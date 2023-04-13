Mới đây, cục trẻ em đã lên tiếng về việc có thể tách trẻ khỏi bố mẹ sau những nghi án bạo hành rúng động.

Theo Bà Nguyễn Thị Kim Hoa - Trưởng Phòng bảo vệ trẻ em, Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin trên Báo Dân Trí cho biết, lãnh đạo Cục đã chỉ đạo tổng đài 111 khẩn trương kết nối với cơ quan chức năng của địa phương, đặc biệt lãnh đạo huyện Hóc Môn, để nắm bắt diễn biến vụ việc bé trai 2 tuổi ở TP HCM nghi bị bố mẹ bạo hành. "Chúng tôi đã đề nghị địa phương tiếp tục tiến hành các biện pháp bảo đảm an toàn cho cháu bé. Hướng dẫn cán bộ cấp xã khi xảy ra những vụ việc như vậy phải nhanh chóng kết nối với các bên liên quan, từ công an đến y tế, để bảo đảm an toàn cho trẻ, trong trường hợp cần thiết có thể tách trẻ ra khỏi gia đình", bà Hoa cho biết.Chia sẻ về vụ việc, đại diện Cục Trẻ em cho biết, rất nhiều vấn đề được đặt ra liên quan đến bạo lực trẻ em trong gia đình, đặc biệt là các gia đình bố mẹ ly hôn, ly thân, đi làm ăn xa.

Bé trai bị bạo hành dã man. Ảnh VnExpress Cơ quan bảo vệ trẻ em cho rằng mỗi gia đình cần tăng cường nhận thức về vai trò nuôi dưỡng trẻ em. Chính quyền địa phương phải thường xuyên bám sát, quan tâm hơn tới những trẻ có hoàn cảnh đặc biệt nêu trên để có những biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa nguy cơ trẻ bị xâm hại cũng như những vụ việc có tính chất nghiêm trọng tương tự. "Việc chăm lo, lên tiếng bảo vệ trẻ em không phải trách nhiệm của riêng ai mà là trách nhiệm của mỗi người dân trong xã hội khi nhìn thấy những vụ việc xâm hại, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của trẻ em.

Bé trai bị bạo hành. Ảnh: Dân Trí Trước đó, theo ngoisao.vnexpress, Bé được cha mẹ (khoảng hơn 20 tuổi) chở tới nhà cô ruột trên đường Tam Đông 20 (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn), nhờ chăm sóc, sáng 12/4. Bé là con lớn của đôi vợ chồng thuê nhà cách đó vài trăm mét. Người cô phát hiện cháu có nhiều vết thương, gặng hỏi anh chị thì được cho biết bé "nghịch nước sôi, bị văng trúng nên bỏng". Cha mẹ cậu bé sau đó bỏ đi. Ngoài các vết bỏng loang lổ, thân thể cháu bé còn có nhiều thương tích giống như bị châm đầu thuốc lá. Người cô trình báo cơ quan chức năng, đưa bé vào Bệnh viện Nhi đồng 2 điều trị. Công an huyện Hóc Môn đang truy tìm cha mẹ cậu bé, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ sự việc.

Thông tin mới vụ bé 8 tuổi bị bạo hành: Tòa đưa ra thời gian xét xử phúc thẩm các bị cáo Theo dự kiến, sáng ngày 28/4/2023, TAND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa ra xét xử theo trình tự phúc thẩm vụ án bé V.A và các bị cáo.

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