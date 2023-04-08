Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã khiến mẹ bé không qua khỏi. Tại hiện trường, em bé ngồi khóc bên cạnh thi thể mẹ khiến ai cũng xót xa.
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Theo Báo Giao Thông, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h chiều 8/4 trên tuyến đường dẫn vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, thuộc địa phận xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
Theo thông tin một số lái xe đi qua khu vực cho biết: Khi đi đến đoạn đường này họ bắt gặp cảnh chiếc xe máy bị đổ, người phụ nữ tử vong vì bị xe ô tô cán. Ngồi cạnh chiếc xe máy là một em bé khoảng 2 tuổi, không bị thương, đang gào khóc trông rất thương tâm.
Ngay sau đó, một số người đã lấy áo khoác để che thi thể người mẹ và đưa em bé sang bên đường để chăm sóc.
Người dân cũng lấy các cọc tiêu và biển báo công trường gần đó để cảnh báo các phương tiện về khu vực xảy ra tai nạn.
Hiện lực lượng CSGT đã phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông để tránh ách tắc đường lên cao tốc.
Cơ quan chức năng cũng đang thu thập thông tin về nạn nhân thông qua biển kiểm soát xe máy và giấy tờ mang theo. Đồng thời, xác minh phương tiện liên quan đến vụ tai nạn và điều tra nguyên nhân.
Theo Báo giaothonghanoi.kinhtedothi, liên quan đến tai nạn giao thông tại địa bàn tỉnh TP HCM cũng đã xảy ra vụ việc thương tâm. Rạng sáng cùng 8/4, tài xế Thiều Thiên Thanh (43 tuổi, quê tỉnh An Giang) điều khiển ô tô khách biển kiểm soát 67B-001.26 lưu thông trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương từ hướng miền Tây đi TP Hồ Chí Minh.
Khi xe đến địa phận km 12+200 thuộc ấp 1, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, xe khách đâm vào đuôi một ô tô tải biển kiểm soát 95H-009.11 do tài xế Nguyễn Hoàng Cơ (37 tuổi, ngụ Kiên Giang) cầm lái.
Xe khách mất kiểm soát tiếp tục lao vào tường chắn bên phải mới chịu dừng lại, phần đầu xe bị biến dạng, tài xế Thanh tử vong trong ca bin.
Vụ tai nạn khiến thùng xe tải nứt toác, nhiều hàng hóa trên thùng xe tràn ra mặt đường cao tốc khiến giao thông bị ùn ứ kéo dài hơn 3km. Vụ tai nạn gây hư hỏng một tấm phản quang trên cao tốc.Trong sáng cùng ngày đơn vị quản lý đường cao tốc cũng đã ghi nhận hiện trường làm việc với các bên gây tai nạn.