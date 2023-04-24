Sáng sớm nay (23-4), cháu Q được nghỉ học và rời nhà đi chơi. Đến trưa cùng ngày, không thấy cháu Q trở về nhà nên người thân đã tổ chức đi tìm kiếm. Người nhà cũng lên mạng xã hội nhờ mọi người trợ giúp tìm cháu Q. Chính quyền địa phương thông báo tìm cháu Q trên loa phóng thanh phường.

Theo PLO, tối 23-4, chính quyền địa phương và người thân cho biết, đã tìm thấy thi thể cháu VĐQ (13 tuổi, trú khối 13, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An )- dưới hố nước một công trình ở địa phương.

Sau đó, người thân bàng hoàng phát hiện thi thể cháu Q trên hố nước công trình ở địa bàn phường Quỳnh Xuân.

Người dân phản ánh, tại khu vực công trình khai thác vật liệu để lại hố nước sâu nêu trên không có biển cấm, không có rào chắn, không có biển cảnh báo đuối nước.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Q.

Theo VTC trước đó tại Hà Tĩnh cũng xảy ra vụ việc thương tâm. Ba học sinh ở Hà Tĩnh rủ nhau đi tắm ở kênh thì xảy ra sự cố, 2 em được người dân ứng cứu kịp thời, còn một em bị nước cuốn trôi.

Tối 19/4, Đại úy Nguyễn Văn Dương – Trưởng Công an xã Cẩm Lạc (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ đuối nước khiến một nam sinh tử vong.

Nạn nhân là em Nguyễn Xuân Long N. (SN 2007, trú xã Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Khoảng 16h20 cùng ngày, công an xã nhận được tin báo của người dân về vụ đuối nước xảy ra tại khu vực kênh N01A, thuộc địa phận thôn Hưng Đạo, Cẩm Lạc.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: VTC

Thời điểm trên, ông Võ Kim Huệ (SN 1961, trú thôn Hưng Đạo) phát hiện 3 học sinh bị nước cuốn, liền nhảy xuống kênh cứu được 2 em Trần Văn Lâm H. (SN 2007, trú xã Cẩm Sơn) và Nguyễn Đình T. (SN 2001, trú xã Cẩm Lộc, Cẩm Xuyên). Riêng em Nguyễn Xuân Long N. bị cuốn trôi xa nên ông Huệ không thể cứu được.

Đến 18h10 cùng ngày, lực lượng công an xã phối hợp cùng các cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể em N. Hiện thi thể nạn nhân đã bàn giao cho gia đình để an táng theo phong tục địa phương.

Được biết, kênh N01A rộng chừng 10 m, mực nước sâu và chảy xiết. Em N. đang là học sinh lớp 10 tại một trường trung cấp nghề trên địa bàn Hà Tĩnh.