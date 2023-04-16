Án mạng đau lòng tại Hà Tĩnh: Nguyên nhân vụ việc xảy ra

Xã hội 16/04/2023 14:01

“Trước lúc sự việc đáng tiếc xảy ra, hình như hai chú cháu đã có ăn nhậu, nguyên nhân sự việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.”

Theo Báo Người Lao Động, ngày 16-4, trao đổi qua điện thoại, ông Đường Hồng Lam - Chủ tịch UBND xã Thường Nga, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh - xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng.

Ông Lam cho hay sự việc xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 16-4, tại nhà anh Phạm Viết Thành (SN 1988, ngụ thôn Trà Liên, xã Thường Nga). Lúc này, anh Thành và người chú ruột là ông Phạm Viết Ký (SN 1970) nhà ở sát bên xảy ra cự cãi. Trong quá trình xô xát, ông Ký đã ra tay sát hại anh Thành.

Sự việc sau đó được người dân trình báo chính quyền địa phương. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, bắt giữ ông Ký. "Trước lúc sự việc đáng tiếc xảy ra, hình như hai chú cháu đã có ăn nhậu, nguyên nhân sự việc đang được cơ quan chức năng làm rõ. Công an huyện đang tạm giữ ông Ký, tìm kiếm hung khí mà ông ta sử dụng để gây án" - ông Lam nói.

Án mạng đau lòng tại Hà Tĩnh: Nguyên nhân vụ việc xảy ra - Ảnh 1
Vụ án đang được điều tra, làm rõ. Ảnh: Internet

Theo Thanh Niên trước đó, tại Cà Mau, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang tạm giữ hình sự ông Trần Văn Trường (69 tuổi, ngụ ấp Tân Hòa, xã Tân Tiến, H.Đầm Dơi, Cà Mau), để điều tra về hành vi giết người. Ông Trường là nghi phạm đánh em ruột tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 12.4, ông Trường đi công việc về thì gặp em ruột là T.H.Q (64 tuổi) đứng trước cửa nhà mình. Thấy anh trai, ông Q. chửi liền chửi: "Anh ngu, dòng thứ ngu... Đồ ngu, đồ điên, đi hợp đồng với C.Đ đem đất em mình bán".

Bị em ruột chửi, ông Trường nói: "Hôm qua nay chú chửi tôi, tôi nhịn rồi, chứ bữa nay chửi nữa là tôi đánh à".

Nghe anh trai nói vậy, ông Q. liền giật cây sắt dài khoảng 70 cm đánh về phía ông Trường. Ông Trường giằng co, giật được đoạn sắt rồi 2 tay cầm đoạn sắt đánh vào đầu ông Q. gây thương tích.

Đánh em trai xong, ông Trường bỏ chạy, vứt đoạn sắt lại hiện trường. Khoảng 15 phút sau, ông Q. được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, trên đường đến bệnh viện, ông Q. tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Sau khi hay tin em trai mình tử vong, ông Trường đến cơ quan công an đầu thú.

Tài xế lái xe đường Võ Chí Công bị bắt tạm giam 4 tháng, khởi tố vụ án tai nạn liên hoàn

Tài xế lái xe đường Võ Chí Công bị bắt tạm giam 4 tháng, khởi tố vụ án tai nạn liên hoàn

Mới đây, công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam tài xế lái xe ô tô trên đường Võ Chí Công gây tai nạn liên hoàn.

Xem thêm
Từ khóa:   Hà Tĩnh án mạng vụ án

TIN MỚI NHẤT

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 44 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 44 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 4 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 5 giờ 44 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 5 giờ 45 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 5 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt