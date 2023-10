Theo Bà Nguyễn Thị Kim Hoa - Trưởng Phòng bảo vệ trẻ em, Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin trên Báo Dân Trí cho biết, lãnh đạo Cục đã chỉ đạo tổng đài 111 khẩn trương kết nối với cơ quan chức năng của địa phương, đặc biệt lãnh đạo huyện Hóc Môn, để nắm bắt diễn biến vụ việc bé trai 2 tuổi ở TP HCM nghi bị bố mẹ bạo hành.

"Chúng tôi đã đề nghị địa phương tiếp tục tiến hành các biện pháp bảo đảm an toàn cho cháu bé. Hướng dẫn cán bộ cấp xã khi xảy ra những vụ việc như vậy phải nhanh chóng kết nối với các bên liên quan, từ công an đến y tế, để bảo đảm an toàn cho trẻ, trong trường hợp cần thiết có thể tách trẻ ra khỏi gia đình", bà Hoa cho biết.Chia sẻ về vụ việc, đại diện Cục Trẻ em cho biết, rất nhiều vấn đề được đặt ra liên quan đến bạo lực trẻ em trong gia đình, đặc biệt là các gia đình bố mẹ ly hôn, ly thân, đi làm ăn xa.