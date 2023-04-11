Một nhà hàng ở Nha Trang bị tố ‘chặt chém’ thực khách, 3 người ăn hải sản hết 8,7 triệu đồng

Xã hội 11/04/2023 11:56

Hiện công an đang vào cuộc, điều tra, làm rõ thông tin nhà hàng bị tố 'chặt chém' này.

Theo Tiền Phong, tối 10/4, ông Nguyễn Sỹ Khánh - Chủ tịch UBND TP. Nha Trang cho biết, đã có văn bản gửi Đội quản lý thị trường số 1, Phòng Y tế và các cơ quan liên quan yêu cầu kiểm tra, xác minh thông tin trên mạng xã hội cho rằng một quán hải sản trên địa bàn "chặt chém" khách Trung Quốc.

Theo nội dung công văn, UBND TP. Nha Trang nhận được phản ánh của người dân qua trang mạng xã hội Facebook. Cụ thể tài khoản tên L.T.S đã đăng bài viết có tiêu đề: “Chuyện 3 người Trung Quốc bị chém giữa đêm Nha Trang”. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo TP. Nha Trang đã chỉ đạo các lực lượng cơ quan chuyên môn kiểm tra, xác minh thông tin và báo cáo UBND TP. Nha Trang trước 10h ngày 12/4.

Một nhà hàng ở Nha Trang bị tố ‘chặt chém’ thực khách, 3 người ăn hải sản hết 8,7 triệu đồng - Ảnh 1
Hóa đơn tính tiền 3 người ăn tại quán hải sản. Ảnh: VietNamNet

“Chúng tôi đã cho các cơ quan liên quan đến kiểm tra quán này theo phản ánh của người dân trên mạng xã hội. Nếu có việc bán hàng sai quy định, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm chủ quán. Khi có kết quả kiểm tra, chúng tôi sẽ thông tin cho người dân qua các phương tiện truyền thông”, ông Nguyễn Sỹ Khánh nói.

Cũng theo VietNamNet, trước đó, anh L.T.S đăng thông tin lên mạng xã hội cho biết, lãnh đạo của anh là ông T. (quốc tịch Trung Quốc) cùng 2 người bạn tới ăn tại quán hải sản trên đường Trần Phú, TP Nha Trang vào tối 9/4. Sau khi dùng bữa, ông T. gọi tính tiền thì nhà hàng thông báo nhóm 3 khách của ông ăn hết 11,8 kg hải sản, tổng tiền gần 9 triệu đồng.

Một nhà hàng ở Nha Trang bị tố ‘chặt chém’ thực khách, 3 người ăn hải sản hết 8,7 triệu đồng - Ảnh 2
Bảng giá tại quán này. Ảnh: Dân Trí

Cụ thể, hóa đơn thể hiện nhóm khách nước ngoài đã ăn là 2,8 kg ghẹ loại 1 (giá 1,2 triệu đồng/kg), 2 kg mực nhảy (giá 950.000 đồng/kg), 3,5 kg sò kim cương tím (giá 420.000 đồng/kg) và 3,5 kg nhím (giá 580.000 đồng/kg).

Cho rằng 3 người không thể ăn hết chừng đó hải sản, ông T. đã gọi anh S. tới quán hỗ trợ. Theo anh S., việc 3 người ăn hết số hải sản trên là bất hợp lý. Cùng với đó, nhà hàng từ chối nhận chuyển khoản của khách mà yêu cầu đưa tiền mặt khiến anh hoài nghi.

Sau khi đăng tải, nội dung thông tin của anh S. đã nhận được nhiều chia sẻ, bình luận. Số đông bày tỏ bức xúc, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, làm rõ để giữ gìn uy tín, thương hiệu du lịch địa phương.

 

Tiết lộ số tiền bảo hiểm mà các nạn nhân được bồi thường trong vụ xe ô tô đâm 17 xe máy

Tiết lộ số tiền bảo hiểm mà các nạn nhân được bồi thường trong vụ xe ô tô đâm 17 xe máy

Theo đó, bảo hiểm bắt buộc mà chủ xe ô tô gây tai nạn đã mua sẽ vào cuộc bồi thường trong vụ tai nạn 18 người bị thương này.

Xem thêm
Từ khóa:   nhà hàng bị tố Nha Trang khách ăn hải sản

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 1 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 1 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt