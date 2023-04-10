Theo điều tra ban đầu, khuya 8/4, đại úy Trần Bình Đẳng, Phó trưởng Công an xã Nhị Quý, cùng tổ công tác tiến hành tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm. Tổ công tác làm nhiệm vụ đến ngã ba Nhị Quý, đã phát hiện Hùng có biểu hiện nghi vấn nên dừng lại kiểm tra.

Theo Zing, ngày 10/4, cơ quan CSĐT Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Hùng (29 tuổi, ở xã Nhị Quý, thị xã Cai Lậy) điều tra về hành vi cướp tài sản và chống người thi hành công vụ.

Tuy nhiên, thanh niên không trả lời mà bất ngờ rút dao (loại dao chặt thịt) trong túi treo trên xe gắn máy rồi chém đại úy Trần Bình Đẳng.

Cũng theo VietNamNet, đại úy Trần Bình Đẳng yêu cầu người này xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy chứng nhận đăng ký xe máy.

Do đối tượng tấn công bất ngờ, manh động nên đại úy Trần Bình Đẳng không kịp đề phòng và bị chém trúng 4 nhát vào mặt dẫn đến ngất xỉu.

Lúc này, anh Phúc xông vào hỗ trợ đại úy Đẳng thì cũng bị đối tượng chém trúng bàn tay trái. Sau đó, đối tượng lấy xe của Công an xã Nhị Quý bỏ chạy về hướng cầu Mỹ Thuận.

Nghe tiếng truy hô, đại úy An và Thái truy đuổi đối tượng. Đồng thời, thông báo cho lực lượng Cảnh sát 113 - Công an thị xã Cai Lậy và các đơn vị liên quan truy bắt đối tượng.

Một vùng nông thôn mới ở Tiền Giang. Ảnh: Internet

Đại úy Đẳng và anh Phúc được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy cấp cứu.

Công an thị xã Cai Lậy đã huy động tất cả lực lượng các đội nghiệp vụ, công an các xã, phường truy tìm đối tượng.

Đến khoảng 4h10 ngày 9/4, Công an phát hiện đối tượng đi trên Quốc lộ 1 (đoạn qua khu phố 2, phường 2, thị xã Cai Lây). Phát hiện công an, đối tượng bỏ xe chạy vào nghĩa trang trốn.

Quá trình truy xét, Công an thị xã Cai Lậy bắt giữ đối tượng, thu giữ hung khí và xe máy là tang vật nghi phạm cướp trước đó.

Theo cơ quan công an, đối tượng được xác định là Nguyễn Thanh Hùng (29 tuổi, ngụ ấp Quý Thành, xã Nhị Quý). Nghi phạm Hùng không có nghề nghiệp, sống lang thang.