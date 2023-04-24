Chị P. là người vợ đã đăng hình ảnh đoạn clip ghi lại cảnh chồng đánh đập mình trước mặt con gái trong phòng ngủ để cầu cứu cộng đồng mạng vào tối 22/4.

Khoảng 21h tối 4/4, anh T. đi làm về, sau khi phát hiện chị P. đã về, anh liên tục chửi bới, dùng tay chân đánh đập chị, rồi nhấc bổng chiếc ghế lên cao giáng xuống người chị. Chưa dừng lại, anh T. còn cầm cả chai rượu đã hết (bằng thủy tinh) vụt vào đầu khiến chị P. đau đớn.

Theo Báo Phụ Nữ Việt Nam, chị P. cho biết sự việc xảy ra đêm 4/4. Sau khi ăn tối, chị cùng con gái lên tầng 2 nằm ở giường chơi, khoảng hơn 1 tiếng sau thì chồng chị đi làm về. Chị nằm cạnh cũng giả vờ ngủ để tránh 2 vợ chồng mâu thuẫn.

Người vợ bị đánh đau đớn. Ảnh: VOV

Sau khoảng 10 phút bị đánh đập liên tục trên tầng 2, chị P. đã chạy trốn xuống tầng 1. Tuy nhiên người chồng vẫn đuổi theo và tiếp tục dùng vũ lực với chị. Phải đến khi chị P. chạy thoát được ra ngoài, cầu cứu hàng xóm thì anh T. mới chịu dừng lại. Chị P. sau đó được hàng xóm đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng tay phải và nhiều vết thương ở tay trái.

Thương tích trên người người phụ nữ. Ảnh: PLO

Chị nhập viện trong tình trạng gãy xương tay trái, đa chấn thương khắp cơ thể, chấn động não. Tại bệnh viện, các bác sỹ đã làm phẫu thuật, bắn 6 chiếc đinh vis, 1 nẹp, để cố định vị trí xương bên tay trái của chị P. bị gãy.

Theo Báo Thanh Niên, sau khi được phẫu thuật, hồi phục sức khỏe và xuất viện, chị P. cũng không dám về nhà mà về phòng trọ của mẹ ở tạm.

Hiện công an đang xử lý vụ việc. Ảnh: Internet

Hiện vết thương của chị đang hồi phục, tuy nhiên vết phẫu thuật và xương gãy vẫn còn gây đau nhức, chị phải thường xuyên quay lại bệnh viện thăm khám.

Được biết, vợ chồng chị P. kết hôn đã 10 năm và có 2 con. Chị P. nhiều lần bị chồng bạo hành, đánh dã man nhưng chị cố chịu đựng vì thương con.

Cơ quan công an đã lấy lời khai của chị P. và ông T., đồng thời trưng cầu giám định thương tích của nạn nhân để tiếp tục xử lý vụ việc.