Nghiêm trọng: Một CSGT và hai người dân tử vong khi chặn bắt xe 7 chỗ nghi chứa ma túy ở Long An

Xã hội 21/04/2023 19:54

Vụ tai nạn làm thiếu tá N.X.H. chấn thương nặng tử vong trên đường cấp cứu và hai người dân chưa rõ danh tính cùng tử vong trong vụ việc nghiêm trọng này.

 

Cụ thể, theo Báo Dân Việt, khoảng 16h ngày 21/4, tại tuyến đường tỉnh 824 thuộc xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa (Long An) tài xế điều khiển ô tô 7 chỗ biển số 49C. 296.01 lưu thông từ hướng thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa về huyện Hóc Môn (TPHCM).

 

Nghi phương tiện vận chuyển ma túy, tổ CSGT thuộc Công an huyện Đức Hòa phối hợp cảnh sát kinh tế huyện chặn kiểm tra đoạn khu vực cầu Nhỏ, xã Mỹ Hạnh Nam.

Khi nhìn thấy lực lượng tài xế tăng tốc đâm thẳng vào tổ CSGT huyện, làm thiếu tá N.X.H. chấn thương nặng tử vong trên đường cấp cứu. Tiếp đó, xe tiếp tục lao vào đụng 2 người (chưa rõ danh tính) đi đường tử vong, sau đó lật ngang.

Nghiêm trọng: Một CSGT và hai người dân tử vong khi chặn bắt xe 7 chỗ nghi chứa ma túy ở Long An - Ảnh 1
 

 

Nghiêm trọng: Một CSGT và hai người dân tử vong khi chặn bắt xe 7 chỗ nghi chứa ma túy ở Long An - Ảnh 2
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Dân Việt

Theo nhân chứng tại hiện trường, tài xế khoa xe cố thủ bên trong, nghi có súng lực lượng cảnh sát vây hai đầu đường và xông vào đập cửa xe kéo nghi phạm ra ngoài.

Theo Lao Động, liên quan đến việc sử dụng ma túy, lãnh đạo huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) cho biết, vụ việc chiếc xe ôtô bị mất lái phóng lên vỉa hè rồi lật ngửa, lực lượng chức năng phát hiện tài xế dương tính chất với ma túy.

Nghiêm trọng: Một CSGT và hai người dân tử vong khi chặn bắt xe 7 chỗ nghi chứa ma túy ở Long An - Ảnh 3

Chiếc xe ô tô phóng lên vỉa hè đâm ngã một cây xanh rồi lật ngửa. Ảnh: Lao Động

Theo đó, lúc 6h ngày 18.4, ông Nguyễn Ái Vương (42 tuổi) trú thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành điều khiển ôtô mang BKS 76A – 149.61 lưu thông trên tỉnh lộ 624.

Khi đi đến đoạn đường thuộc tổ dân phố Phú Bình Tây, thị trấn Chợ Chùa (Nghĩa Hành) thì ôtô bất ngờ mất kiểm soát, lao lên vỉa hè bên phía ngược chiều.

Hậu quả vụ tai nạn khiến ông Phương bị thương và chiếc xe ôtô bị hư hỏng nặng.

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