Xem thật kỹ các góc quay camera về vụ tai nạn, chúng ta sẽ thấy trong số 18 người đi xe máy gặp nạn, nhiều người trong số họ đã chấp hành luật giao thông theo cách rất "lạ". Họ đỗ vượt quá vạch dừng, thậm chí ùn ùn rồ ga vượt giao lộ khi đèn chưa xanh.

Cụ thể, theo thông tin từ Báo Giao Thông, người đàn ông lái ô tô khai đã đạp nhầm chân ga thay vì chân phanh và gần như tuyệt đại đa số các ý kiến bình luận về vụ việc chỉ xoay quanh nguyên nhân vì sao tài xế đạp nhầm chân ga, mà quên mất rằng, hành vi của những người đi xe máy cũng là một phần nguyên nhân của vụ tai nạn nghiêm trọng đó.

Đèn vẫn đỏ còn 3s mới chuyển sang xanh nhưng rất nhiều người đã ra tới giữa ngã tư (Video vụ ô tô tông 17 xe máy ở đường Võ Chí Công). Ảnh: Báo Giao Thông

Giá như họ tuân thủ Luật GTĐB, dù rằng sẽ chậm lại vài giây, có thể sẽ không bỏ lỡ bữa cơm chiều bên gia đình ngày hôm đó.

Vấn nạn xe máy đi vào hẳn trong phạm vi nút giao để dừng chờ đèn đỏ, chặn cả làn dành cho người đi bộ chẳng phải đến bây giờ mới xuất hiện. Nó tồn tại dai dẳng hàng chục năm qua bất chấp các chiến dịch tuyên truyền về văn hóa giao thông hay các đợt cao điểm xử phạt vi phạm.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Hà Nội. Ảnh: VOV

Theo VOV trước đó, thông tin từ lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, vào khoảng 17h cùng ngày (5/4) tại Ngã tư Xuân La - Võ Chí Công (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) liên hoàn giữa ô tô con BKS 29A-083.12 do 1 người đàn ông điều khiển, đã tông liên hoàn 17 xe máy, làm nhiều người bị thương…

Được biết, ngay sau khi xảy ra vụ TNGT trên, lực lượng CSGT phụ trách địa bàn đã có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng giúp người bị nạn đi cấp cứu.

Bước đầu xác định, tài xế điều khiển ô tô con BKS 29A-083.12 là ông Hoàng Ngọc V. (sinh năm 1960, ở quận Long Biên, Hà Nội). Thời điểm gây tai nạn, ông V. đang điều khiển trên xe chở vợ đi khám ở Bệnh viện Tim Hà Nội về.

Hậu quả vụ tai nạn làm 17 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E (Hà Nội).

Quá trình xét nghiệm nồng độ cồn, ma túy đối với tài xế V. xác định người này không sử dụng rượu bia hay chất ma túy.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành hành điều tra làm rõ.