Tức giận mẹ nuôi từng bị người tình đánh đập, con nuôi dùng súng bắn nhiều phát vào người nạn nhân

Sau khi nghe tin mẹ nuôi bị uy hiếp, đe dọa, đối tượng đã chuẩn bị sẵn súng và ra tay. Theo Người Lao Động cụ thể, ngày 8-4, Công an thị xã Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh thông tin, đơn vị đang thụ lý xác minh tin báo về tội phạm "Cố ý gây thương tích" xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, từ đầu năm 2022 Võ Văn Thuận (44 tuổi, ngụ thị xã Hoà Thành) và bà Lê Kim Dung (45 tuổi, ngụ thị xã Trảng Bàng) có quan hệ tình cảm và sống chung tại một phòng trọ ở thị xã Hoà Thành, nhưng sau đó giữa hai người thường xảy ra mâu thuẫn do Thuận hay ghen tuông, nhiều lần đánh bà Dung dẫn đến chia tay.

Cũng theo Báo Pháp Luật TP.HCM, tối ngày 5-4, ông Th gọi điện thoại cho bà Dung hẹn gặp để hàn gắn tình cảm. Bà Dung không đồng ý nên ông đe doạ sẽ đánh hoặc giết nếu bà D chấm dứt mối quan hệ giữa hai người. Ông cũng cảnh báo nếu bà về phòng trọ sẽ có chuyện.

Tang vật thu được. Ảnh: Người Lao Động

Lo sợ bị đánh, bà D gọi điện cho con trai nuôi là Nguyễn Hoàng Lộc (26 tuổi, ngụ thị xã Hoà Thành) đến phòng trọ để ngăn cản nếu ông Th đến đánh bà.

Lộc rủ thêm một người bạn đi cùng và mang theo một khẩu súng bắn đạn nhựa.

Tại phòng trọ, khi ông Th và bà D cãi nhau, Lộc rút súng bắn 4 phát vào người ông, gây thương tích.

Lộc sau đó đến Công an phường Long Thành Bắc trình diện và giao nộp khẩu súng.

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