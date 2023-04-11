Hiện công an đang vào cuộc, điều tra, làm rõ thông tin nhà hàng bị tố 'chặt chém' này.

Theo Tiền Phong, tối 10/4, ông Nguyễn Sỹ Khánh - Chủ tịch UBND TP. Nha Trang cho biết, đã có văn bản gửi Đội quản lý thị trường số 1, Phòng Y tế và các cơ quan liên quan yêu cầu kiểm tra, xác minh thông tin trên mạng xã hội cho rằng một quán hải sản trên địa bàn "chặt chém" khách Trung Quốc. Theo nội dung công văn, UBND TP. Nha Trang nhận được phản ánh của người dân qua trang mạng xã hội Facebook. Cụ thể tài khoản tên L.T.S đã đăng bài viết có tiêu đề: “Chuyện 3 người Trung Quốc bị chém giữa đêm Nha Trang”. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo TP. Nha Trang đã chỉ đạo các lực lượng cơ quan chuyên môn kiểm tra, xác minh thông tin và báo cáo UBND TP. Nha Trang trước 10h ngày 12/4.

Hóa đơn tính tiền 3 người ăn tại quán hải sản. Ảnh: VietNamNet “Chúng tôi đã cho các cơ quan liên quan đến kiểm tra quán này theo phản ánh của người dân trên mạng xã hội. Nếu có việc bán hàng sai quy định, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm chủ quán. Khi có kết quả kiểm tra, chúng tôi sẽ thông tin cho người dân qua các phương tiện truyền thông”, ông Nguyễn Sỹ Khánh nói. Cũng theo VietNamNet, trước đó, anh L.T.S đăng thông tin lên mạng xã hội cho biết, lãnh đạo của anh là ông T. (quốc tịch Trung Quốc) cùng 2 người bạn tới ăn tại quán hải sản trên đường Trần Phú, TP Nha Trang vào tối 9/4. Sau khi dùng bữa, ông T. gọi tính tiền thì nhà hàng thông báo nhóm 3 khách của ông ăn hết 11,8 kg hải sản, tổng tiền gần 9 triệu đồng.

Bảng giá tại quán này. Ảnh: Dân Trí Cụ thể, hóa đơn thể hiện nhóm khách nước ngoài đã ăn là 2,8 kg ghẹ loại 1 (giá 1,2 triệu đồng/kg), 2 kg mực nhảy (giá 950.000 đồng/kg), 3,5 kg sò kim cương tím (giá 420.000 đồng/kg) và 3,5 kg nhím (giá 580.000 đồng/kg). Cho rằng 3 người không thể ăn hết chừng đó hải sản, ông T. đã gọi anh S. tới quán hỗ trợ. Theo anh S., việc 3 người ăn hết số hải sản trên là bất hợp lý. Cùng với đó, nhà hàng từ chối nhận chuyển khoản của khách mà yêu cầu đưa tiền mặt khiến anh hoài nghi. Sau khi đăng tải, nội dung thông tin của anh S. đã nhận được nhiều chia sẻ, bình luận. Số đông bày tỏ bức xúc, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, làm rõ để giữ gìn uy tín, thương hiệu du lịch địa phương.

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