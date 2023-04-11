Đại diện cơ quan điều tra Công an huyện Gia Lâm cho biết đã khởi tố tài xế taxi để điều tra về hành vi Giết người.

Theo Báo Kinh tế đô thị, vào chiều ngày 28/3, Trịnh Bá Trọng - lái xe của hãng taxi Thủ Đô Sao, điều khiển xe ô tô taxi BKS 29E-012.XX đỗ tại ngã tư đường Hải Đăng 3, Hải Đăng 9, Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm.

Thời điểm đó, anh Vũ Trung D. (SN 1997, trú tại Gia Lâm, Hà Nội) - nhân viên bảo vệ Khu đô thị Vinhomes Ocean Park cùng một số bảo vệ khác khoá bánh xe vì đỗ sai quy định. Sau đó, tổ bảo vệ yêu cầu Trọng viết cam kết không tiếp tục đỗ xe trái quy định thì sẽ mở khoá nhưng nam tài xế không viết mà lên xe nổ máy phóng đi.

Đối tượng bị khởi tố. Ảnh: Kinh tế đô thị

Theo Báo Giao Thông, anh Vũ Trung D. phát hiện nên đã sử dụng xe máy đuổi theo Trọng, yêu cầu dừng lại xử lý theo quy định. Lúc này, Trọng không dừng lại mà lái ô tô đâm vào xe máy gây tai nạn khiến anh D. phải nhập viện cấp cứu và tử vong sau đó.

Ngoài ra, chiếc taxi còn va chạm với ô tô Mercedes GLC 300 và ô tô Hyundai Tucson màu đen gây hư hỏng phần đuôi xe.

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