Cụ thể, ngày 17/2, con trai chị Nguyễn Hoa Phượng là cháu T.T.P.N (SN 2020) bị ngã tại lớp học Mars của mầm non LEO DE VINCI. Hiện tình trạng cháu T.T.P.N đang điều trị gãy xương chày, có mảnh vỡ. Thời gian bó bột dự kiến 6 tuần, phục hồi dự kiến 8-10 tuần.

Theo Pháp luật Xã hội, chị Phượng - phụ huynh bé N. không khỏi bức xúc trước cách hành xử thiếu trách nhiệm từ phía nhà trường khi đã gần 2 tháng trôi qua, nhà trường vẫn từ chối nhận trách nhiệm và yêu cầu gia đình xác nhận con “tự ngã”.

“Tôi hỏi cô giáo con ngã ở đâu. Cô giáo nói con nhảy và làm động tác xoay, ngã ở mép thảm, cô thấy con ngồi thụp xuống, bị trật cổ chân. Con khóc nhiều nên cô đã cho lớp dừng học nhảy để dỗ cho con nín, một lúc con nín cô cho con ngồi học cùng cả lớp. Tới lúc cô gọi con đứng dậy trả bài thì con đứng dậy rồi khóc ré lên, lúc cô gọi cho mẹ là con khóc nhiều quá, cô không dỗ được”.

Theo chị Nguyễn Hoa Phượng, gia đình gửi con lúc hơn 8h30 sáng 17/2, khi đó lớp học có phát nhạc tập thể dục buổi sáng. Sau khi về nhà, đến 9h40 chị Phượng nhận được điện thoại của cô giáo (trong điện thoại có thể nghe rõ tiếng con khóc rất to) gọi bố mẹ tới đón, con bị ngã, trật cổ chân. Chị Phượng cho biết, khi tới nhận con, con vẫn khóc rất nhiều và sắc mặt con khác hẳn mọi khi.

Tuy nhiên, theo chị Phượng, điều khiến chị càng thêm bức xúc là khi chứng kiến cảnh con bị đau, cô giáo chỉ biết nói: “Con tự ngã mẹ ạ. Không ai làm gì con đâu. Năm hạn, cái tuổi của con nó thế”.

Gia đình đưa con vào Bệnh viện Bảo Sơn chụp X-quang và được kết luận con bị gãy chéo 1/3 xương chày chân trái. Trên phim chụp còn có mảnh vỡ xương.

Hình ảnh chụp X-quang con có nhiều bất thường ở chân. Ảnh: Pháp Luật Xã hội

Chị Phượng cho biết, trong quá trình điều trị cho con hơn 1 tháng qua, gia đình đã cho con chụp X-quang 4 lần theo các chỉ định của bác sĩ, và lần tái khám gần nhất (14/3). "Vì còn cách thời gian tháo bột xa nên bác sĩ tại BV Phương Đông (nơi tôi chọn điều trị hiện tại) cũng khuyến cáo không chụp X-quang, vì con còn nhỏ, chụp nhiều lần tia X-quang sẽ ảnh hưởng trẻ. Đồng thời bác sĩ cũng đưa ra thông tin, chấn thương xương của con trai tôi khá nghiêm trọng, nếu là người lớn đã phải mổ và đóng đinh vào xương, tuy nhiên do bé tuổi quá nhỏ nên không thể can thiệp bằng mổ và đưa đinh vào cơ thể, chỉ có phương pháp bảo toàn bằng bó bột và chân sẽ không thẳng khi bỏ bột, cần thời gian ổn định tới khi trưởng thành", chị Phượng nói.

Cũng theo chị Phượng, qua trao đổi với các bác sĩ thì đây là một chấn thương nặng và cũng rất lạ. Bởi ở phần cẳng chân có xương chày và xương mác, trong đó xương chày to và chắc, xương mác rất mảnh nhưng con lại gãy chéo và có mảnh vỡ ở xương chày mà xương mác lại không sao. Tuy nhiên, khi gia đình yêu cầu trích xuất camera thì nhà trường lại không trích xuất được?!

Theo Thông tư 22/2019/TT-BYT, chấn thương gãy xương chày Có tỷ lệ tổn thương cơ thể 11-15%. Trường hợp sau gãy, có ổ khuyết, vỡ xương thì tỷ lệ tổn thương cơ thể tới 21-25%.

Cũng theo báo Giáo dục Thủ đô, đại diện của trường đàm phán với gia đình ký biên bản là cháu tự ngã.

Theo yêu cầu của gia đình, 2 bên họp giải quyết sự việc lần đầu tiên vào ngày 9/3/2023. Theo chị Phượng, tại buổi làm việc này phía nhà trường đã đưa ra những quan điểm không thỏa đáng gây thêm sự đau đớn về tinh thần cho gia đình.

Ngày 14/3, nhà trường và gia đình chị Phượng tiếp tục có một cuộc họp. Kết thúc cuộc họp này gia đình chị Phượng không ký biên bản xác nhận vì có nội dung 'con tự ngã'. Ngoài ra, tại cuộc họp lần 2 vào ngày 14/3 với nhà trường, trường đưa luật sư ra, mời gia đình ký biên bản thỏa thuận trả 1 phần chi phí điều trị, nếu gia đình không đồng ý là con “tự ngã” thì gia đình có thể làm đơn kiện cô giáo trông trẻ. Luật sư phía nhà trường còn cho rằng, kiện tụng sẽ vất vả, tốn thời gian, tiền bạc và nhiều bên tham gia vô cùng phức tạp để giám định.

Ngày 15/3, nhà trường đã ra “thông báo” trên nhóm zalo giữa nhà trường và các phụ huynh.

Thông báo của nhà trường. Ảnh: Pháp Luật Xã hội

“Điều này khiến phụ huynh khác học cùng con tôi vô cùng lo lắng và không hiểu về mặt pháp luật, bên nào trách nhiệm nào bảo vệ trẻ em trong nhà trường để xử lý đúng.

Chúng tôi nhận thấy thông báo đó có chiều hướng đẩy hoàn toàn trách nhiệm vào gia đình khi trẻ ngã, tai nạn tại trường và việc đưa thông báo này là hình thức định hướng dư luận có biểu hiện lừa gạt”, chị Phượng cho hay.

Theo chị Phượng, quá trình làm việc bộc lộ vấn đề không rõ ràng về tên gọi của mầm non LEO DE VINCI. Trong biên bản làm việc với gia đình, nhà trường không hề nêu tên Hệ thống giáo dục LEO DE VINCI. Trường dùng tên Ngôi nhà xanh 1 để giao tiếp về sự việc.

Những thông tin mới nhất, Phụ Nữ và Gia Đình sẽ cập nhật thêm.