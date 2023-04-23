Lãnh đạo Công an tỉnh Long An nhận định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng khi làm chết 3 người. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh điều tra làm rõ vụ án.

Cụ thể thông tin từ Báo VietNamNet, ngày 23/4, Đại tá Lâm Minh Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án giết người liên quan đến vụ xe nghi chở hàng cấm tông chết 3 người gồm một thiếu tá CSGT và 2 người dân.

Trước đó, khoảng 16h ngày 21/4, Công an huyện Đức Hòa phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đường tỉnh 824, đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam để bắt tội phạm vận chuyển hàng cấm.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CAND

Khi thấy ô tô tải BKS 49C-296.01 chạy với tốc độ rất nhanh theo hướng TP.HCM có biểu hiện nghi vấn, CSGT ra hiệu lệnh dừng lại để kiểm tra, nhưng lái xe không chấp hành.

Theo Tuổi Trẻ, đội tuần tra đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng chiếc xe bán tải trên vẫn tiếp tục chạy thẳng, tông vào xe của lực lượng chức năng rồi tiếp tục tông một số phương tiện khác, sau đó lật nghiêng giữa đường.

Thiếu tá Hào (40 tuổi, ngụ xã Lộc Giang, Đức Hòa) bị tông dẫn đến bị thương rất nặng và đã tử vong.

Vụ việc khiến thiếu tá CSGT và 2 người dân tử vong. Ảnh: NLĐ

Cùng với thiếu tá Hào, hai nạn nhân khác là H.N.C.M (29 tuổi, ngụ Q.5, TP.HCM) và P.T.K.T (50 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM) cũng tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu tại hai bệnh viện ở TP.HCM. Được biết cả hai đều là công nhân ở một khu công nghiệp gần đó và đang trên đường đi làm về.