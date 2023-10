Thông tin từ PLO, thay mặt Cục CSGT - Bộ Công an, Thượng tá Đinh Thế Anh, Phó Cục trưởng Cục CSGT - Bộ Công an làm trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục đã đến đặt vòng hoa, viếng Thiếu tá – Nguyễn Xuân Hào - CSGT Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đã hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ.