Tân Hiệp Phát cử Tổng giám đốc mới sau khi ông Trần Quí Thanh bị bắt

Người này đã làm việc tại công ty lâu năm, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT hơn 13 năm và là đại diện theo pháp luật của Công ty Tân Hiệp Phát.

Theo đó, thông tin từ Báo VietNamNet vào chiều 11/4 của Tân Hiệp Phát, ông Trần Quí Thanh, bà Trần Uyên Phương là những người sáng lập, điều hành doanh nghiệp nhiều năm qua. Sự việc liên quan tới ông Thanh và bà Phương chắc chắn ảnh hưởng đến hoạt động của Tân Hiệp Phát. Tuy nhiên, với hệ thống quản lý và đội ngũ được xây dựng nhiều năm qua, Tân Hiệp Phát sẽ nỗ lực hết sức để giảm tối đa các ảnh hưởng bất lợi từ sự việc này với hoạt động của công ty và các đối tác có liên quan.

Tân Hiệp Phát cũng trấn an rằng "giao dịch của các cá nhân trong sự việc trên không liên quan đến hoạt động của công ty" đồng thời bày tỏ "tin tưởng vào sự công minh của các cơ quan pháp luật trong quá trình giải quyết sự việc, tin tưởng vào sự khách quan của các phương tiện thông tin đại chúng, khách hàng, đối tác khi đánh giá về sự việc". Hiện, ông David Riddle đã đảm nhận vai trò Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty Tân Hiệp Phát.

Ông Trần Quí Thanh. Ảnh: Internet Ông David Riddle được giới thiệu là người có nhiều kinh nghiệm quản lý ở các tập đoàn lớn trên thế giới, đã tham gia hoạt động của Công ty Tân Hiệp Phát hơn 13 năm qua với chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT. Theo Dân Trí, trước đó ngày 10/4/2023, ông Trần Quí Thanh, Tổng Giám đốc Tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát, và hai con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích bị khởi tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", theo Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an), đây là diễn tiến giải quyết đơn của một số người ở TP.HCM, Đồng Nai. Ông Quí Thanh và con gái bị bắt. Ảnh: Internet Đơn tố cáo ông Thanh và 2 con gái thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Trốn thuế”, “Cưỡng đoạt tài sản” là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại tỉnh Đồng Nai và TP.HCM từ tháng 11/2020. Quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định: Hành vi của Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự. Ngày 8/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích. Ngày 10/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương và tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 9 địa điểm đối với 3 bị can.

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