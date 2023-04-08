Quảng Ngãi: Thương tâm 2 chị em đi bắt ốc bị nước cuốn tử vong

Xã hội 08/04/2023 22:03

Sau khi đi bắt ốc trở về nhà, hai chị em không may bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi.

Theo VTC News, chiều tối 8/4, ông Đinh Văn Cư, Chủ tịch UBND xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi, xác nhận thông tin trên.

Khoảng 8h cùng ngày, em Đinh Thị H. (10 tuổi) cùng với Đinh Văn B. (7 tuổi, em ruột H., trú thôn Bồ Nung, xã Sơn Kỳ) và Đinh Khánh Ph. (7 tuổi, trú thôn Tà Gầm, xã Sơn Kỳ) rủ nhau lội suối để qua bên cánh đồng bắt ốc.

Đến 9h, cả 3 em lội qua suối Nước Lác để về nhà. Trong khi H. lội qua trước an toàn thì B. và Ph. không may bị dòng nước chảy xiết cuốn mất tích.

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Khu vực nước chảy khiến 2 em tử vong. Ảnh: VTC

Ngay sau đó, H. chạy về nhà báo tin cho người thân. Mọi người liền tới hiện trường tổ chức tìm kiếm, thi thể 2 em nhỏ sau đó được tìm thấy và đưa lên bờ.

“Khi nhận được thông tin, chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng công an xã nhanh chóng đến hiện trường xác minh và làm việc với gia đinh 2 cháu bé. Qua làm việc, gia đình các nạn nhân không yêu cầu khám nghiệm tử thi. Được biết, 2 cháu này đang học lớp 1”, ông Đinh Văn Cư thông tin thêm.

Trước đó, theo Zing News tại Nghệ An cũng đã xảy ra tình trạng 3 học sinh đuối nước thương tâm. Ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), trưa 8/4 cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể học sinh thứ 3 trong vụ đuối nước trên địa bàn.

Danh tính được xác định là H.T.T.T. (học sinh lớp 6, trường THCS Nghi Quang, huyện Nghi Lộc).

Quảng Ngãi: Thương tâm 2 chị em đi bắt ốc bị nước cuốn tử vong - Ảnh 2
Vụ việc tại Nghệ An. Ảnh: Zing News

“Thi thể cháu bé được lực lượng chức năng tìm thấy vào khoảng 19h ngày 7/4, gần hiện trường vụ đuối nước", ông Thành cho hay.

Vào khoảng 14h ngày 7/4, chính quyền xã Nghi Thiết nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện 2 thi thể nữ giới dạt vào bờ biển.

Vị trí phát hiện là khu vực bãi hoang, gần tổng kho xăng dầu DKC Nghi Thiết. Danh tính 2 học sinh trước đó gồm T.H.T.U. và N.T.N.Q. (học sinh lớp 6, Trường THCS xã Nghi Quang).

Theo chính quyền địa phương, thời điểm xảy ra vụ việc có 7 nữ sinh lớp 6 trường THCS Nghi Quang rủ nhau ra bãi biển chơi. Trong lúc tắm, do sóng to, các em bị nước cuốn trôi, mất tích. Khi xảy ra vụ đuối nước, 4 học sinh hốt hoảng chạy khỏi hiện trường.

Đến tối 7/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng và bàn giao cho gia đình để tiến hành các thủ tục mai táng.

 

 

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Từ khóa:   đuối nước Quảng Ngãi Nghệ An

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