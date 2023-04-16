“Trước lúc sự việc đáng tiếc xảy ra, hình như hai chú cháu đã có ăn nhậu, nguyên nhân sự việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.”

Theo Báo Người Lao Động, ngày 16-4, trao đổi qua điện thoại, ông Đường Hồng Lam - Chủ tịch UBND xã Thường Nga, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh - xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng. Ông Lam cho hay sự việc xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 16-4, tại nhà anh Phạm Viết Thành (SN 1988, ngụ thôn Trà Liên, xã Thường Nga). Lúc này, anh Thành và người chú ruột là ông Phạm Viết Ký (SN 1970) nhà ở sát bên xảy ra cự cãi. Trong quá trình xô xát, ông Ký đã ra tay sát hại anh Thành.

Sự việc sau đó được người dân trình báo chính quyền địa phương. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, bắt giữ ông Ký. "Trước lúc sự việc đáng tiếc xảy ra, hình như hai chú cháu đã có ăn nhậu, nguyên nhân sự việc đang được cơ quan chức năng làm rõ. Công an huyện đang tạm giữ ông Ký, tìm kiếm hung khí mà ông ta sử dụng để gây án" - ông Lam nói. Vụ án đang được điều tra, làm rõ. Ảnh: Internet Theo Thanh Niên trước đó, tại Cà Mau, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang tạm giữ hình sự ông Trần Văn Trường (69 tuổi, ngụ ấp Tân Hòa, xã Tân Tiến, H.Đầm Dơi, Cà Mau), để điều tra về hành vi giết người. Ông Trường là nghi phạm đánh em ruột tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 12.4, ông Trường đi công việc về thì gặp em ruột là T.H.Q (64 tuổi) đứng trước cửa nhà mình. Thấy anh trai, ông Q. chửi liền chửi: "Anh ngu, dòng thứ ngu... Đồ ngu, đồ điên, đi hợp đồng với C.Đ đem đất em mình bán". Bị em ruột chửi, ông Trường nói: "Hôm qua nay chú chửi tôi, tôi nhịn rồi, chứ bữa nay chửi nữa là tôi đánh à". Nghe anh trai nói vậy, ông Q. liền giật cây sắt dài khoảng 70 cm đánh về phía ông Trường. Ông Trường giằng co, giật được đoạn sắt rồi 2 tay cầm đoạn sắt đánh vào đầu ông Q. gây thương tích. Đánh em trai xong, ông Trường bỏ chạy, vứt đoạn sắt lại hiện trường. Khoảng 15 phút sau, ông Q. được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, trên đường đến bệnh viện, ông Q. tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong. Sau khi hay tin em trai mình tử vong, ông Trường đến cơ quan công an đầu thú.

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