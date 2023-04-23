Được chuyển vào số tiền 500 triệu đồng, đôi vợ chồng nghèo vượt 50km gửi trả lại người nhầm

Xã hội 23/04/2023 18:40

Đôi vợ chồng nghèo đã bất ngờ về số tiền mình nhận được, họ ngay lập tức tìm cách chuyển trả lại người gửi nhầm.

Theo Dân Trí, sáng 23/4, UBND xã Quảng Văn (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) cho biết một người dân địa phương đã hoàn tất thủ tục trả lại gần nửa tỷ đồng cho người chuyển nhầm.

Trước đó, chị Nguyễn Thị Ánh (SN 1987, trú tại thôn La Hà Đông, xã Quảng Văn) bất ngờ phát hiện tài khoản của mình nhận được số tiền 499.999.999 đồng.

Nghi có người chuyển nhầm, chị Ánh vội đến Công an xã Quảng Văn nhờ giúp đỡ. Qua xác minh, người chuyển nhầm tiền đến tài khoản chị Ánh là chị Nguyễn Thị Hương (SN 1994, trú xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).

Được chuyển vào số tiền 500 triệu đồng, đôi vợ chồng nghèo vượt 50km gửi trả lại người nhầm - Ảnh 1

Vợ chồng chị Ánh đã chuyển trả số tiền lớn mà người khác chuyển nhầm vào tài khoản của mình. Ảnh: VietNamNet

 

Cũng theo Tuổi Trẻ, để chuyển lại số tiền này cho "chính chủ", công an xã này cùng hai vợ chồng chị Ánh phải vượt hơn 50km vào TP Đồng Hới để đến chi nhánh Ngân hàng Đông Á chuyển lại tiền.

 

Công an xã Quảng Văn đã xác minh được người chuyển tiền nhầm là chị Nguyễn Thị H. (29 tuổi, ở ấp 2, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).

Được chuyển vào số tiền 500 triệu đồng, đôi vợ chồng nghèo vượt 50km gửi trả lại người nhầm - Ảnh 2
Đôi vợ chồng được nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: Dân Trí 

Sau đó, vợ chồng chị Ánh cùng đại diện công an xã đi xe máy vào TP Đồng Hới chuyển lại số tiền trên cho chị H..

Được biết, vợ chồng chị Ánh có một con trai hơn 3 tuổi, chồng làm thợ hồ, chị ở nhà làm nghề đan mây, gia cảnh cũng hết sức khó khăn.

 

Theo Công an xã Quảng Văn, hành động trả lại số tiền gần nửa tỷ đồng cho người chuyển nhầm của chị Ánh mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp. Tới đây, đơn vị sẽ đề xuất biểu dương, khen thưởng để nhân rộng về tấm gương người tốt việc tốt.

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