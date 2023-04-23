Thông tin mới vụ xe ô tô bị vứt ở bãi rác: Chủ Gara có liên đới chặt chẽ trong việc đền bù thiệt hại

Xã hội 23/04/2023 16:11

Chủ tiệm rửa xe và đặc biệt là cả gara Vinh Huế cũng liên đới chặt chẽ và đều có trách nhiệm trong việc đền bù thiệt hại.

Mới đây, theo luật sư Lê Văn Kiên - Trưởng văn phòng Luật sư Ánh sáng Công lý (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) thông tin trên VietNamNet cho rằng, nếu chủ xe Ford Ranger (ông V.) để xe ở gara Vinh Huế để sửa chữa, sau đó chiếc xe bị hư hỏng vì bất cứ lý do gì thì trách nhiệm đầu tiên phải thuộc về gara này.

Theo luật sư Kiên, trong trường hợp phía gara đưa xe đi rửa ở tiệm rửa xe khác mà chưa xin phép hoặc chưa được sự đồng ý của chủ phương tiện là ông V. thì phía gara phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với chủ phương tiện do gara là đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa mà ông V. là bên sử dụng dịch vụ.

"Việc gara đưa xe đi rửa ở 1 tiệm rửa xe khác cần phải có sự đồng ý của chủ phương tiện nên ông V. có quyền yêu cầu phía gara phải chịu trách nhiệm về bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 2, Điều 516 Bộ luật Dân sự 2015. Ngoài ra, phía gara cũng đã vi phạm nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ theo quy định tại khoản 2 và khoản 6, Điều 517 Bộ luật Dân sự 2015", luật sư Lê Văn Kiên viện dẫn.

Thông tin mới vụ xe ô tô bị vứt ở bãi rác: Chủ Gara có liên đới chặt chẽ trong việc đền bù thiệt hại - Ảnh 1

Cơ sở Nhất Lộc Phát, nơi nhân viên Lưu Xuân Q. tự ý lấy xe của khách, làm hư hỏng rồi vứt ngoài bãi rác. Ảnh: VietNamNet

Về việc đền bù của Lương Xuân Q., 16 tuổi, nhân viên tiệm rửa xe Nhất Lộc Phát, người này đã tự ý lấy phương tiện của khách (do người của gara Vinh Huế mang đến) và gây hậu quả hư hỏng xe. Do đó về lý, người này phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho phía gara chứ không phải trực tiếp cho chủ xe.

Luật sư Kiên nêu quan điểm: "Trường hợp này, thanh niên trên đã đủ 16 tuổi, có công việc và nơi làm việc không thuộc trường hợp cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi (Điều 147 Bộ luật Lao động) nên Q. phải chịu trách nhiệm bồi thường bằng tài sản của mình. Nếu tài sản của Q. không đủ để bồi thường thiệt hại thì cha mẹ của thanh niên này có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại điều 586 Bộ luật Dân sự 2015".

Thông tin mới vụ xe ô tô bị vứt ở bãi rác: Chủ Gara có liên đới chặt chẽ trong việc đền bù thiệt hại - Ảnh 2

 Chiếc xe của khách được phát hiện tại một bãi rác trong trạng thái bị bể lốp, bong tróc sơn, hỏng gương và đèn sau. Ảnh: Internet

Ngoài ra, vị luật sư này nhấn mạnh, cơ quan chức năng hoàn toàn có thể xử phạt hành chính Lương Xuân Q. về lỗi điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi theo Luật Giao thông đường bộ.

"Với người trên 16 tuổi như Q., trường hợp việc gây tai nạn mà dẫn đến nạn nhân bị thương tích từ 61% trở lên thì người điều khiển phương tiện giao thông còn phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 260 Bộ luật Hình sự và bồi thường thiệt hại cho người bị tổn thương sức khoẻ", luật sư Lê Văn Kiên phân tích thêm.

Trước đó, theo Giadinh.suckhoedoisong, sau khi sự việc khách mang ô tô Ford Ranger đến rửa, hôm sau đến lấy phát hiện xe hư hỏng nằm ngoài bãi rác được phản ánh, Công an phường Bến Thuỷ đã đến làm việc với chủ gara Nhất Lộc Phát tại số 56 Nguyễn Du.

Qua hệ thống camera, lực lượng chức năng đã xác định Lương Xuân Quang là người điều khiển chiếc xe bán tải Ford Ranger của khách rời đi trong đêm muộn. Theo thông tin từ chủ gara, Quang mới 16 tuổi, không có bằng lái và tự ý lấy xe lái đi.

“Sau khi ra khỏi gara, có ai điều khiển xe cùng Quang hay không thì chưa nắm được. Việc Quang lái xe đến bãi rác vứt hay không thì phải trực tiếp làm việc mới rõ”, Thượng tá Thắng chia sẻ.

Liên quan đến người chưa đủ tuổi điều khiển xe cơ giới, lực lượng chức năng sẽ xác định rõ bản chất vụ việc là Quang được giao xe cho lái hay xe để đó và Quang tự lái.

"Trên cơ sở đó và căn cứ theo quy định của pháp luật, chúng tôi sẽ lập biên bản, ra quyết định xử phạt”, Phó trưởng Công an TP Vinh khẳng định.

Chiều tối ngày 15/4, chủ gara Vinh Huế mang xe ô tô bán tải Ford Ranger 2016 đến gara Nhất Lộc Phát tại số 56 Nguyễn Du để rửa và gửi lại đây.

Đến khoảng 7h30 sáng 16/4, khi người này đến lấy xe thì tá hỏa phát hiện chiếc xe đã không cánh mà bay. Trích xuất camera thì thấy vào khoảng 0h sáng cùng ngày, nhân viên rửa xe tên Lương Xuân Quang đã tự ý lái xe ô tô rời khỏi gara và không thấy quay trở lại.

Ngay sau đó mọi người đã triển khai tìm kiếm thì phát hiện chiếc xe của khách nằm tại một bãi rác trong trạng thái bị vỡ lốp, bong tróc sơn, hỏng gương và đèn sau.

Theo ông Hoàng Đức Yên (37 tuổi, trú phường Hà Huy Tập, TP Vinh) chủ gara ô tô Nhất Lộc Phát, Lương Xuân Quang là 1 trong 6 nhân viên tại đây, mới 16 tuổi. Bình thường, gara không cho phép Quang lái xe của khách. Quang là họ hàng với ông Yên, bố mẹ đi xuất khẩu lao động nên gửi Quang đến học việc tại đây.

 

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