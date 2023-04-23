Theo quy định tại thông tư số 65/2020/TT-BCA ngày 19-6-2020 của Bộ Công an quy định quyền hạn của CSGT trong tuần tra, kiểm soát là được yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân phối hợp, hỗ trợ giải quyết tai nạn, ùn tắc, cản trở giao thông hoặc trường hợp khác gây mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Theo Tuổi Trẻ, Giám đốc Công an tỉnh Long An thông tin thiếu tá CSGT bị tông chết khi cùng đồng đội hỗ trợ chuyên án ngăn chặn vận chuyển ma túy. Việc ngăn chặn giao thông theo hướng di chuyển của nghi can là đúng quy trình phối hợp.

Trong trường hợp cấp bách để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội hoặc để ngăn chặn hậu quả thiệt hại cho xã hội đang xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra, CSGT đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát được huy động phương tiện giao thông, phương tiện thông tin liên lạc, phương tiện khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân và người đang điều khiển, sử dụng phương tiện đó.

Vụ tai nạn thảm khốc, một chiến sỹ cảnh sát hi sinh. Ảnh: Internet

Dựa vào clip từ camera trích xuất lại cảnh hiện trường và dựa vào các quy định trên, có thể thấy CSGT đã chủ động dừng các phương tiện để kiểm soát là đúng.

Đồng thời phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Cần nói thêm về hình thức tuần tra, kiểm soát trong trường hợp này là tuần tra, kiểm soát cơ động, nên về yêu cầu của việc dừng, kiểm soát phương tiện giao thông phải bảo đảm yêu cầu an toàn, không gây cản trở đến hoạt động giao thông. Khi đã dừng phương tiện giao thông phải thực hiện việc kiểm soát, xử lý vi phạm (nếu có).

CSGT trong trường hợp này dừng phương tiện giao thông để kiểm soát là để đảm bảo yêu cầu nêu trên.

Tuy nhiên diễn biến vụ việc quá nhanh, như đã thấy trong clip, xe bán tải đã tông thẳng vào các phương tiện đang tạm dừng phía trước và cả lực lượng CSGT nên có thể nói đây là lỗi hoàn toàn của xe bán tải, bao trùm lên toàn bộ các hành vi khác để dẫn đến tai nạn thảm khốc.

Bắt giữ đối tượng, khám xét tại nhà. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Theo Báo Người Lao Động trước đó, chiều 21-4, phát hiện ôtô bán tải mang biển kiểm soát 49C-29601 lưu thông với tốc độ nhanh chạy về hướng TP HCM, có nhiều biểu hiện khả nghi nên lực lượng CSGT thuộc Công an huyện Đức Hòa đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà tông thẳng vào lực lượng chức năng để bỏ chạy.

Hậu quả, thiếu tá Nguyễn Xuân Hào (cán Đội CSGT Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) cùng 2 công nhân đang lưu thông trên đường đã tử vong. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 2 đối tượng đi trên xe bán tải. Danh tính 2 đối tượng này chưa được tiết lộ.

Ngày 22-4, lãnh đạo Cục CSGT, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã đến viếng tang lễ các nạn nhân; đồng thời thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.