Cụ thể thông tin từ Báo VietNamNet, ngày 23/4, Đại tá Lâm Minh Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án giết người liên quan đến vụ xe nghi chở hàng cấm tông chết 3 người gồm một thiếu tá CSGT và 2 người dân.

Lãnh đạo Công an tỉnh Long An nhận định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng khi làm chết 3 người. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh điều tra làm rõ vụ án.