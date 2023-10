Theo Tuổi Trẻ, Giám đốc Công an tỉnh Long An thông tin thiếu tá CSGT bị tông chết khi cùng đồng đội hỗ trợ chuyên án ngăn chặn vận chuyển ma túy. Việc ngăn chặn giao thông theo hướng di chuyển của nghi can là đúng quy trình phối hợp.

Theo quy định tại thông tư số 65/2020/TT-BCA ngày 19-6-2020 của Bộ Công an quy định quyền hạn của CSGT trong tuần tra, kiểm soát là được yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân phối hợp, hỗ trợ giải quyết tai nạn, ùn tắc, cản trở giao thông hoặc trường hợp khác gây mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ.