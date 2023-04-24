Hà Nội: Chị gái bàng hoàng kể lại em trai mắc bệnh bẩm sinh bị đuổi, chém dã man gây thương tích nặng

Xã hội 24/04/2023 08:02

Khi đang trên đường đi ăn về, nam thanh niên đã bị nhóm người đuổi chém với nhiều vết thương trên cơ thể.

Cụ thể, theo VietNamNet, chị L. cho hay, vào khoảng 0h30 ngày 23/4, sau khi em trai đi ăn đêm với bạn về, trên đường đi qua đoạn ngã tư Trôi (huyện Hoài Đức) đến xã Tân Lập (huyện Đan Phượng) thì bị nhóm đối tượng đi xe máy truy đuổi, đạp đổ xe và lao vào chém gây ra nhiều vết thương. Theo mô tả, nạn nhân sinh năm 2002 bị chém ở vùng đầu, tay và chân.

Chị gái nạn nhân cho biết, em trai chị mắc bệnh xương thuỷ tinh, tính tình rất hiền lành và không hề có thù oán với ai trước đó. Việc bị các đối tượng đuổi đánh, chém khiến em trai bàng hoàng, tâm lý lo sợ.

Cùng thời điểm trên, tại xã Tân Lập có một sinh viên quê tỉnh Tuyên Quang cũng bị nhóm người đi xe máy dùng hung khí tấn công. Theo đó, nam sinh viên bị chém vào vùng đầu khi đi trên cung đường từ ngã tư Trôi về xã Tân Lập, huyện Đan Phượng.

Hà Nội: Chị gái bàng hoàng kể lại em trai mắc bệnh bẩm sinh bị đuổi, chém dã man gây thương tích nặng - Ảnh 1
Công an đang điều tra vụ việc. Ảnh: VietNamNet

Sau khi xảy ra sự việc trên, ngay chiều 23/4, đại diện gia đình 2 nạn nhân đã lên trình báo, viết tường trình về vụ việc tại công an xã Tân Lập, huyện Đan Phượng.

Một đại diện Công an xã Tân Lập tối 23/4 xác nhận "đã tiếp nhận bước đầu" và đang phối hợp với Công an huyện Đan Phượng xác minh, làm rõ sự việc.

"Vụ việc này đang được Công an huyện trực tiếp làm", nguồn tin trên xác nhận.

Theo giadinh.suckhodoisong, trước đây, nhầm tưởng 2 thanh niên đi đường là những người mâu thuẫn với mình trên Facebook, một nhóm thanh niên Q. và đồng bọn đã dùng hung khí lao vào chém, hành hung.

Hà Nội: Chị gái bàng hoàng kể lại em trai mắc bệnh bẩm sinh bị đuổi, chém dã man gây thương tích nặng - Ảnh 2
Vụ việc khiến người dân hoang mang. Ảnh: giadinh.suckhoedoisong

 Cụ thể, cuối tháng 2/2023, Công an quận Tây Hồ tiếp nhận tin báo về việc anh N.H.H (SN 2006) và anh Đ.N.H (SN 2005) cùng trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội bị một nhóm đối tượng lạ mặt sử dụng hung khí chém, gây thương tích tại khu vực đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Tây Hồ đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội khẩn trương điều tra, làm rõ và bắt giữ nhóm đối tượng gồm: B.V.Q (SN 2004), D.N.K, (SN 2006), L.C.T.V (SN 2005) cùng trú tại Vĩnh Ngọc, Đông Anh; N.K.T (SN 2005), H.T.A (SN 2005), L.Đ.Đ (SN 2007), Đ.Đ.T (SN 2005), N.V.M (SN2007) cùng trú tại Phú Thượng, Tây Hồ.

 

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, tối 24/2, B.V.Q đến quán game ở phường Phú Thượng. Tại đây, Q. có kể chuyện mâu thuẫn với một người tên Quang trên Facebook và rủ cả nhóm cùng mình đi đánh nhau với nhóm của Quang. Khoảng 22h cùng ngày, khi nhóm của Q. đi đến khu vực ngã ba An Dương Vương tại nút giao cầu Nhật Tân thì phát hiện hai anh N.H.H và Đ.N.H đang đi xe máy. Nghĩ hai người này là nhóm của Quang nên cả nhóm đã phóng xe máy đuổi theo chém, đánh. Vụ việc khiến nhiều người lo lắng.

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Từ khóa:   Hà Nội mâu thuẫn vụ án

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