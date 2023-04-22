Thêm 3 nữ sinh đuối nước, tử vong khi rủ nhau đi tắm suối

Xã hội 22/04/2023 13:17

3 em nữ sinh đều bị đuối nước, tử vong thương tâm khi cùng nhau đi tắm suối.

Theo ông Phương Văn Hồng - Phó chủ tịch UBND xã Ngọc Đào thông tin trên Báo Sức khỏe và Đời sống cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 nữ sinh lớp 9 tử vong.

Cụ thể, vào khoảng 14h ngày 21/4, nhóm 4 học sinh lớp 9 trú tại xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng đến chơi ở khu vực suối Bản Bó, xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng. Trong nhóm có 1 em không tắm suối, 3 em còn lại xuống suối tắm nhưng không may đuối nước tử vong.

Các nạn nhân gồm: Lầu Thị D., Lý Thị P. (cùng ở xóm Lũng Nái) và Sầm Thị L. ở xóm Nặm Giạt, xã Thượng Thôn (huyện Hà Quảng, Cao Bằng).

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3 nữ sinh đuối nước tử vong. Ảnh: Internet

Tối 21/4, thi thể các nạn nhân đã được đưa về gia đình an táng theo phong tục địa phương.

Trước đó, từng có nhiều vụ việc học sinh bị đuối nước trên khắp địa bàn của cả nước. Theo Thanh Niên, trong thời gian gần đây nhất, Trong lúc đi tập thể dục, 4 cán bộ của Ban Chỉ huy quân sự huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) đã phát hiện và kịp thời cứu sống 1 nữ sinh lớp 10 bị đuối nước.

Ngày 20.4, thông tin từ Bệnh viện đa khoa H.Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, sau khi được cấp cứu, em V.T.D (16 tuổi, ngụ bản Pù Ngùa, xã Pù Nhi, H.Mường Lát; đang là học sinh lớp 10 Trường THPT Mường Lát) đã qua cơn nguy kịch, và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện này.

Thêm 3 nữ sinh đuối nước, tử vong khi rủ nhau đi tắm suối - Ảnh 2

Em D. đang được người thân chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: Thanh Niên

 

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 ngày 19.4, em D. cùng một số bạn nữ xuống sông Mã đoạn dưới chân cầu Mường Lát (thuộc TT.Mường Lát) tắm. Trong lúc tắm, do nước sâu và chảy xiết nên em D. bị đuối nước.

Lúc này, 4 cán bộ của Ban Chỉ huy quân sự H.Mường Lát đi tập thể dục đã phát hiện và nhảy xuống sông cứu em D. lên bờ, đồng thời tiến hành sơ cứu ban đầu, và sau đó đưa đến Bệnh viện đa khoa H.Mường Lát cấp cứu.

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa H.Mường Lát, tình trạng em D. khi nhập viện rất nguy kịch, nhưng may mắn được cứu và cấp cứu sớm nên đến ngày 20.4 em D. đã tỉnh và có thể nói chuyện.

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