Xót xa em bé hai tuổi ngồi khóc bên cạnh thi thể mẹ đã tử vong vì tai nạn giao thông

Xã hội 08/04/2023 20:05

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã khiến mẹ bé không qua khỏi. Tại hiện trường, em bé ngồi khóc bên cạnh thi thể mẹ khiến ai cũng xót xa.

Theo Báo Giao Thông, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h chiều 8/4 trên tuyến đường dẫn vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, thuộc địa phận xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Theo thông tin một số lái xe đi qua khu vực cho biết: Khi đi đến đoạn đường này họ bắt gặp cảnh chiếc xe máy bị đổ, người phụ nữ tử vong vì bị xe ô tô cán. Ngồi cạnh chiếc xe máy là một em bé khoảng 2 tuổi, không bị thương, đang gào khóc trông rất thương tâm.

Ngay sau đó, một số người đã lấy áo khoác để che thi thể người mẹ và đưa em bé sang bên đường để chăm sóc.

Người dân cũng lấy các cọc tiêu và biển báo công trường gần đó để cảnh báo các phương tiện về khu vực xảy ra tai nạn.

Xót xa em bé hai tuổi ngồi khóc bên cạnh thi thể mẹ đã tử vong vì tai nạn giao thông - Ảnh 1

Sau tai nạn, người mẹ tử vong. Bé đi cùng may mắn không bị thương, nhưng cảnh tượng này khiến ai cũng xót xa. Ảnh: Báo Giao Thông

Hiện lực lượng CSGT đã phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông để tránh ách tắc đường lên cao tốc.

Cơ quan chức năng cũng đang thu thập thông tin về nạn nhân thông qua biển kiểm soát xe máy và giấy tờ mang theo. Đồng thời, xác minh phương tiện liên quan đến vụ tai nạn và điều tra nguyên nhân.

Theo Báo giaothonghanoi.kinhtedothi, liên quan đến tai nạn giao thông tại địa bàn tỉnh TP HCM cũng đã xảy ra vụ việc thương tâm. Rạng sáng cùng 8/4, tài xế Thiều Thiên Thanh (43 tuổi, quê tỉnh An Giang) điều khiển ô tô khách biển kiểm soát 67B-001.26 lưu thông trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương từ hướng miền Tây đi TP Hồ Chí Minh.

Khi xe đến địa phận km 12+200 thuộc ấp 1, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, xe khách đâm vào đuôi một ô tô tải biển kiểm soát 95H-009.11 do tài xế Nguyễn Hoàng Cơ (37 tuổi, ngụ Kiên Giang) cầm lái.

Xót xa em bé hai tuổi ngồi khóc bên cạnh thi thể mẹ đã tử vong vì tai nạn giao thông - Ảnh 2
Tai nạn giao thông ngày 8/4. Ảnh: giaothonghanoi.kinhtedothi

Xe khách mất kiểm soát tiếp tục lao vào tường chắn bên phải mới chịu dừng lại, phần đầu xe bị biến dạng, tài xế Thanh tử vong trong ca bin.

Vụ tai nạn khiến thùng xe tải nứt toác, nhiều hàng hóa trên thùng xe tràn ra mặt đường cao tốc khiến giao thông bị ùn ứ kéo dài hơn 3km. Vụ tai nạn gây hư hỏng một tấm phản quang trên cao tốc.Trong sáng cùng ngày đơn vị quản lý đường cao tốc cũng đã ghi nhận hiện trường làm việc với các bên gây tai nạn.

Cháy rừng nguyên sinh 70 năm tuổi ở Đà Lạt: Lửa vẫn âm ỉ không tắt, 10 ha rừng bị ảnh hưởng

Cháy rừng nguyên sinh 70 năm tuổi ở Đà Lạt: Lửa vẫn âm ỉ không tắt, 10 ha rừng bị ảnh hưởng

Lửa vẫn tiếp tục âm ỉ và bùng lên ở những vị trí đã dập trước đó. Vị trí xảy ra hỏa hoạn là rừng thông nguyên sinh có tuổi đời khoảng 70 năm, ảnh hưởng hơn 10ha.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông Hưng Yên bé hai tuổi

TIN MỚI NHẤT

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 14 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 4 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt