Chị P. kể, khoảng hơn 20h ngày 4/4, sau khi ăn tối, chị cùng con gái lên tầng 2 nằm ở giường chơi, khoảng hơn 1 tiếng sau thì chồng chị đi làm về. Lúc này chị bảo con gái đi ngủ, chị nằm cạnh cũng giả vờ ngủ để tránh việc 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, to tiếng trước mặt con gái.

Theo Báo Phụ Nữ Việt Nam, ngày 23/4, chị Châu Đào Bích P. (SN 1990, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng ) vẫn chưa hết hoảng loạn sau khi hứng chịu trận đòn kinh hoàng của chồng là anh T. vào tối 4/4.

Khoảng 21h tối 4/4, anh T. đi làm về, sau khi phát hiện chị P. đã về, anh liên tục chửi bới, dùng tay chân đánh đập chị, rồi nhấc bổng chiếc ghế lên cao giáng xuống người chị. Chưa dừng lại, anh T. còn cầm cả chai rượu đã hết (bằng thủy tinh) vụt vào đầu chị khiến chị vô cùng đau đớn và hoảng sợ.

"Trước đó vài ngày 2 vợ chồng cũng xảy ra mâu thuẫn, tôi đã sang chỗ của mẹ đẻ ở mấy ngày. Đến chiều 4/4, thì tôi về nhà..." chị P. chia sẻ trên Phụ Nữ Việt Nam.

Hình ảnh vụ việc. Ảnh: VOV

Sau khoảng 10 phút bị đánh đập liên tục trên tầng 2, chị P. đã chạy trốn xuống tầng 1. Tuy nhiên người chồng vẫn đuổi theo và tiếp tục dùng vũ lực với chị. Phải đến khi chị P. chạy thoát được ra ngoài, cầu cứu hàng xóm thì anh T. mới chịu dừng lại. Sau đó, mọi người đưa chị đi cấp cứu.

"Anh ta túm tóc, lấy chân đạp liên tục vào người, sau đó lại cầm chai rượu khảo vào đầu. Vừa đánh vừa chửi, rất hung tợn. Tôi đã cầu xin nhưng anh ta vẫn không dừng lại. Nếu hôm đấy hàng xóm không sang can ngăn kịp thời, có lẽ tôi chết rồi", chị P. nói.

Tại bệnh viện, các bác sỹ đã làm phẫu thuật, bắn 6 chiếc đinh vis, 1 nẹp, để cố định vị trí xương bên tay trái của chị P. bị gãy.

Chị P. cho biết, ngoài việc phải phẫu thuật, trên cơ thể chị còn hàng chục vết thương từ đầu tới chân, rất nhiều chỗ chảy máu, phải phải băng bó.

Thương tích của chị P. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam

Kể về nguyên nhân dẫn đến sự việc xảy ra tối hôm 4/4, chị P. cho biết, do thời gian gần đây công việc buôn bán thịt lợn của chị gặp nhiều khó khăn, không kiếm được tiền nên giữa 2 vợ chồng hay xảy ra mâu thuẫn.

"Nhiều năm trước, vợ chồng tôi bốc hụi một số tiền khá lớn về để xây nhà. Sau này cứ 15 ngày sẽ đóng 5 triệu đồng để trả quỹ hụi. Nhưng đợt này đến kỳ hạn đóng hụi, tôi lại không còn tiền nên đã nhờ chồng đóng hộ, nhưng anh ta lập tức cáu gắt, chửi bới rồi đánh đập tôi không thương tiếc", chị P. nói trên Phụ Nữ Việt Nam.

Chị P. cho biết, sau khi ra viện, chị đã không dám về nhà nữa mà phải ra nhà trọ của người thân để lánh nạn.

"Từ khi xảy ra sự việc cho tới nay, đêm nào tôi cũng gặp ác mộng, bị chồng đuổi giết. Hơn nữa, tôi đang rất lo lắng cho 2 đứa con nhỏ, hiện tại 2 cháu vẫn ở cùng bố", chị P. chia sẻ

Chị P. nhiều lần bị chồng đánh. Ảnh: Internet

Theo Thanh Niên, trước đó, tối 22.4, chị B.P (33 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu) đăng lên mạng xã hội đoạn clip và hình ảnh chị bị chồng đánh dã man.

Thông tin và hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Đoạn clip ghi cảnh người chồng đánh chị P. ngay trước mặt con gái, trong phòng ngủ.

Mặc dù người vợ đã bỏ chạy xuống tầng trệt nhưng vẫn bị chồng truy đuổi, đấm đá dã man, bất chấp người vợ liên tục la hét, van xin.

Thấy vợ nằm bất động, người chồng bấm điện thoại một lúc rồi tiếp tục nắm tóc giật đầu vợ để tiếp tục đấm đá, đỉnh điểm vụ hành hung là anh này lấy một cái bàn đè lên người vợ.

Theo chị P., sự việc xảy ra đêm 4.4. Chị nhập viện trong tình trạng gãy xương tay trái, đa chấn thương khắp cơ thể, chấn động não. Sau khi được phẫu thuật, hồi phục sức khỏe và xuất viện, chị P. cũng không dám về nhà mà về phòng trọ của mẹ ở tạm.

Sau khi bị bạo hành, chị P. đã tố cáo chồng đến công an nhưng luôn bị chồng đe dọa. Chị đăng tải thông tin, hình ảnh và clip lên mạng xã hội để kêu cứu.

Chị P. cho biết thêm, hiện vết thương của chị đang hồi phục, tuy nhiên vết phẫu thuật và xương gãy vẫn còn gây đau nhức, chị phải thường xuyên quay lại bệnh viện thăm khám.

Vợ chồng chị P. kết hôn đã 10 năm và có 2 con. Chị P. nhiều lần bị chồng bạo hành, đánh dã man nhưng chị cố chịu đựng vì thương con.