Tá hóa khách bỏ quên ‘vàng’, sổ tiết kiệm hàng trăm triệu đồng ở sân bay

Qua kiểm tra, Đội An ninh phát hiện trong túi có 2.350 USD, hơn 26 triệu đồng, sổ tiết kiệm và giấy tờ tùy thân. Đến khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, anh Lê Đức T. (quê Hà Nội), là hành khách trên chuyến bay VN207 (Hà Nội - TP.HCM), tới gặp trực ban an ninh trình báo để quên tài sản.

Theo Thanh Niên, khoảng 9 giờ 20 ngày 6.2, trong lúc làm nhiệm vụ, anh Nguyễn Linh Kha (nhân viên an ninh hàng không - Đội An ninh hàng không Tân Sơn Nhất) phát hiện chiếc túi nhỏ màu đen nằm trên xe đẩy tại cột B-05. Anh Kha đã nhặt và thông báo về trung tâm an ninh sân bay.

Qua xác minh, Đội An ninh sân bay xác định túi đựng tiền, giấy tờ bỏ quên trên xe đẩy được phát hiện tại cột B-05 là của anh T.. Đội An ninh sân bay Tân Sơn Nhất đã trao trả lại cho người để quên.

Thông tin từ Báo Dân Trí cho hay, đại diện Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết chỉ trong quý I, an ninh hàng không sân bay đã phát hiện và trả lại tài sản cho 15 hành khách bỏ quên. Tổng giá trị tài sản lên đến 800 triệu đồng cùng nhiều điện thoại, laptop.

Điển hình, ngày 6/2, cơ quan này lập biên bản ghi nhận sự việc phát hiện đồ vật không xác nhận được chủ là một ví màu đen tại cột B-05 ga quốc nội. Kiểm tra vi vết chất nổ, lực lượng chức năng không phát hiện bất thường, bên trong ví có 3 thẻ ngân hàng, 2.301 USD, 20 triệu đồng, 1 miếng vàng SJC và 1 sổ tiết kiệm.

Đến 10h cùng ngày, có hành khách tên Lê Đức Tài (quê quán Đông Anh, Hà Nội) đến trình báo. An ninh hàng không kiểm tra, xác minh và trao trả đầy đủ, nguyên vẹn tài sản cho hành khách.

Tiếp đến, ngày 4/3, nhân viên an ninh hàng không đang làm nhiệm vụ thì phát hiện một túi xách tay màu đen trên xe đẩy tại cột B-08 ga quốc nội. Kiểm tra vi vết chất nổ không phát hiện bất thường, an ninh hàng không ghi nhận bên trong túi có 140 triệu đồng, 1 điện thoại iPhone 12 đã qua sử dụng và một số giấy tờ tùy thân mang tên Mai Thanh Hà. Đơn vị đã liên hệ với ông Hà và khách này sau đó đã quay lại sân bay để nhận lại tài sản.

An ninh sân bay Tân Sơn Nhất trả lại tài sản của hành khách đánh rơi. Ảnh: Thanh Niên

Hay ngày 24/3, nhân viên sân bay trực tại vị trí làn B ga quốc nội phát hiện một ví cầm tay màu đen tại cột B-06. Kiểm tra vi vết chất nổ không phát hiện bất thường, còn bên trong ví có 1 điện thoại iPhone cũ, 1 tai nghe cũ, 110 triệu đồng và một số đồ dùng cá nhân. Đến tối cùng ngày, có hành khách Nguyễn Ngọc Thanh (trú tại Bình Chánh, TPHCM) đến trình báo và đã được nhận lại đầy đủ tài sản.

Ngoài ra, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng đã phối hợp kiểm tra, xác minh và trao trả tài sản cho 2 hành khách báo mất do hành khách khác lấy.

Cụ thể, ngày 18/1, Đội An ninh trật tự Quốc nội tiếp nhận thông tin từ hành khách Đỗ Bá Minh (bay chuyến VN7208 từ TPHCM đi Hà Nội), trình báo về việc để quên một ví cầm tay trước quầy C-D, bên trong có nhiều tài sản và giấy tờ cá nhân. Cùng ngày, một nhân viên hàng không phát hiện chiếc ví này ở trong nhà vệ sinh Row G-H nhưng bên trong không có tài sản hay tiền bạc nào khác.

Qua kiểm tra camera và bằng các biện pháp nghiệp vụ, an ninh hàng không Tân Sơn Nhất đã xác định được hành khách Vũ Đình Điển (sinh năm 1986, bay chuyến VN1264 từ TPHCM đi Vinh) đã nhặt chiếc ví nói trên. Sau đó, người này mang vào nhà vệ sinh lấy tài sản bên trong gồm 1 điện thoại Samsung, 1 dây chuyền vàng, 100 triệu đồng, 8.446 USD và bỏ lại chiếc ví.

Đến khi làm việc với lực lượng chức năng, hành khách Vũ Đình Điển đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình và trao trả toàn bộ tài sản đã lấy.