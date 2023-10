Khi đang di chuyển trên Tỉnh lộ 8 theo hướng từ Củ Chi đi Bình Dương nam thanh niên đã bị xe container cán tử vong.

Thông tin từ Báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 8-4, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM phối hợp khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn khiến nam thanh niên tử vong.Thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, nam thanh niên điều khiển xe máy hiệu Vario 70H1-54.165 chạy trên Tỉnh lộ 8 theo hướng từ Củ Chi đi Bình Dương.

Khi đến trước số 1828 đường Tỉnh lộ 8, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi thì bị xe container biển số Bình Dương lưu thông cùng chiều cán phải, tử vong tại chỗ.

Hình ảnh camera ghi lại. Ảnh: Pháp Luật TPHCM

Tại hiện trường, xe máy hư hỏng nằm cách container khoảng 5 m. Ảnh hưởng từ tai nạn khiến các phương tiện di chuyển qua khu vực gặp khó khăn.

Công an huyện Củ Chi sau đó khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Công an cũng trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh khu vực để xác định nạn nhân tự té hay có va chạm với phương tiện nào dẫn đến tai nạn.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Pháp Luật TPHCM

Cũng theo Báo Tiền Phong, tại hiện trường, nhận tin báo, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để làm rõ nguyên nhân.

Công an tại hiện trường. Ảnh: Tiền Phong

Sau khoảng 2 giờ, hiện trường được lực lượng chức năng xử lý xong. Thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra.

Qua kiểm tra trên người nạn nhân, cơ quan chức năng tìm thấy một số giấy tờ tùy thân mang tên Đ.C.L. (26 tuổi, quê Tây Ninh).

