Tiết lộ số tiền bảo hiểm mà các nạn nhân được bồi thường trong vụ xe ô tô đâm 17 xe máy

Xã hội 11/04/2023 10:31

Theo đó, bảo hiểm bắt buộc mà chủ xe ô tô gây tai nạn đã mua sẽ vào cuộc bồi thường trong vụ tai nạn 18 người bị thương này.

Theo Báo Giao Thông, đại diện Bảo hiểm VBI (Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Vietinbank) cho hay, thông thường quy trình bồi thường phần trách nhiệm dân sự bên thứ ba của bảo hiểm sẽ theo trình tự 2 bước, như sau:

Bước 1, giám định viên sẽ căn cứ tài liệu cơ quan chức năng và nghiệp vụ giám định của mình, xem xét có hay không các khả năng sau đây:

Có hay không hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe, lái xe hoặc của người bị thiệt hại.

Có hay không trường hợp lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của lái xe cơ giới.

Lái xe có GPLX và GPLX có phù hợp hay không (trường hợp lái xe bị công an giữ bằng lái ở nơi khác thì bị coi là không có GPLX). Theo tiết lộ, nạn nhân được bồi thường bảo hiểm tối đa 150 triệu đồng.

Tiết lộ số tiền bảo hiểm mà các nạn nhân được bồi thường trong vụ xe ô tô đâm 17 xe máy - Ảnh 1
Tai nạn giao thông ở Hà Nội. Ảnh: Báo giao thông

Cũng theo Báo Lao Động trước đó, được biết, ngay sau tai nạn, các nạn nhân được cơ quan chức năng và người dân đưa đến Bệnh viện E và Bệnh viện Nhi trung ương cấp cứu và điều trị. Hiện nay, một số nạn nhân đã được xuất viện nhưng vẫn còn một số bệnh nhân đang được điều trị. Trong đó, một bệnh nhân nặng, các bệnh nhân khác đang có tiến triển tốt và có thể xuất viện trong vài ngày tới. Đoàn công tác đã đến từng giường bệnh thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn đang điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu, chấn thương chỉnh hình... tại hai bệnh viện.

Thực hiện trách nhiệm của Doanh nghiệp bảo hiểm và thực hiện nghĩa vụ của mình trong hợp đồng với khách hàng, Bảo hiểm BSH đã nhanh chóng phối hợp với người được bảo hiểm - là chủ xe/lái xe gây ra tai nạn, sẵn sàng thực hiện các thủ tục tạm ứng bồi thường theo quy định để khắc phục nhanh nhất các tổn thất phát sinh xảy đến với chủ xe và các nạn nhân theo quy định tại Nghị định số 03/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 04/2021/TT-BTC của Bộ Tài Chính. “Bảo hiểm BSH sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để sớm hoàn thiện các thủ tục chi trả quyền lợi bảo hiểm cho chủ xe, nhằm nhanh chóng hỗ trợ kinh phí cho các nạn nhân không may trong vụ tai nạn giao thông này”, đại diện BSH cho biết.

Tiết lộ số tiền bảo hiểm mà các nạn nhân được bồi thường trong vụ xe ô tô đâm 17 xe máy - Ảnh 2
Nơi điều trị các bệnh nhân. Ảnh: Lao Động

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 5.4, tại ngã tư Xuân La - Võ Chí Công, ôtô mang biển kiểm soát 29A-083.xx do ông Hoàng Ngọc Vĩnh (sinh năm 1960; ở phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) điều khiển, chở vợ đi khám ở Viện Tim Hà Nội, trên đường về thì đâm vào 17 xe môtô, làm 17 người bị thương. May mắn, vụ việc không có người tử vong. Qua kiểm tra, ông Vĩnh không có nồng độ cồn, không có chất kích thích.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Thành phố) và Công an quận Tây Hồ nhanh chóng có mặt, đưa người đi cấp cứu, phân luồng giao thông, phối hợp điều tra nguyên nhân.

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