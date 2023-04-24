Chiều lòng mẹ đi xét nghiệm ADN, người bố trẻ sốc nặng vì hai con gái không cùng huyết thống: Bị lừa dối suốt 10 năm

Xã hội 24/04/2023 13:04

Một lòng tin tưởng và yêu thương vợ thủy chung, son sắt, suốt 10 năm hôn nhân, anh chưa từng nghi ngờ vợ, nhưng kết quả ADN sau đó đã khẳng định 99,99999% chính xác.

Theo đó, Anh Lộc đến trung tâm cùng hai con gái và người mẹ của mình. Thấy có 4 khách hàng tới cùng một lúc, chị Yến thắc mắc thì anh Lộc bảo muốn xét nghiệm xác định huyết thống của mình và hai con gái (một bé học lớp 3 và một bé học lớp 5).

"Người bố có vẻ ngoài rất trí thức, thư sinh. Đặc biệt, anh luôn ân cần và nhẹ nhàng với hai con gái. Tôi thấy khá lạ vì thông thường, khi đưa con đi xét nghiệm ADN, các ông bố thường có một nỗi ấm ức nghi ngờ nào đó. Họ thường không giấu nổi cảm xúc và ít nhiều ảnh hưởng đến cách đối xử với các bé. Tuy nhiên anh Lộc thì khác", chị Yến chia sẻ trên Dân Trí.

Theo nữ nhân viên này, khi ấy trước mặt mọi người tại trung tâm, anh Lộc tuyên bố với mẹ của mình: "Con luôn tin tưởng vợ con. Chẳng qua là vì mẹ nghi ngờ thì con làm xét nghiệm ADN cho mẹ vừa lòng. Từ giờ trở đi mẹ đừng nghi ngờ gì vợ con nữa".

Chiều lòng mẹ đi xét nghiệm ADN, người bố trẻ sốc nặng vì hai con gái không cùng huyết thống: Bị lừa dối suốt 10 năm - Ảnh 1
Xét nghiệm ADN huyết thống. Ảnh: Internet

Người mẹ thì khăng khăng mình có lý do để không tin tưởng con dâu và bảo con trai cứ xét nghiệm trước, mọi chuyện thế nào thì khi có kết quả hãy tính tiếp.

Sau đó, qua chia sẻ của khách hàng, chị Yến mới biết, anh Lộc có hai cô con gái. Tuy nhiên, mẹ anh luôn hoài nghi hai cô cháu gái không phải ruột thịt nhà bà. Con dâu chắc chắn đã qua lại với người đàn ông khác và sinh ra đứa trẻ.

Anh Lộc nhiều lần giải thích cho mẹ rằng hai vợ chồng anh yêu thương nhau, vợ anh chung thủy và tuyệt đối không có chuyện tư tình.

Bản thân anh tuyệt đối tin tưởng vào người vợ đã sinh cho mình hai cô con gái xinh xắn. Cuộc hôn nhân của anh tới khi ấy đã hơn 10 năm. Con gái lớn cũng đã 10 tuổi.

Chiều lòng mẹ đi xét nghiệm ADN, người bố trẻ sốc nặng vì hai con gái không cùng huyết thống: Bị lừa dối suốt 10 năm - Ảnh 2
Mẫu kết quả anh nhận được tại trung tâm. Ảnh: Dân Trí

Vì biết kết quả ra sao nên chị Yến dặn anh Lộc phải thật bình tĩnh. Chị Yến nhớ lại: "Khi mở kết quả ra, anh Lộc sững người vì cả hai bé gái đều không phải con anh. Anh bật khóc ngay tại trung tâm vì quá sốc. Cũng may hôm đó chỉ có mình anh ấy đến, nếu có người mẹ đi cùng thì không rõ anh ấy sẽ bẽ bàng đến mức nào".

Chị Yến kể lại, người đàn ông gần như suy sụp khi nhận tờ kết quả.

Ban đầu, anh Lộc vẫn chưa tin và hỏi nhân viên trung tâm hay là có sự nhầm lẫn nào đó. Tuy nhiên, chị Yến giải thích rằng, ba bố con anh đến trung tâm và lấy mẫu trực tiếp nên không thể có sự nhầm lẫn nào cả.

Nếu các mẫu ADN của con và bố khớp với nhau trong từng gen thì độ chính xác có quan hệ huyết thống đạt tới 99,99999%. Ngược lại, nếu hai mẫu ADN không khớp với nhau từ 2 gen trở lên thì khả năng người đàn ông là cha của đứa trẻ là 0%.

Chiều lòng mẹ đi xét nghiệm ADN, người bố trẻ sốc nặng vì hai con gái không cùng huyết thống: Bị lừa dối suốt 10 năm - Ảnh 3
Sử dụng các loại tế bào như chân tóc xét nghiệm. Ảnh: Internet

"Khi nghe giải thích, anh ấy mới chấp nhận sự thật. Anh mếu máo nói rằng bản thân không thể ngờ được bị lừa dối suốt hơn 10 năm. Trước phán đoán của mẹ chồng, cô ấy vẫn luôn khẳng định một lòng một dạ với anh và anh phải tin cô ấy", chị Yến kể lại.

Cùng thông tin trên Báo Sức khỏe Đời sống, Xét nghiệm ADN là cách xác minh mối quan hệ huyết thống chính xác nhất hiện nay. Quá trình được thực hiện bằng cách so sánh thông tin ADN cá nhân của đứa bé với ADN cá nhân người đàn ông được cho là cha.

Nếu các mẫu ADN của mẹ, con và bố nghi vấn khớp với nhau trong từng gene thì độ chính xác khẳng định có quan hệ huyết thống đạt từ 99,999 - 99,9999%, khi đó kết luận người đàn ông chính là cha ruột của đứa trẻ.

Ngược lại, 2 mẫu ADN của người con và bố nghi vấn không khớp với nhau từ 2 gene trở lên thì kết luận 100% người đàn ông này không phải là cha của đứa trẻ. Thực tế, xét nghiệm huyết thống cha con có thể thực hiện được mà không cần sự hiện diện của người mẹ. Nếu như các mẫu ADN của bố nghi vấn và con không khớp với nhau thì loại trừ hoàn toàn khả năng người đàn ông đó là bố của đứa bé.

Nếu các mẫu khớp với nhau thì có thể khẳng định người đàn ông đó chính là cha ruột. Xét nghiệm huyết thống có thể tiến hành với nhiều loại tế bào như máu, mẫu mô, móng tay, chân tóc, cuống rốn... Tất cả có cùng độ chính xác như nhau, vì mọi tế bào trong cùng một cơ thể đều có cùng một loại ADN.

Người yêu cầu xét nghiệm có thể tự lấy mẫu theo sự hướng dẫn của các chuyên gia. Đó có thể là mẫu nước bọt, móng tay hoặc móng chân, từ 3 - 5 chân tóc (không phải tóc cắt bằng kéo), cuống rốn, bàn chải đánh răng, bao cao su và nhiều vật thể khác tùy theo trường hợp.

 

Tình trạng người phụ nữ bị chồng đánh đập dã man đến bất tỉnh sau khi xuất viện như thế nào?

Tình trạng người phụ nữ bị chồng đánh đập dã man đến bất tỉnh sau khi xuất viện như thế nào?

Thông tin người phụ nữ bị chồng khóa trái cửa và đánh đập dã man dẫn đến bất tỉnh khiến nhiều người rúng động.

Xem thêm
Từ khóa:   xét nghiệm ADN ADN xét nghiệm huyết thống

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt