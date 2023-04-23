Xót xa câu nói cuối cùng của thiếu tá cảnh sát hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ: 'Anh đi công tác, em đừng gọi...'

Theo CAND, ngày 22/4, Thượng tá Đinh Thế Anh, Phó Cục trưởng Cục CSGT - Bộ Công an cùng đoàn công tác đã đến chia sẻ, động viên và chia buồn cùng với gia đình Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào, cán bộ Đội CSGT Công an huyện Đức Hòa ( Long An ), hy sinh khi phối hợp với Cục Cảnh sát PCTP về ma túy - Bộ Công an chặn bắt 2 đối tượng vận chuyển ma túy trên đường tỉnh 824, đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa vào chiều 21/4.

“Đây là sự hy sinh mất mát không chỉ của gia đình mà của cả lực lượng CSGT. Mọi chuyên án đều có kế hoạch từ trước, cán bộ được điều động tham gia chuyên án đều có chuyên môn giỏi nhưng với các đối tượng manh động, nhất là các đối tượng liên quan đến vận chuyển ma túy thì tính chất manh động càng lớn hơn...” –Thượng tá Đinh Thế Anh chia sẻ.

Đoàn công tác do Thượng tá Đinh Thế Anh dẫn đầu đã đến thắp nén nhang viếng Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ và động viên gia đình vơi bớt nỗi đau, bởi sự hy sinh của Thiếu tá Hào trên hành trình truy bắt tội phạm ma tuý rất đáng tự hào, trân quý.

Đoàn công tác thuộc Cục CSGT-Bộ Công an chia buồn cùng người thân Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào. Ảnh: CAND

Được biết Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào là con trai duy nhất trong gia đình có 3 anh chị em. Cả gia đình làm nông, riêng Thiếu tá Hào từ nhỏ đã đam mê màu áo CAND và quyết tâm phục vụ trong ngành. Trong gần 14 năm phục vụ trong ngành CAND, Thiếu tá Hào đã kinh qua nhiều vị trí công tác, từ Đội Cảnh sát ĐTTP về Kinh tế và Chức vụ-Công an huyện Đức Hòa rồi thuyên chuyển qua công tác tại Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, sau đó công tác tại Tổ phòng chống tội phạm thị trấn Hậu Nghĩa-Công an huyện Đức Hòa. Năm 2014 đến năm 2018, Thiếu tá Hào công tác tại Tổ hình sự-kinh tế-ma túy Đồn Công an KCN Tân Đức. Đến tháng 5/2018, Thiếu tá Hào nhận nhiệm vụ tại Đội CSGT huyện Đức Hòa cho đến nay.

Ngồi lặng lẽ bên chiếc áo quan, chị Trần Thị Phương (SN 1988, vợ Thiếu tá Hào) đau xót, không tin được vào việc người chồng bỏ lại chị một mình mà ra đi một cách đột ngột. Buổi sáng trước khi cùng đồng đội tham gia chuyên án, Thiếu tá Hào chỉ kịp ngồi ăn sáng với vợ một lúc rồi lên đường. “Ảnh dặn là đi công tác có gì ảnh chủ động gọi, đừng gọi ảnh làm ảnh hưởng đến chuyên án. Không ngờ đây là lần cuối cùng tôi được ngồi ăn chung và nghe lời chồng căn dặn!”- chị Phương đau xót chia sẻ trên Báo CAND.

Đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Internet

Buổi chiều 21/4, sau khi đi dạy học về, chị Phương tất tả đi chợ mua đồ ăn về nấu cơm chiều đợi chồng về. Bữa cơm đang nấu dở thì chị Phương nhận được điện thoại của đồng đội Thiếu tá Hào: “Chị thu xếp lên bệnh viện, anh Hào bị thương nặng!” “Cưới nhau 10 năm nay, mong mỏi lớn nhất của anh Hào là vợ chồng sinh một đứa con để vui nhà vui cửa, để ông bà lớn tuổi an lòng. Vậy mà ước mơ lớn nhất của 2 vợ chồng giờ đây đã tắt lịm”- chị Phương ngậm ngùi.

Trước đó, theo Tuổi Trẻ, Trước đó, vào khoảng 16h50, thiếu tá Hào cùng một số đồng đội phối hợp ngăn chặn một xe bán tải nghi chở ma túy chạy từ hướng Long An về TP.HCM trên đường tỉnh 824 thuộc xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Dân Việt

Tuy nhiên, xe bán tải trên đã lao thẳng vào các CSGT và tông các xe khác đi trên đường khiến thiếu tá Hào và 2 người dân tử vong.

Vụ tông chết thiếu tá cảnh sát giao thông và 2 người dân: Khám xét nhà 2 nghi can

Đại tá Hồng cho biết đây là một chuyên án ma túy có kế hoạch, tổ chức phối hợp nhiều đơn vị cùng tham gia.

"Việc CSGT phối hợp với lực lượng để ngăn chặn hướng xe di chuyển của nghi phạm đều phù hợp và đúng với quy trình của chuyên án, tuy nhiên do nghi can quá manh động nên đã xảy ra vụ việc đáng tiếc", đại tá Hồng nói.

Cũng theo đại tá Hồng, hai nghi can trên chiếc xe gây tai nạn đã bị tạm giữ, tuy nhiên đây là một đường dây mua bán ma túy, còn nhiều vấn đề, nhiều nghi can và chuyên án cũng đang được tiếp tục nên chưa thể tiết lộ thông tin chính thức.

"Cơ quan điều tra vẫn đang xử lý điều tra hiện trường, làm việc với các nghi can và sẽ thông tin chính thức ngay khi có kết quả điều tra ban đầu", đại tá Hồng nói.