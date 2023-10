Người đàn ông được phát hiện đã tử vong, tuy nhiên chưa rõ nhân thân và lai lịch, nghi do bệnh lý tâm thần đã không làm chủ được mình.

Thông tin từ Báo Lao Động được biết người đàn ông trên được phát hiện tại khu vực ấp Thanh Mỹ 1, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ vào ngày 21.4, sau đó người dân gọi điện đến lực lượng Công an an xã trình báo do người đàn ông trên có dấu hiệu tâm thần.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Thanh Đức, huyện Long Hồ đã đưa người đàn ông trên về cơ quan làm việc. Tuy nhiên, tại đây, người đàn ông này cũng không trình bày rõ ràng về nhân thân, lai lịch và có dấu hiệu tâm thần nên Công an xã đã đưa người đàn ông trên đến Bệnh viện tâm thần tỉnh Vĩnh Long điều trị, sau đó bệnh nhân được chuyển qua Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều trị.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long, nơi người đàn ông nhảy lầu. Ảnh: Internet

Cũng theo Người Lao Động, đến khoảng 6h sáng ngày 23.4 thì người đàn ông trên nhảy từ lầu 6 (khoa ngoại chấn thương) của bệnh viện, rơi xuống đất dẫn đến tử vong.

Hiện, Công an thành phố Vĩnh Long đang phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân, đồng thời thông báo rộng rãi trong nhân dân để người nhà của người bị nạn biết, làm thủ tục đưa về mai táng.

