Bàng hoàng ở Sơn La: Chồng chém vợ tử vong, con trọng thương rồi tự kết liễu mình trong phòng ngủ

Xã hội 20/04/2023 20:28

 Thông tin trên đã khiến người dân Hà Giang bàng hoàng. Cụ thể, hai người trong gia đình đều tử vong.

 

Theo Báo CAND, vào lúc 4h30' ngày 20/4, tại thôn Bản Khun, xã Yên Cường, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng làm 2 người chết và 1 người bị thương.

Thời điểm trên, đối tượng Hoàng Dùn Thin (SN 1971) đã dùng dao chém vợ mình là bà Hoàng Mùi Sỉ (SN 1970) và con trai là Hoàng Càn Sếnh (SN 1997). Hậu quả bà Sỉ bị đâm chết tại đường mòn cách nhà khoảng 300m, còn anh Sếnh bị thương nặng. Sau khi gây án, Hoàng Dùn Thin đã tự sát và chết trong phòng ngủ.

Bàng hoàng ở Sơn La: Chồng chém vợ tử vong, con trọng thương rồi tự kết liễu mình trong phòng ngủ - Ảnh 1
 

 

Bàng hoàng ở Sơn La: Chồng chém vợ tử vong, con trọng thương rồi tự kết liễu mình trong phòng ngủ - Ảnh 2
Công an đến hiện trường. Ảnh: CAND 

Theo Báo Tiền Phong tại Yên Bái cũng đang điều tra vụ trọng án khiến 2 người tử vong.

Theo đó, khoảng 22h30 ngày 19/4, ông Hà Văn Nang (SN 1965) và vợ là bà Hà Thị Viễn (SN 1966) cùng cháu ngoại đang ngủ tại nhà (ở thôn Cốc Củ, xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ), bất ngờ bị ông Hà Văn Nếp (SN 1972, em ruột ông Nang – trú cùng thôn) mở cửa vào nhà chém nhiều nhát. Hậu quả khiến ông Nang tử vong tại chỗ, bà Viễn bị thương nặng.

Bàng hoàng ở Sơn La: Chồng chém vợ tử vong, con trọng thương rồi tự kết liễu mình trong phòng ngủ - Ảnh 3
Vụ trọng án gây rúng động. Ảnh: Internet

Sau đó con của ông Nang phát hiện và khống chế được ông Nếp, thu được dao, hung thủ đã bỏ về nhà.

Tuy nhiên, sau khi về nhà riêng, ông Hà Văn Nếp tự tử bằng sung điện 220v tại nhà tắm.

Ngày khi nhận được tin báo của người dân, chính quyền địa phương đã đến trực tiếp để đưa người bị thương đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường và báo cáo Công an Thị xã Nghĩa Lộ.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định hung khí do ông Nếp để lại là dao phát cỏ, phát cây dài khoảng 60cm bản dao rộng khoảng 4cm.

Sau khi khám nghiệm tử thi, thi thể nạn nhân và hung thủ đã được bàn giao cho gia đình làm tang lễ theo phong tục tập quán.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tỉnh Yên Bái tiếp tục điều tra làm rõ.

 

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Vụ việc đã khiến người anh tử vong tại chỗ, công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

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Từ khóa:   vụ án điều tra Hà Giang

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