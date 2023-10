Tá hóa khách bỏ quên ‘vàng’, sổ tiết kiệm hàng trăm triệu đồng ở sân bay

Theo Thanh Niên, khoảng 9 giờ 20 ngày 6.2, trong lúc làm nhiệm vụ, anh Nguyễn Linh Kha (nhân viên an ninh hàng không - Đội An ninh hàng không Tân Sơn Nhất) phát hiện chiếc túi nhỏ màu đen nằm trên xe đẩy tại cột B-05. Anh Kha đã nhặt và thông báo về trung tâm an ninh sân bay.

Qua kiểm tra, Đội An ninh phát hiện trong túi có 2.350 USD, hơn 26 triệu đồng, sổ tiết kiệm và giấy tờ tùy thân. Đến khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, anh Lê Đức T. (quê Hà Nội), là hành khách trên chuyến bay VN207 (Hà Nội - TP.HCM), tới gặp trực ban an ninh trình báo để quên tài sản.