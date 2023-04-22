Sau đó, hai nam thanh niên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Nhưng do vết thương nặng, nam thanh niên (SN 1995) được chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), đã tử vong tại bệnh viện vào đêm cùng ngày.

Theo Báo CAND, thông tin cụ thể chiều 20/4, hai nam thanh niên quê ở huyện Vĩnh Tường ( Vĩnh Phúc ) đến khu vực thuộc Khu đô thị Nam Vĩnh Yên, phường Khai Quang (TP Vĩnh Yên) để sửa điều hòa. Tuy nhiên, trong quá trình trèo lên mái nhà kiểm tra thì cục nóng điều hòa bất ngờ nổ tung.

Mới đây, chuyên gia Hội khoa học kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí Việt Nam (VISRAE) nhận định trên báo Công lý, có nhiều nguyên nhân dẫn đến nổ cục nóng điều hòa, trong đó có một phần nguyên nhân do người thợ chủ quan và không nắm chắc các kiến thức trong quá trình sửa chữa.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, mùa hè nắng nóng, việc sử dụng điều hòa là điều không thể tránh khỏi, thợ sửa chữa điều hòa cũng nên cẩn thận trong việc kiểm tra, vệ sinh và bảo dưỡng điều hòa để tránh sự việc đáng tiếc xảy ra...

Theo chuyên gia, cục nóng điều hòa là bộ phận đảm nhận vai trò quan trọng của điều hòa sao cho việc vận hành suôn sẻ. Cục nóng sẽ gồm các lá nhôm ghép xít nhau có nhiệm vụ giúp làm thoát nhiệt ra bên ngoài môi trường. Ngoài ra, bộ phận này của điều hòa được bao bọc bởi lớp chắn bên ngoài có sơn tĩnh điện. Bên dưới cục nóng là mặt sàn đỡ và chân giá đỡ giúp cố định cục nóng.

Về sự cố gây nổ ở Vĩnh Phúc, chuyên gia cho rằng, khả năng cao người thợ thử kín bằng khí oxi (O2), dẫn đến hơi dầu máy hòa trộn với oxi áp suất lớn, gây hiện tượng tự kích nổ của hỗn hợp dầu oxi.

Hiện trường tai nạn thương tâm. Ảnh: Báo Công lý

Một nguyên nhân khác dẫn đến phát nổ là sự cháy đột ngột của dầu trong quá trình thu hồi gas để sửa chữa, hoặc trong quá trình thu hồi gas để di chuyển dàn nóng, có lẫn không khí ở trong hệ thống máy. Sự bốc cháy xảy ra khi nhiệt độ không khí tăng lên nhiều hơn nhiệt độ bắt lửa của dầu làm lạnh trong máy nén.

“Trong quá trình thu hồi gas vào dàn nóng, người thợ phải khóa van đường đi lại, gas sẽ được nén lên với áp suất và nhiệt độ cao. Khi nén lên, gas không đi mà được giữ lại, nên nén lên với nhiệt độ cao, trường hợp hệ thống có không khí hay lẫn tạp chất thì dầu sẽ cháy và gây ra nổ”, chuyên gia nhận định.

Ngoài ra, vị chuyên gia cho rằng cũng có thể do nguyên nhân nhốt gas quá lâu, khi hệ thống có rò rỉ, không khí lọt vào hòa trộn với hơi dầu máy đủ tỷ lệ cũng tự kích nổ.

Để phòng tránh những rủi ro có thể xảy ra, chuyên gia khẳng định, vị trí lắp đặt dàn nóng của máy điều hòa đóng vai trò vô cùng quan trọng, việc lựa chọn vị trí cần phải được tính toán cẩn thận, kỹ càng.

Chuyên gia khuyến cáo, vị trí tốt nhất để lắp cục nóng điều hòa là ở khu vực có mái che chắn, không bị các tác nhân bên ngoài môi trường làm ảnh hưởng để đảm bảo quá trình sử dụng được an toàn. Trong đó dàn nóng phải thực hiện lắp đặt ở những khu vực chắc chắn, có bờ tường kiên cố. Hạn chế lắp dàn nóng ở khu vực gần cửa sổ, cửa nhôm hay đặt cục nóng ở những nơi không đảm bảo sự bằng phẳng về bề mặt, có dấu hiệu rung lắc khi vận hành.