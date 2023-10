Xót xa câu nói cuối cùng của thiếu tá cảnh sát hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ: 'Anh đi công tác, em đừng gọi...'

Theo CAND, ngày 22/4, Thượng tá Đinh Thế Anh, Phó Cục trưởng Cục CSGT - Bộ Công an cùng đoàn công tác đã đến chia sẻ, động viên và chia buồn cùng với gia đình Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào, cán bộ Đội CSGT Công an huyện Đức Hòa (Long An), hy sinh khi phối hợp với Cục Cảnh sát PCTP về ma túy - Bộ Công an chặn bắt 2 đối tượng vận chuyển ma túy trên đường tỉnh 824, đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa vào chiều 21/4.