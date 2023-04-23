Vụ bé 3 tuổi gãy chân sau khi đến lớp: Nhà trường vẫn 'phớt lờ' đóng cửa dù được yêu cầu?

Tại cổng cơ sở mầm non này cũng không có một thông báo nào về việc cơ sở phải đóng cửa.

Theo Báo Tuổi Trẻ, dù đã được yêu cầu gỡ bỏ biển hiệu nhưng thực tế biển hiệu "Hệ thống giáo dục Leo De Vinci" vẫn được cơ sở mầm non này giữ. Một số áp phích mang logo "Leo De Vinci" được tháo dỡ, biển tên "Ngôi Nhà Xanh 1, 2" được thay tách thành 2 biển tên riêng.

Từ 7h30 sáng, nhiều phụ huynh vẫn đưa con em tới đây để gửi con, các cô giáo ra cổng đón học sinh.

Cơ sở mầm non độc lập tư thục Ngôi Nhà Xanh 1 và Ngôi Nhà Xanh 2 vẫn đón trẻ đến học dù đã có văn bản yêu cầu đóng cửa. Ảnh: Tuổi Trẻ

Anh M., một phụ huynh đưa con đến trường vào sáng 22-4 thông tin với Tuổi Trẻ, cho biết: "Tôi có đi họp về việc cơ sở mầm non nhận thông báo của phường, tuy nhiên chưa có quy định cụ thể về việc dừng hoạt động, chỉ thông báo cân nhắc để xem xét việc đình chỉ hay dừng hoạt động. Hiện tại tôi vẫn chưa biết gửi con ở đâu nên vẫn gửi tại đây và chưa nghỉ buổi nào".

"Mẹ của cháu có đọc được tin rằng phường bắt dừng hoạt động nhưng nhà trường không thông báo, các cô vẫn bảo đi học nên tôi không rõ, chỉ tiếp tục đưa đón cháu đến trường", bà nội của một học sinh nói.

Một nhân viên bảo vệ tại biệt thự TT4 cho biết trước đó tổ trưởng tổ dân phố có ra quyết định dừng hoạt động cơ sở mầm non trên, nhưng người này vẫn thấy phụ huynh đưa đón con đến lớp mỗi ngày.

Theo Bà Nguyễn Thị Thúy Hà, phó chủ tịch UBND phường Cổ Nhuế 1 thông tin trên Tuổi Trẻ, cho hay sau khi có văn bản yêu cầu ngừng hoạt động, UBND phường Cổ Nhuế 1 đã cử người đến và dán thông báo để phụ huynh nắm được thông tin cơ sở mầm non này phải ngừng hoạt động.

"Tuy nhiên khi về các bạn trao đổi, có một số phụ huynh cho biết rất khó khăn, không phải nói nghỉ là nghỉ ngay được vì không có ai trông con. Học sinh đến học mình đâu có bế con ra ngoài được. Đây không phải một cửa hàng nói đóng cửa là đóng được ngay.

Khi cơ sở mầm non này không chấp hành thì sẽ có những bước xử lý tiếp theo, ngày hôm qua 21-4 chúng tôi đã mời đại diện cơ sở mầm non này lên làm việc", bà Hà nói.

Bé bị gãy xương trong vụ việc. Ảnh: Zing

Theo Zing, trước đó, chị Nguyễn Hoa Phượng (trú quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết ngày 17/2, con trai chị là cháu P.N. (sinh năm 2020) bị chấn thương tại nhóm lớp mẫu giáo độc lập tư thục Ngôi Nhà Xanh (tên thường gọi là trường Leo De Vinci), có địa chỉ tại số 68-69 Biệt thự TT4, Khu đô thị Thành Phố Giao Lưu, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Đến nay, sau 4 lần làm việc, phía nhóm lớp mẫu giáo độc lập tư thục Ngôi Nhà Xanh vẫn chưa đưa ra được câu trả lời thỏa đáng với những câu hỏi của phụ huynh và hai bên chưa tìm được sự thống nhất.

"Không những không nhận thấy thái độ nhận lỗi, xin lỗi vì để con tôi bị tai nạn dẫn tới chấn thương nghiêm trọng, nhà trường còn liên tiếp đưa ra những quan điểm phản giáo dục, né tránh trách nhiệm và mỗi lần đều có mâu thuẫn lời khai của các thành phần từ cô giáo chủ nhiệm tới các đại diện trường", chị Phượng cho biết.

Sau gần 2 tháng xảy ra vụ việc, chiều 12/4, trao đổi với báo chí, luật sư đại diện của cơ sở mầm non Ngôi Nhà Xanh 1 cho biết chưa đủ cơ sở và căn cứ để xác định thời điểm, nguyên nhân cháu bé bị gãy xương chày chân.

Theo người này, những thông tin chị Phượng gửi đến một số đơn vị truyền thông chỉ phản ánh góc nhìn của gia đình và không đầy đủ.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Trà, đại diện nhóm lớp mẫu giáo độc lập tư thục Ngôi Nhà Xanh, cho biết Leo De Vinci là thương hiệu hệ thống này dùng làm marketing. Trên cơ sở pháp lý của cơ sở giáo dục được UBND phường cấp phép là nhóm lớp Ngôi Nhà Xanh 1 và Ngôi Nhà Xanh 2.

Tuy nhiên, trước câu trả lời trên, chị Phượng cho biết gia đình chị rất bức xúc bởi từ khi tuyển sinh, khai giảng, phiếu thu học phí, cơ sở mầm non đều để tên là Hệ thống Giáo dục Leo De Vinci.

"Hàng chục bảng biển Hệ thống Giáo dục Leo De Vinci đã đánh lừa hàng loạt phụ huynh, khi phải đóng cửa, cơ sở này lại biến hóa thành tên Ngôi nhà xanh 1 và Ngôi nhà xanh 2", chị Phượng nói.