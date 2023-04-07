Điều tra vụ máy bay rơi ở Vịnh Hạ Long: Nhà sản xuất và cơ quan điều tra Canada cùng vào cuộc

Theo ông Tấn, căn cứ Luật hàng không dân dụng, nghị định của Chính phủ về điều tra sự cố, tai nạn tàu bay dân dụng, phụ ước 13 của Công ước về hàng không dân dụng quốc tế (Công ước Chicago) về điều tra tai nạn máy bay, Cục Hàng không Việt Nam phân loại vụ trực thăng rơi tại vịnh Hạ Long là tai nạn (mức A): tai nạn gây chết người, có thiệt hại về máy bay.

Theo Tuổi Trẻ, ông Hồ Minh Tấn - phó cục trưởng Cục Hàng không - cho biết tại hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý 1 và phương hướng nhiệm vụ trong quý 2 năm 2023 chiều 6-4, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia thống nhất sẽ báo cáo Thủ tướng thành lập ủy ban điều tra tai nạn máy bay trực thăng rơi tại vịnh Hạ Long.

Theo ông Tấn, sau khi xảy ra vụ trực thăng rơi tại vịnh Hạ Long, nhà sản xuất máy bay Bell Helicopter và Ủy ban An toàn vận tải Canada đã gửi thư đến Cục Hàng không Việt Nam đề nghị hỗ trợ, cử đại diện tham gia điều tra nguyên nhân tai nạn.

Do vậy, công tác điều tra thực hiện theo điều 106 Luật hàng không dân dụng Việt Nam. Theo đó, Cục Hàng không đề xuất kiến nghị trình Chính phủ tiến hành công tác điều tra tai nạn các quy định trên với sự tham gia của các bộ, ban ngành liên quan và quốc gia thiết kế, quốc gia chế tạo, nhà sản xuất máy bay, sản xuất động cơ máy bay.

Về chuyến bay xảy ra tai nạn của trực thăng Bell 505 số đăng ký VN-8650, ông Tấn cho biết đây là chuyến bay ngắm cảnh trong thời gian 10 phút, phương thức bay bằng mắt (phi công quan sát bên ngoài bằng mắt thường, không cần quan sát qua thiết bị dẫn đường ở trong buồng lái).

Công tác cứu hộ trước đó. Ảnh: Nhân Dân

Theo Tiền Phong, theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, Công ty trực thăng miền Bắc đang khai thác 2 tàu bay Bell-505 với số đăng ký là VN-8650 và VN-8651. Đối với tàu bay gặp nạn (VN-8650), tổng số giờ bay cho tới khi gặp nạn là 488 giờ, với 2.655 lần cất/hạ cánh.

Bảo dưỡng định kỳ của tàu bay thực hiện đầy đủ theo nội dung đã được phê duyệt. Cho đến khi tàu bay gặp nạn, Công ty trực thăng miền Bắc đã thực hiện 682 giờ bay du lịch với cả 2 tàu bay với trên 7.000 lượt hành khách.

Về người thực hiện chuyến bay, ông Tấn thông tin, phi công mang quốc tịch Việt Nam, sinh năm 1964. Người điều khiển tàu bay có giấy phép lái tàu bay thương mại còn hiệu lực đến tháng 6/2026.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, thời tiết, khí tượng tốt, tầm nhìn 6-8km, nhiệt độ 26 độ C, khí áp 1003 hoàn toàn phù hợp với điều kiện bay bằng mắt.

"Do Bell-505 có tải trọng nhỏ hơn 5.700kg nên không có quy định phải mang thiết bị tham số bay. Tuy nhiên, máy bay lại được trang bị Vision 1000 có chức năng ghi lại hình ảnh trong buồng lái và khả năng chống va đập. Đây là thiết bị có khả năng hỗ trợ công tác điều tra về nguyên nhân xảy ra tai nạn", ông Tấn khẳng định.

Thông tin thêm về việc khai thác tàu bay, ông Tấn cho biết, Công ty trực thăng miền Bắc là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng công ty trực thăng Việt Nam, Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng. Công ty có chức năng, nhiệm vụ bay thăm dò khai thác dầu khí; bay phục vụ chương trình tìm kiếm quân nhân, người bị mất tích trong chiến tranh Việt Nam; bay dịch vụ du lịch, tìm kiếm cứu hộ và cấp cứu y tế.

Công ty trực thăng miền Bắc được Cục Hàng không Việt Nam cấp giấy chứng nhận khai thác tàu bay số 200405, được gia hạn hiệu lực tới ngày 28/2/2024, đáp ứng tiêu chuẩn của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam và các tiêu chuẩn an toàn cao.

Theo báo cáo từ Cục Hàng không Việt Nam, sơ bộ sự cố diễn ra ngày 5/4, máy bay Bell-505 cất cánh từ bãi đỗ Tuần Châu lúc 16h56 để thực hiện chuyến bay ngắm cảnh trong vòng 10 phút ngắm Vịnh Hạ Long. Thời điểm kết thúc chuyến bay là 17h05.

Chỉ huy chuyến bay xác nhận không liên lạc được với người lái và đã báo cáo sở chỉ huy của công ty trực thăng miền Bắc. Vào lúc 17h25, chỉ huy đã nhận được thông tin tàu bay gặp tai nạn từ người dân.

Sau khi nhận được thông tin, Tổng công ty trực thăng miền Bắc đã báo cáo Binh đoàn 18 Bộ Quốc phòng và Trung tâm tìm kiếm cứu nạn quốc gia cùng Cục Hàng không Việt Nam. Các đơn vị đã triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn đối với tàu bay.