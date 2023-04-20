Thanh Hóa: Bàng hoàng em trai sát hại anh ruột sau cuộc nhậu

Xã hội 20/04/2023 17:53

Vụ việc đã khiến người anh tử vong tại chỗ, công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Pháp Luật TP.HCM, chiều 20-4, UBND xã Thành Long, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra án mạng khiến một người tử vong.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 18g ngày 19-4, lúc anh BVC (40 tuổi) và em trai là Bùi Văn Thoảng (30 tuổi) đang uống rượu tại nhà riêng ở thôn Thành Công thì hai bên có xảy ra mâu thuẫn.

Thanh Hóa: Bàng hoàng em trai sát hại anh ruột sau cuộc nhậu - Ảnh 1
Vụ án xảy ra sau cuộc nhậu. Ảnh: Internet

 

Cũng theo Báo Công an, trong cuộc nhậu, 2 anh em xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc anh Ch. lên võng nằm ngủ thì Thoảng chạy về nhà lấy con dao ra chém nhiều nhát vào anh trai mình khiến anh Ch tử vong.

Thanh Hóa: Bàng hoàng em trai sát hại anh ruột sau cuộc nhậu - Ảnh 2
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an

Nhận được tin báo, Công an xã Thành Long lập tức có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo với Công an huyện Thạch Thành, các phòng nghiệp vụ công an tỉnh đến khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Theo Người Lao Động, trước đó từng có một vụ việc thương tâm xảy ra ở Kon Tum. Ngày 1/4, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Kon Tum đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối tượng A Bên (SN 1994, trú tại thôn 2, xã Đắk Kôi, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) để điều tra về hành vi "Giết người".

Nạn nhân trong vụ việc này là A Bai (SN 1996), em ruột A Bên.

Theo thông tin ban đầu, trưa 31-3, A Bên tổ chức uống rượu cùng một số người tại nhà của mình. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, khi đang trong cuộc nhậu thì giữa A Bên và A Bai xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau.

Sau khi A Bai bị thương ở tay thì được mọi người can ngăn và đưa A Bai đi băng bó vết thương.

 

Khoảng 19 giờ cùng ngày, A Bai quay lại và gọi A Bên ra ngoài nói chuyện để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, giữa hai anh em tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc bực tức, A Bên đã chạy xuống bếp lấy con dao nhọn dài 35 cm phóng trúng vùng ngực trái làm A Bai tử vong.

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