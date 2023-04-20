TP.HCM: Hàng trăm người xếp hàng dài, bồng bế con nhỏ tố cáo công ty bảo hiểm giả chữ ký, 'đùn đẩy' khách hàng, nguy cơ mất trắng tài sản

Xã hội 20/04/2023 14:17

Hàng trăm người mang đơn tố cáo công ty bảo hiểm tới công an TPHCM. Họ xếp hàng dài và gửi đơn đề nghị làm rõ.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, người già mang theo thuốc uống, phụ nữ bế theo con nhỏ, mang tập hồ sơ dày cộm đến Văn phòng Cảnh sát Điều tra Công an TPHCM để nộp đơn tố cáo cáo SCB với bảo hiểm Manulife.

TP.HCM: Hàng trăm người xếp hàng dài, bồng bế con nhỏ tố cáo công ty bảo hiểm giả chữ ký, 'đùn đẩy' khách hàng, nguy cơ mất trắng tài sản - Ảnh 1
 

 

TP.HCM: Hàng trăm người xếp hàng dài, bồng bế con nhỏ tố cáo công ty bảo hiểm giả chữ ký, 'đùn đẩy' khách hàng, nguy cơ mất trắng tài sản - Ảnh 2
Hàng trăm người xếp hàng nộp đơn tố cáo công ty bảo hiểm. Ảnh: Dân Trí

Mang theo con nhỏ mới 8 tháng tới buổi làm việc, chị Nguyễn Thanh Xuân (phường 4, quận 3, TPHCM) nuốt nước mắt vào trong. Chị Xuân thông tin trên Báo Dân Trí cho biết năm 2021 chị đến Ngân hàng SCB gửi tiết kiệm thì được nhân viên của SCB tư vấn sản phẩm đầu tư mới, với lãi suất cao hơn. Tin tưởng ngân hàng, đến nay chị đã đóng 200 triệu đồng và gần đây mới phát hiện gói tiết kiệm thực chất là bảo hiểm nhân thọ Manulife.

"Tôi cứ nghĩ gửi tiết kiệm để lúc sinh con có tiền lo cho con vậy mà giờ tiền không thấy đâu mà chỉ thấy nguy cơ mất trắng nếu không thể tiếp tục đóng. Vợ chồng tôi cũng vì thế mà lục đục, cãi nhau suốt", chị Xuân nói.

Còn ông Nguyễn Minh Tâm (quận 10, TPHCM) vẫn không hiểu sao mình đã cắt túi mật năm 2017, nhập viện triền miên nhưng khi được nhân viên Manulife đi khám sức khỏe thì hồ sơ sức khỏe không thể hiện. Chữ ký của ông trong một số biên bản cũng bị giả mạo. "Tôi nhìn thấy chữ ký là biết ngay không phải của mình. Ai đó đã giả mạo chữ ký của tôi", ông Tâm nói.

TP.HCM: Hàng trăm người xếp hàng dài, bồng bế con nhỏ tố cáo công ty bảo hiểm giả chữ ký, 'đùn đẩy' khách hàng, nguy cơ mất trắng tài sản - Ảnh 3
 

 

TP.HCM: Hàng trăm người xếp hàng dài, bồng bế con nhỏ tố cáo công ty bảo hiểm giả chữ ký, 'đùn đẩy' khách hàng, nguy cơ mất trắng tài sản - Ảnh 4
Đơn thư của người dân gửi tố cáo. Ảnh: Dân Trí

Trước đó, ngày 18/4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa tiếp nhận 34 bộ hồ sơ từ khách hàng tố cáo, phản ánh về việc đi gửi tiền tiết kiệm SCB nhưng được "hô biến" sang Công ty Manulife.

"Đơn và tài liệu trên chúng tôi sẽ báo cáo và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật", phía Công an TPHCM cho biết.

Nhiều người bức xúc khi Ngân hàng SCB chưa thể hiện rõ trách nhiệm của mình trong vụ việc này mà luôn "đùn đẩy" khách hàng sang Manulife, trong khi, gia đình bị "dụ" khi đến giao dịch tại SCB và nhân viên SCB khẳng định ngân hàng này sẽ chịu trách nhiệm.

