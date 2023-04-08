Chuyên gia lên tiếng vụ tai nạn liên hoàn ở Hà Nội: Dép lê không phải là nguyên nhân chính

Xã hội 08/04/2023 13:41

Theo đó, lúc tài xế bước xuống cửa và các quan sát sau đó, cho rằng người này đã sử dụng dép lê, trùng với lời khai do đạp nhầm chân ga. Mới đây, chuyên gia đào tạo lái xe và các tài xế lâu năm cho rằng, dép lê không phải là nguyên nhân chính.

Theo Báo VietNamNet, nhiều ý kiến trong các cộng đồng dùng xe cho rằng, việc tài xế Hoàng Ngọc Vĩnh (63 tuổi, trú tại quận Long Biên, Hà Nội)- người gây ra vụ tai nạn, sử dụng dép lê khi lái xe là nguyên nhân dẫn tới việc nhầm chân ga. Đặc biệt qua quan sát, đôi dép này có phần hơi kích chân, thừa cả gót. Tuy nhiên, theo ông Nghiêm Xuân Đỉnh, Phụ trách đào tạo của Trung tâm đào tạo lái xe LOD (Hà Nội) cho rằng, việc tài xế đi dép lê không hề ảnh hưởng đến việc nhầm chân ga và chân phanh như đa số mọi người đang quy chụp. Bản chất vấn đề ở đây thuộc về kỹ năng lái xe.

Chuyên gia lên tiếng vụ tai nạn liên hoàn ở Hà Nội: Dép lê không phải là nguyên nhân chính - Ảnh 1
Tài xế trong vụ tai nạn giao thông ở Hà Nội. Ảnh: VietNamNet

Theo anh Đỉnh, chuyển chân ga sang chân phanh là kỹ năng quan trọng nhất mà anh cùng các đồng nghiệp thường xuyên luyện tập cho người học lái, đặc biệt là nữ giới. Trong mọi tình huống có chướng ngại vật phía trước, mũi chân phải không bao giờ được đặt ở bàn đạp ga mà phải chuyển sang đặt sẵn ở chân phanh.

"Việc nhầm chân ga và chân phanh hoàn toàn là do chủ quan và sự tập trung khi lái xe chứ không thể đổi tại giày dép được. Nhiều lái xe đi giày hoặc dép quai hậu vẫn đạp nhầm chân ga đấy thôi", anh Đỉnh nói.

Tuy vậy, vị chuyên gia nhiều năm đào tạo lái xe này vẫn luôn yêu cầu học viên của mình phải đi giày thể thao đế bằng hoặc dép quai hậu khi học lái xe. Bởi, các loại giày dép này sẽ chắc chân, cho cảm giác ga, phanh tốt nhất và tránh tối đa rủi ro. Đồng tình với ý kiến trên, anh Đỗ Duy Quang - lái xe taxi G7 tại Hà Nội cũng cho rằng, giày dép không phải là vấn đề dẫn tới việc nhầm chân ga, có chăng nếu đi giày dép không phù hợp thì ảnh hưởng một chút đến phản xạ trong những tình huống bất ngờ mà thôi.

Chuyên gia lên tiếng vụ tai nạn liên hoàn ở Hà Nội: Dép lê không phải là nguyên nhân chính - Ảnh 2
Những vụ tai nạn do đạp nhầm chân ga. Ảnh: VietNamNet

"Cánh lái xe dịch vụ chúng tôi chắc phải già nửa thường xuyên đi dép lê để lái xe, nhất là vào mùa hè, nhưng hầu như có bao giờ bị nhầm chân ga chân phanh đâu. Mà dép lê cũng có nhiều loại, trong đó có loại đi rất chắc chân chứ không dễ bị tuột như mọi người vẫn nghĩ", anh Quang nói.

Theo VOV, theo thông tin từ lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, vào khoảng 17h cùng ngày (5/4) tại Ngã tư Xuân La - Võ Chí Công (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) liên hoàn giữa ô tô con BKS 29A-083.12 do 1 người đàn ông điều khiển, đã tông liên hoàn 17 xe máy, làm nhiều người bị thương…

Được biết, ngay sau khi xảy ra vụ TNGT trên, lực lượng CSGT phụ trách địa bàn đã có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng giúp người bị nạn đi cấp cứu.

Bước đầu xác định, tài xế điều khiển ô tô con BKS 29A-083.12 là ông Hoàng Ngọc V. (sinh năm 1960, ở quận Long Biên, Hà Nội). Thời điểm gây tai nạn, ông V. đang điều khiển trên xe chở vợ đi khám ở Bệnh viện Tim Hà Nội về.

Chuyên gia lên tiếng vụ tai nạn liên hoàn ở Hà Nội: Dép lê không phải là nguyên nhân chính - Ảnh 3
Ảnh chụp hiện trường từ trên cao. Ảnh: VOV

Hậu quả vụ tai nạn làm 17 người bị thương được đưa đi cấp cứu tạo Bệnh viện E (Hà Nội). Quá trình xét nghiệm nồng độ cồn, ma túy đối với tài xế V. xác định người này không sử dụng rượu bia hay chất ma túy.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành hành điều tra làm rõ./.

 

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