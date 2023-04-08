Bà Hội là 1 trong 4 du khách Đà Nẵng tử vong trong vụ rơi trực thăng Bell-505 trên vịnh Trà Bàu, thuộc quần đảo Cát Bà, Hải Phòng.

Theo VTC News, đầu giờ chiều 8/4, xe cứu thương đưa thi thể bà Nguyễn Thị Hội từ Quảng Ninh về đến nhà ở địa chỉ số 422 đường Tôn Đản, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Trước đó, lúc 11h40 ngày 7/4, xe cứu thương đưa thi thể ông Hồ Tá Lực (59 tuổi), bà Hồ Thị Oanh (51 tuổi, em gái ông Lực) về nhà ở địa chỉ số 422 đường Tôn Đản, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ.Cùng thời gian này, xe cứu thương khác cũng đưa thi thể bà Phạm Thị Bê (65 tuổi, trú quận Hải Châu) về nhà ở đường Cô Bắc.

Thi thể bà Hội được lực lượng tìm kiếm, cứu nạn và ngư dân tìm thấy vào khoảng gần 8h ngày 7/4 và là nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn.

Đường Tôn Đản trở nên tang thương khi một gia đình có 3 nạn nhân tử vong trong chuyến du lịch định mệnh. Bà con hàng xóm, những người đi đường đều xót thương cho các nạn nhân xấu số. Ảnh: Zing

Theo Người Lao Động, nhiều người thân và hàng xóm đến chia buồn tại gia đình nạn nhân. Việc đưa thi thể 3 nạn nhân trên về TP Đà Nẵng do Công ty trực thăng miền Bắc, Tổng Công ty trực thăng Việt Nam - Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng trực tiếp phụ trách.

Đi sau xe cứu thương là ôtô của quân đội. Đại diện Công ty trực thăng miền Bắc, Tổng công ty trực thăng Việt Nam - Binh đoàn 18, đã bàn giao tư trang, hành lý các nạn nhân cho thân nhân gia đình.

Người thân, bà con hàng xóm chia buồn với những nạn nhân xấu số. Ảnh: Zing

Trong ảnh là cảnh người thân, bà con hàng xóm đến nhà chờ đón lực lượng chức năng đưa nạn nhân về nhà ở đường Tôn Đản. Những ngày qua đường Tôn Đản trở nên tang thương khi một gia đình có 3 nạn nhân tử vong trong chuyến du lịch định mệnh. Bà con hàng xóm, những người đi đường đều xót thương cho các nạn nhân xấu số.

Trong khu phố sầm uất chỉ cách Vịnh Đà Nẵng 3 km, Bí thư Chi bộ khu dân cư và bà con lối xóm lặng lẽ có mặt, cố gắng đỡ đần tang gia. Ba trong số các nạn nhân trong vụ rơi trực thăng là người trong một gia đình.

Bà Lê Thị Hương, hàng xóm vợ chồng ông Lực cho biết: “Khoảng 4h sáng 4/6, mở quán cà phê, mọi người cho biết gia đình ông Lực đã gặp nạn ở vịnh Hạ Long. Tôi nghe tin buồn mà bủn rủn cả tay chân”.

Cả hai vợ chồng ông Lực người khá hiền lành, tốt tính. “Cách đây 18 năm, bà H. thấy cuộc sống của tôi khó khăn nên giới thiệu chỗ đối diện nhà bà để bán cà phê. Bà vẫn thường sang uống cà phê, nói chuyện vui vẻ”, bà Hương chia sẻ trên CAND.

Những người trong tang lễ các nạn nhân trở về. Ảnh: Zing

Chính quyền phường Hòa An đã cử cán bộ đến nhà các nạn nhân để hỗ trợ gia đình lo tang lễ. Lực lượng dân quân tự về cũng đến nhà nạn nhân để đảm bảo an ninh trật tự.

Anh Bùi Văn Hải, cháu ruột ông Lực chia sẻ, gia đình cậu đi du lịch phía Bắc từ ngày 5/4. Trước đó, cả gia đình chuẩn bị khá chu đáo. Chuyến du lịch có tổng cộng 7 người, trong đó, 4 người được xác định đã tử vong, 3 người khác là 2 con và cháu ông Lực. Theo cơ quan chức năng, những nạn nhân tử vong trong vụ rơi trực thăng ở vịnh Hạ Long được xác định là người trong cùng một gia đình ở TP Đà Nẵng, đã tổ chức chuyến du lịch gia đình tại vịnh Hạ Long.

Vào lúc 16 giờ 56 phút ngày 5-4, máy bay trực trăng Bell 505, số hiệu VN 8650, chở 5 người (gồm phi công là Đại tá Chu Quang Minh và 4 hành khách, quốc tịch Việt Nam gồm 1 nam, 3 nữ, trú tại Đà Nẵng), thực hiện bay du lịch ngắm cảnh vịnh Hạ Long.

Các cán bộ có mặt ở hiện trường. Ảnh: Dân Trí

Trực thăng Bell 505 sau đó mất liên lạc với đài chỉ huy lúc 17 giờ 6 phút 20 giây tại tọa độ 2051'55"N - 10701'31"E, khu vực biển thuộc địa phận xã Gia Luận, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng. Vị trí máy bay trực thăng Bell-505 gặp nạn rơi ở vịnh Trà Báu, thuộc quần đảo Cát Bà, TP Hải Phòng. Trong đêm 5-4 và rạng sáng ngày 6-4, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy, trục vớt 3 thi thể, trong đó có thi thể Đại tá, phi công Chu Quang Minh (SN 1964), là người điều khiển chiếc máy bay trực thăng Bell 505 gặp nạn. Đến sáng 6-4 thì lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể thứ 4 và sáng 7-4 tìm thấy thi thể cuối cùng.