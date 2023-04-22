Thông tin từ PLO, thay mặt Cục CSGT - Bộ Công an, Thượng tá Đinh Thế Anh, Phó Cục trưởng Cục CSGT - Bộ Công an làm trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục đã đến đặt vòng hoa, viếng Thiếu tá – Nguyễn Xuân Hào - CSGT Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An , đã hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ.

Đoàn công tác đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ người đồng đội đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tấn công phòng chống tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Thượng tá Đinh Thế Anh - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông- Bộ Công an thăm hỏi, chia buồn với cha của Thiếu tá Hào và gia quyến. Ảnh: PLO

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Cục CSGT, Thượng tá Đinh Thế Anh, Phó Cục trưởng đã động viên những người thân của thiếu tá Hào, mong họ vượt qua nỗi đau này.

Ông Nguyễn Văn Dư (61 tuổi), cha của Thiếu tá Hào. Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, lãnh đạo công an tỉnh Long An do giám đốc Lâm Minh Hồng dẫn đầu đoàn đã đến đặt vòng hoa, viếng thiếu tá Nguyễn Xuân Hào và thăm hỏi động viên gia đình vượt qua nỗi đau mất mát to lớn.

Theo Tiền Phong, chiều ngày 21/4, Công an huyện Đức Hòa phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đoạn đường tỉnh 824 đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam (huyện Đức Hòa) để bắt tội phạm vận chuyển ma túy và hàng cấm.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 1 xe ô tô mang biển kiểm soát 49C-29601 lưu thông với tốc độ nhanh chạy về hướng TPHCM có nhiều biểu hiện khả nghi.

Thiếu tá Hào đã hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ. Ảnh: NLĐ

CSGT thuộc Công an huyện Đức Hòa đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra, tuy nhiên tài xế không chấp hành mà tông thẳng vào lực lượng chức năng để bỏ chạy.

Sau đó, chiếc ô tô tiếp tục tông vào một số phương tiện giao thông lưu thông trên đường rồi lật nghiêng.

Vụ việc làm thiếu tá Nguyễn Xuân Hào (công tác tại Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Đức Hòa) và hai người dân là Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn (sinh năm 1994, ngụ Quận 5, TP.HCM), Phan Thị Kim Thanh (sinh năm 1973, ngụ Quận 12, Tp.HCM) bị thương nặng và tử vong khi đi cấp cứu.

Công an huyện Đức Hòa phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đoạn đường tỉnh 824 đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam để bắt tội phạm vận chuyển hàng cấm.

Liên quan đến vụ việc, sáng ngày 22/4, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết đã tạm giữ hai đối tượng liên quan trong vụ kể trên.