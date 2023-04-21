Trong bốn học sinh trường THCS Xuân Nộn, hai em đánh bạn, hai em quay video đưa lên mạng. Nữ sinh bị đánh được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, sau chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, hiện chưa ra viện.

Thông tin từ VnExpress, tối 20/4, bà Dương Thị Sáu, trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Anh, cho biết đoạn clip ghi lại cảnh xảy ra vào chiều ngày 2/4. Hôm đó, bốn nữ sinh khối 8 của trường và hai nữ sinh trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc, gặp nữ sinh lớp 8A2 để "nói chuyện", nhưng sau đó đánh nhau.

Bà Sáu cho biết cơ quan điều tra chưa có kết luận, nhưng theo bản tường trình của những học sinh liên quan, nguyên nhân sự việc do mâu thuẫn cá nhân. "Những học sinh này từng thân nhau, nhưng xảy ra mâu thuẫn nên không chơi cùng nhau nữa", bà Sáu nói.

Theo bà Sáu, sau khi sự việc xảy ra, ban giám hiệu trường Xuân Nộn đã đình chỉ học ba ngày với ba học sinh liên quan, trừ một em đang điều trị bệnh trầm cảm; mời phụ huynh của các em tới làm việc. Gia đình nữ sinh bị đánh không đồng ý hoà giải, đã gửi đơn tố cáo tới Công an xã Xuân Nộn và kiến nghị tới Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Bức thư của nữ sinh. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam

Cũng theo Phụ Nữ Việt Nam, liên quan đến sự việc trên, trong khi nằm viện điều trị, G.T.C đã viết một bức thư trải lòng sau khi bị hành hung hội đồng. Bức thư với nội dung như sau:

"Ba mẹ ơi con sợ lắm. Con không thể đi học được nữa, con sợ các bạn đánh con vì bao lần rồi con bị đánh con không dám nói. Tại sao con xin lỗi bạn T. rồi mà bạn T. vẫn không bỏ qua cho con,… Con xin lỗi ba mẹ vì con không nói với ba mẹ để ba mẹ biết, vì con tin con có thể chịu đựng được…

Con mong bác sĩ đừng hỏi con về chuyện này, con xấu hổ lắm, con hứa khi nào con ổn định con sẽ kể bác sĩ nghe."

Cháu C. phải chuyển 3 tuyến viện. Ảnh: Lao Động

Sau những ngày điều trị, mẹ C. vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi chứng kiến con gái mình bị đánh đập hội đồng như vậy. Được biết, vợ chồng bà L. có 3 người con gái, C. là con thứ 2 trong gia đình.

"Sự việc xảy ra cũng đã được 1 thời gian, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại gia đình vẫn rất bức xúc khi phải chúng kiến con mình bị các bạn đánh đập tàn bạo như vậy. Đồng thời gia đình những nữ sinh đã đánh đập con tôi không hề có một động thái xin lỗi hay chịu trách nhiệm về sự việc này"- bà L. bức xúc nói.

Nhớ lại sự việc vừa qua, bà L. cho hay: "Ngày hôm đó là chủ nhật (ngày 2/4), tôi cùng chồng có việc nên chỉ có cháu N. và con gái út ở nhà. Chiều cùng ngày, một nhóm người đến tận nhà tôi gọi C. ra để "nói chuyện" và sau đó đánh con tôi ngay trước cửa nhà, đến giờ tôi cũng chỉ biết do mâu thuẫn với một bạn ở lớp và chưa biết rõ nguyên nhân cụ thể.

Ngày xảy ra sự việc, bốn nữ sinh khối 8 của trường THCS cháu theo học và hai nữ sinh trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc cùng đánh cháu. Vừa đánh, những nữ sinh này vừa quay lại video để dằn mặt."

Theo lời bà L., trước đó, C. đã bị đe dọa nhiều lần. Sau buổi đánh hội đồng hôm đó, ngày hôm sau nhóm nữ sinh kia lại tiếp tục chặn đường và cảnh cáo "nếu nói cho bố mẹ biết về chuyện này, sẽ còn bị đánh tiếp" khiến C. sợ hãi, giấu kín chuyện.

"Những video nhóm nữ sinh đánh con tôi ngay sau đó được lan truyền. Thú thực ban đầu, phía gia đình không hề hay biết, chỉ đến khi con cả nhà tôi được bạn bè gửi đoạn video đã hoảng hốt nói với gia đình, chúng tôi mới hay sự việc. Về đến nhà tôi gặng hỏi thì cháu C. không nói, gia đình kiểm tra mới thấy trên người và đầu có những vết tím bầm và mắt sưng,… Chúng tôi ngay lập tức đưa C. đi bệnh viện để kiểm tra"- mẹ của C. cho hay.

Sau khi C. hoàn tất thủ tục nhập viện điều trị gia đình bà L. đã gọi cho cô giáo cùng đại diện nhà trường để tường trình về sự việc. "Khi tôi cùng chồng đến trường, cô giáo nói cháu C. phải viết bản tường trình về sự việc. Tuy nhiên thời điểm này cháu C. đang điều trị nên không thể viết được. Hiện tại, nhà trường chưa có ý kiến phản hồi gì về sự việc và sẽ xử lý ra sao với gia đình tôi."

Cũng theo bà L, khoảng thời gian sau khi bị đánh, C. có những biểu hiện lạ, liên tục tránh bố mẹ để giấu việc mình bị đánh. "Nhìn đoạn video con mình bị hành hung, chúng tôi xót xa lắm, từ nhỏ đến giờ bố mẹ chưa dám nỡ mạnh tay đánh cháu bao giờ"- mẹ cháu C. nghẹn ngào.

Trong quá trình điều trị, cháu C. phải chuyển 3 tuyến viện. Hiện C. đang ở bệnh viện Bạch Mai. Do chỉ có 1 người có thể vào chăm nên bố C. gác lại mọi công việc để vào chăm sóc cháu.