Đông đảo người dân xếp hàng dài trước văn phòng Cảnh sát Điều tra Công an TPHCM trưa 20/4 để chờ nộp đơn tố cáo. Vì số lượng người quá đông, người dân đã cử đại diện 5 người để mang toàn bộ 115 đơn tố cáo vào làm thủ tục nộp cho phía cơ quan chức năng.

TP.HCM: Hàng trăm người xếp hàng dài, bồng bế con nhỏ tố cáo công ty bảo hiểm giả chữ ký, 'đùn đẩy' khách hàng, nguy cơ mất trắng tài sản - Ảnh 5
Diễn viên Ngọc Lan. Ảnh: Tuổi Trẻ 

Trong một diễn biến khác, theo Tuổi Trẻ, vào sáng nay 20-4, Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MVI (MVI Life, tiền thân là bảo hiểm Aviva, hiện trực thuộc Tập đoàn Manulife) vừa tổ chức buổi gặp gỡ báo chí liên quan đến vụ diễn viên Ngọc Lan.

Công ty bảo hiểm hẹn gặp trực tiếp nghệ sĩ Kim Tử LongKim Tử Long mất trắng tiền bảo hiểm sau 3 năm đóngÔng Đào Văn Đồng, tổng giám đốc MVI Life, cho biết, khách hàng Ngọc Lan đã thống nhất với công ty bảo hiểm, về việc tiếp tục duy trì hợp đồng bảo hiểm của mình và con trai (gói bảo hiểm cao cấp Diamond).

Ông Đồng cũng cho biết công ty cam kết lắng nghe mọi giải đáp từ khách hàng. Khi tiếp nhận những chia sẻ của Ngọc Lan, công ty đã lắng nghe thắc mắc, giải thích thêm những quyền lợi và đã thấu hiểu lý do vì sao khách hàng đưa sự việc lên mạng xã hội.

Ông Đồng thừa nhận những góp ý của Ngọc Lan là cơ sở để doanh nghiệp cải thiện chất lượng dịch vụ.

Qua đó, ông Đồng cũng gửi xin lỗi với khách hàng Ngọc Lan, vì không cung cấp được dịch vụ hoàn hảo như mong đợi và mong Ngọc Lan chấp nhận lời xin lỗi.

Tổng giám đốc công ty bảo hiểm nhân thọ xin lỗi diễn viên Ngọc Lan - Ảnh 3.Diễn viên Ngọc Lan trong buổi gặp gỡ báo chí - Ảnh: MI LY

Sau khi nghe ông Đồng nói, diễn viên Ngọc Lan chấp nhận lời xin lỗi trên. Đồng thời cho biết ban đầu cô quyết định tham gia bảo hiểm nhân thọ vì hiểu rằng đây là sản phẩm mang nhiều ý nghĩa, giúp bản thân và gia đình an tâm hơn.

MVI Life đang xác minh hành vi tư vấn của đại lý bảo hiểm với diễn viên Ngọc LanBộ Tài chính yêu cầu MVI rà soát hợp đồng bảo hiểm với diễn viên Ngọc LanNgọc Lan bị nói hồ đồ, thiếu hiểu biết: Bảo hiểm Manulife nói gì?Tuy nhiên do chưa được tư vấn đầy đủ về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, nên sau đó cô mới chia sẻ lên mạng xã hội. Bức xúc này kéo dài khá lâu, chứ không phải bột phát. 

Thông qua câu chuyện của mình, cô mong rằng khách hàng cần hiểu rõ về sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, trước khi đặt bút ký.

Việc chia sẻ vấn đề của mình lên mạng xã hội, nhằm mong muốn quyền lợi được đảm bảo, chứ không muốn sự việc bị đẩy đi quá xa. Do đó, sau khi làm việc lại với công ty bảo hiểm, cô quyết định tiếp tục tham gia bảo hiểm tại MVI Life nhưng chỉ giữ sản phẩm chính, bỏ sản phẩm bổ sung. 

 

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Từ khóa:   bảo hiểm vụ bảo hiểm diễn viên Ngọc Lan bảo hiểm Manulife

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