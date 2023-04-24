"Người bố có vẻ ngoài rất trí thức, thư sinh. Đặc biệt, anh luôn ân cần và nhẹ nhàng với hai con gái. Tôi thấy khá lạ vì thông thường, khi đưa con đi xét nghiệm ADN , các ông bố thường có một nỗi ấm ức nghi ngờ nào đó. Họ thường không giấu nổi cảm xúc và ít nhiều ảnh hưởng đến cách đối xử với các bé. Tuy nhiên anh Lộc thì khác", chị Yến chia sẻ trên Dân Trí.

Theo đó, Anh Lộc đến trung tâm cùng hai con gái và người mẹ của mình. Thấy có 4 khách hàng tới cùng một lúc, chị Yến thắc mắc thì anh Lộc bảo muốn xét nghiệm xác định huyết thống của mình và hai con gái (một bé học lớp 3 và một bé học lớp 5).

Người mẹ thì khăng khăng mình có lý do để không tin tưởng con dâu và bảo con trai cứ xét nghiệm trước, mọi chuyện thế nào thì khi có kết quả hãy tính tiếp.

Theo nữ nhân viên này, khi ấy trước mặt mọi người tại trung tâm, anh Lộc tuyên bố với mẹ của mình: "Con luôn tin tưởng vợ con. Chẳng qua là vì mẹ nghi ngờ thì con làm xét nghiệm ADN cho mẹ vừa lòng. Từ giờ trở đi mẹ đừng nghi ngờ gì vợ con nữa".

Sau đó, qua chia sẻ của khách hàng, chị Yến mới biết, anh Lộc có hai cô con gái. Tuy nhiên, mẹ anh luôn hoài nghi hai cô cháu gái không phải ruột thịt nhà bà. Con dâu chắc chắn đã qua lại với người đàn ông khác và sinh ra đứa trẻ.

Anh Lộc nhiều lần giải thích cho mẹ rằng hai vợ chồng anh yêu thương nhau, vợ anh chung thủy và tuyệt đối không có chuyện tư tình.

Bản thân anh tuyệt đối tin tưởng vào người vợ đã sinh cho mình hai cô con gái xinh xắn. Cuộc hôn nhân của anh tới khi ấy đã hơn 10 năm. Con gái lớn cũng đã 10 tuổi.

Mẫu kết quả anh nhận được tại trung tâm. Ảnh: Dân Trí

Vì biết kết quả ra sao nên chị Yến dặn anh Lộc phải thật bình tĩnh. Chị Yến nhớ lại: "Khi mở kết quả ra, anh Lộc sững người vì cả hai bé gái đều không phải con anh. Anh bật khóc ngay tại trung tâm vì quá sốc. Cũng may hôm đó chỉ có mình anh ấy đến, nếu có người mẹ đi cùng thì không rõ anh ấy sẽ bẽ bàng đến mức nào".

Chị Yến kể lại, người đàn ông gần như suy sụp khi nhận tờ kết quả.

Ban đầu, anh Lộc vẫn chưa tin và hỏi nhân viên trung tâm hay là có sự nhầm lẫn nào đó. Tuy nhiên, chị Yến giải thích rằng, ba bố con anh đến trung tâm và lấy mẫu trực tiếp nên không thể có sự nhầm lẫn nào cả.

Nếu các mẫu ADN của con và bố khớp với nhau trong từng gen thì độ chính xác có quan hệ huyết thống đạt tới 99,99999%. Ngược lại, nếu hai mẫu ADN không khớp với nhau từ 2 gen trở lên thì khả năng người đàn ông là cha của đứa trẻ là 0%.

Sử dụng các loại tế bào như chân tóc xét nghiệm. Ảnh: Internet

"Khi nghe giải thích, anh ấy mới chấp nhận sự thật. Anh mếu máo nói rằng bản thân không thể ngờ được bị lừa dối suốt hơn 10 năm. Trước phán đoán của mẹ chồng, cô ấy vẫn luôn khẳng định một lòng một dạ với anh và anh phải tin cô ấy", chị Yến kể lại.

Cùng thông tin trên Báo Sức khỏe Đời sống, Xét nghiệm ADN là cách xác minh mối quan hệ huyết thống chính xác nhất hiện nay. Quá trình được thực hiện bằng cách so sánh thông tin ADN cá nhân của đứa bé với ADN cá nhân người đàn ông được cho là cha.

Nếu các mẫu ADN của mẹ, con và bố nghi vấn khớp với nhau trong từng gene thì độ chính xác khẳng định có quan hệ huyết thống đạt từ 99,999 - 99,9999%, khi đó kết luận người đàn ông chính là cha ruột của đứa trẻ.

Ngược lại, 2 mẫu ADN của người con và bố nghi vấn không khớp với nhau từ 2 gene trở lên thì kết luận 100% người đàn ông này không phải là cha của đứa trẻ. Thực tế, xét nghiệm huyết thống cha con có thể thực hiện được mà không cần sự hiện diện của người mẹ. Nếu như các mẫu ADN của bố nghi vấn và con không khớp với nhau thì loại trừ hoàn toàn khả năng người đàn ông đó là bố của đứa bé.

Nếu các mẫu khớp với nhau thì có thể khẳng định người đàn ông đó chính là cha ruột. Xét nghiệm huyết thống có thể tiến hành với nhiều loại tế bào như máu, mẫu mô, móng tay, chân tóc, cuống rốn... Tất cả có cùng độ chính xác như nhau, vì mọi tế bào trong cùng một cơ thể đều có cùng một loại ADN.

Người yêu cầu xét nghiệm có thể tự lấy mẫu theo sự hướng dẫn của các chuyên gia. Đó có thể là mẫu nước bọt, móng tay hoặc móng chân, từ 3 - 5 chân tóc (không phải tóc cắt bằng kéo), cuống rốn, bàn chải đánh răng, bao cao su và nhiều vật thể khác tùy theo trường hợp.