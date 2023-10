Tài xế bước ra từ cửa phụ. Ảnh: Lao Động

Một trong những người tiếp cận hiện trường đầu tiên ở vụ tai nạn là ông Nguyễn Chiến Thắng - nhân viên bảo vệ quán ăn gần hiện trường cũng cho biết, sau khi nghe thấy tiếng va chạm lớn, ông chạy ra thì thấy người và xe máy nằm la liệt trên đường.

Lúc này, ông Thắng chạy đến vị trí chiếc ôtô vì thấy có người còn mắc kẹt dưới gầm xe thì thấy người đàn ông mặc áo trắng bước ra khỏi xe.

"Ông ấy bước ra mặt tái mét và kêu "như thế này có chết tôi không". Tôi hỏi là có say rượu bia gì không thì ông ấy nói do đạp nhầm chân ga. Sau đó tôi hướng dẫn ông ấy vào Công an phường cách đấy trăm mét để trình báo." - ông Nguyễn Chiến Thắng cho hay.

Cơ quan chức năng cũng cho biết, qua dữ liệu từ camera giám sát cho thấy các xe máy bị tông trúng khi đang đi qua ngã tư, nhịp đèn của những xe gặp nạn đã chuyển qua xanh.

Tai nạn giao thông liên hoàn. Ảnh: Zing

Theo Báo Tiền Phong trước đó, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 16h ngày 5/4. Thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô mang BKS 29A-083.12 lưu thông theo hướng cầu Nhật Tân - Cầu Giấy.

Khi đến ngã tư đường Xuân La - Võ Chí Công (quận Tây Hồ), ô tô bất ngờ tăng tốc lao vào 17 xe máy, làm 17 người bị thương.

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, tài xế điều khiển ô tô gây ra vụ tai nạn là ông H.N.V. (SN 1960, trú tại Long Biên, Hà Nội).

Lực lượng công an cho biết, qua kiểm tra, tài xế H.N.V không có nồng độ cồn, không có chất kích thích.