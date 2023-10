Luật Phòng cháy chữa cháy: Hàng loạt chủ cơ sở karaoke trên cả nước ra Hà Nội kêu cứu

Tuy nhiên, sau khi Bộ Công an ban hành Kế hoạch số 513/KH-BCA-C07 "Về tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH trên phạm vi toàn quốc" thì tất cả các cơ sở đều bị dừng hoạt động, đình chỉ hoạt động với kết luận là các cơ sở không đảm bảo đầy đủ các điều kiện PCCC và CNCH, đồng thời yêu cầu khắc phục các tồn tại, thiếu sót về PCCC.

Việc phải dừng hoạt động từ cuối năm 2022 đến nay, cộng với việc dừng hoạt động trong 2 năm diễn ra dịch COVID-19 đã làm các doanh nghiệp karaoke đứng trên bờ vực phá sản. Khi áp dụng theo quy chuẩn QCVN 06:2022/BXD về an toàn cháy cho nhà và công trình thì đồng nghĩa với việc các cơ sở phải phá bỏ toàn bộ nội thất làm lại từ đầu, nhiều quán karaoke sẽ phải đập bỏ và phá sản.

Công tác PCCC là rất cần thiết, cần phải siết chặt quản lý, đảm bảo cơ bản về an toàn tính mạng, tài sản của người dân, nâng cao ý thức cũng như trách nhiệm của chủ cơ sở với công tác PCCC nhưng bên cạnh đó cũng phải cho doanh nghiệp, các chủ cơ sở một lộ trình, phương án cụ thể để họ có phương án khắc phục, sửa chữa, thay vì một lúc cơ quan quản lý nói cấm là cấm, đóng cửa là đóng cửa ngay.

Các chủ karaoke lên tiếng. Ảnh: VietNamNet

Ông Nguyễn Đăng Sỹ, chủ quán karaoke quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho rằng, hoạt động karaoke cũng là hoạt động kinh doanh như các ngành nghề khác, luôn muốn được tuân thủ pháp luật, hoạt động theo những quy định pháp luật cho phép.

Theo ông Sỹ, Hà Nội có hơn 1.000 quán karaoke bị đóng cửa nên cần phải tìm cách tháo gỡ cho hoạt động kinh doanh này, tránh lãng phí, gây ảnh hưởng trực tiếp tới nhà đầu tư và dẫn đến các hệ lụy không tốt cho xã hội.

Theo Dân Việt trước đó, tại chương trình phiên họp 22, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 10/4, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, Bộ Công an xin tiếp thu các kiến nghị của Ban Dân nguyện nêu trong báo cáo.

Cụ thể là việc nghiên cứu, đề xuất giải pháp phân loại mức độ rủi ro về phòng cháy, chữa cháy; tháo gỡ các bất cập trong quy định về phòng cháy, chữa cháy, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, theo ông Hùng, cần nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp kinh doanh trong trường hợp có điều kiện về an ninh trật tự thì cần tuân thủ, chấp hành nghiêm quy định phòng cháy, chữa cháy.Trước những thắc mắc liên quan, Bộ Xây dựng cũng đã vừa chủ trì tổ chức cuộc họp, mời Công an TP Hà Nội và các đơn vị có liên quan họp bàn, rà soát những khó khăn, vướng mắc, những "nút thắt" trong việc áp dụng QCVN 06:2022/BXD (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn cháy cho nhà và công trình).

Sau khi nghe các đơn vị phát biểu ý kiến, nêu xuất các giải pháp, trao đổi, thảo luận, đại diện Bộ Xây dựng ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Công an Thành phố Hà Nội trong việc nghiên cứu các quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC, đồng thời tham mưu các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, chủ đầu tư.

Bộ Xây dựng giao Vụ Khoa học Công nghệ sẽ phối hợp với các Vụ, Cục chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng sẽ khẩn trương tập hợp, tham mưu, trước mắt sẽ có hướng dẫn về việc triển khai, áp dụng QCVN 06:2022, đồng thời tiếp tục nghiên cứu những quy định còn bất cập để chỉnh sửa, bổ sung trong thời gian tới, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác PCCC theo Công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.