảy ra thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với người đàn ông này về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự", Luật sư Cường cho biết. Cũng theo Luật sư Cường, cơ quan chức năng sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, đồng thời, định giá tài sản bị thiệt hại và tiến hành giám định thương tích đối với các nạn nhân để xác định hậu quả đã gây ra của vụ tai nạn này.

Trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy người điều khiển phương tiện này đã có lỗi không làm chủ tốc độ dẫn đến vụ tai nạn xảy ra và vụ tai nạn gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122 % đến 200 % hoặc chết 02 người trở lên thì người điều khiển phương tiện này sẽ phải chịu khung hình phạt là phạt tù từ 03 năm đến 10 năm theo quy định tại khoản 2, điều 260 bộ luật hình sự. Hiện trường vụ việc. Ảnh: Zing Trường hợp hậu quả được xác định là khiến 03 người chết trở lên; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; hoặc gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên thì người vi phạm sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 07 năm đến 15 năm. Cũng theo Zing, lãnh đạo UBND quận Tây Hồ, Hà Nội, cho biết qua báo cáo nhanh của công an bước đầu đã xác định được nguyên nhân gây ra vụ tai nạn liên hoàn xảy ra tại ngã tư Võ Chí Công - Xuân La, xảy ra chiều 5/4 do tài xế đạp nhầm chân ga. "Tài xế đạp nhầm chân ga với chân phanh. Qua kiểm tra, người này không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy", lãnh đạo UBND quận Tây Hồ nói. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, khởi tố vụ án hình sự, ra quyết định tạm giữ hình sự với tài xế Hoàng Ngọc Vĩnh (63 tuổi, trú phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

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