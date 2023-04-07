Xót xa vụ rơi trực thăng ở vịnh Hạ Long: Phi công đã cố gắng đưa máy bay về khu vực an toàn nhưng bất thành

Xã hội 07/04/2023 09:46

Sự cố xảy ra khi máy bay đang tổ chức chuyến tham quan ngắm Vịnh Hạ Long đã khiến 5 người tử vong, trong đó bao gồm đại tá phi công.

Theo VTV, cơ quan chức năng nhận định khi nhận thấy trực thăng gặp sự cố, phi công đã rất cố gắng điều khiển đưa trực thăng về khu vực an toàn nhưng không kịp.Ngày 6/4, các lực lượng chức năng đã tìm thấy hộp đen và cơ bản các phần của chiếc trực thăng Bell 05, nhãn hiệu VN-8650.

Bước đầu nhận định khi nhận thấy trực thăng gặp sự cố, phi công đã rất cố gắng điều khiển đưa trực thăng về khu vực an toàn. Tuy nhiên, do sự cố quá nhanh nên phi công đã không kịp xử lý. Khu vực trực thăng gặp nạn là xã Gia Luận, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng và vịnh Hạ Long. Máy bay gặp nạn khi đã bay khá xa nên khu vực tìm kiếm rộng hơn. Ngoài ra, dốc dòng chảy, khu vực xung quanh có nhiều hẻm và hang đá nên thi thể trôi dạt nếu bị mắc vào sẽ gây khó khăn cho việc tìm kiếm.

Xót xa vụ rơi trực thăng ở vịnh Hạ Long: Phi công đã cố gắng đưa máy bay về khu vực an toàn nhưng bất thành - Ảnh 1
Nhiều nỗ lực tìm kiếm máy bay rơi. Ảnh: VTV

Hơn 500 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang và các ngành của Trung ương, địa phương tham gia tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, trong đó tỉnh Quảng Ninh huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ…

Cũng theo Báo Phapluat.kinhtedothi, theo báo cáo của UBND TP Hạ Long, thi thể Đại tá Chu Quang Minh đã được cơ quan chức năng khám nghiệm, xác định rõ danh tính và được bàn giao cho gia đình vào hồi 16h30 để đưa về nơi cư trú tại TP Hà Nội an táng.

Đối với thi thể nạn nhân Hồ Thị Oanh, sau khi cơ quan chức năng thống nhất với gia đình đã tiến hành đưa đi hỏa thiêu tại Đài hóa thân An Lạc Viên thuộc TP Hạ Long.

Riêng đối với thi thể nạn nhân Hồ Tá Lực và nạn nhân Phạm Thị Bê, cơ quan chức năng đã thống nhất với gia đình là di chuyển bằng đường bộ về quê nhà tại TP Đà Nẵng để tổ chức an táng theo nguyện vọng của gia đình.

Hiện tại, các cơ quan chức năng đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng tiếp tục tìm kiếm thi thể nạn nhân Nguyễn Thị Hội cùng các vật thể liên quan đến máy bay trực thăng bị rơi.

Xót xa vụ rơi trực thăng ở vịnh Hạ Long: Phi công đã cố gắng đưa máy bay về khu vực an toàn nhưng bất thành - Ảnh 2
Máy bay Bell 505 bay trên Vịnh Hạ Long. Ảnh: VietNamNet

Trước đó, vào chiều 5/4, chiếc máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu 8650 của Công ty trực thăng miền Bắc thuộc Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18) do đại tá Chu Quang Minh điều khiển, chở bốn khách du lịch người Việt Nam thực hiện dịch vụ du lịch ngắm cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao.

Máy bay cất cánh lúc 16h56 và bị mất liên lạc lúc 17h15 cùng ngày 5/4. Ngay khi máy bay mất tín hiệu, Công ty trực thăng miền Bắc đã phối hợp với bộ đội biên phòng và lực lượng quân sự địa phương khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn.

 

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tại nạn máy bay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Công điện của Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các bộ, cơ quan, địa phương huy động lực lượng, phương tiện để tìm kiếm cứu nạn nhanh và hiệu quả nhất; thăm hỏi, hỗ trợ gia đình phi công và những người bị nạn, thực hiện chế độ chính sách đối với quân nhân.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu tra nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm vi phạm nếu có. Toàn bộ quy trình chỉ huy, điều hành bay, đảm bảo kỹ thuật hàng không phải được rà soát, kiểm tra. Các đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục ngay các hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn các chuyến bay.

 

Danh tính nạn nhân cuối cùng vụ rơi máy bay trực thăng ở Hạ Long chưa được tìm thấy

Danh tính nạn nhân cuối cùng vụ rơi máy bay trực thăng ở Hạ Long chưa được tìm thấy

Theo cơ quan chức năng, tất cả người và phương tiện vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân cuối cùng vụ rơi máy bay trực thăng, nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Hội.

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