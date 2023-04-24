Tình trạng người phụ nữ bị chồng đánh đập dã man đến bất tỉnh sau khi xuất viện như thế nào?

Xã hội 24/04/2023 12:40

Thông tin người phụ nữ bị chồng khóa trái cửa và đánh đập dã man dẫn đến bất tỉnh khiến nhiều người rúng động.

Theo PLO, công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) đang tiến hành giám định thương tích đối với chị B.P (33 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu).

Chị P. là người vợ đã đăng hình ảnh đoạn clip ghi lại cảnh chồng đánh đập mình trước mặt con gái trong phòng ngủ để cầu cứu cộng đồng mạng vào tối 22/4.

Theo Báo Phụ Nữ Việt Nam, chị P. cho biết sự việc xảy ra đêm 4/4. Sau khi ăn tối, chị cùng con gái lên tầng 2 nằm ở giường chơi, khoảng hơn 1 tiếng sau thì chồng chị đi làm về. Chị nằm cạnh cũng giả vờ ngủ để tránh 2 vợ chồng mâu thuẫn.

Khoảng 21h tối 4/4, anh T. đi làm về, sau khi phát hiện chị P. đã về, anh liên tục chửi bới, dùng tay chân đánh đập chị, rồi nhấc bổng chiếc ghế lên cao giáng xuống người chị. Chưa dừng lại, anh T. còn cầm cả chai rượu đã hết (bằng thủy tinh) vụt vào đầu khiến chị P. đau đớn.

Tình trạng người phụ nữ bị chồng đánh đập dã man đến bất tỉnh sau khi xuất viện như thế nào? - Ảnh 1
Người vợ bị đánh đau đớn. Ảnh: VOV

Sau khoảng 10 phút bị đánh đập liên tục trên tầng 2, chị P. đã chạy trốn xuống tầng 1. Tuy nhiên người chồng vẫn đuổi theo và tiếp tục dùng vũ lực với chị. Phải đến khi chị P. chạy thoát được ra ngoài, cầu cứu hàng xóm thì anh T. mới chịu dừng lại. Chị P. sau đó được hàng xóm đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng tay phải và nhiều vết thương ở tay trái.

Tình trạng người phụ nữ bị chồng đánh đập dã man đến bất tỉnh sau khi xuất viện như thế nào? - Ảnh 2
Thương tích trên người người phụ nữ. Ảnh: PLO

Chị nhập viện trong tình trạng gãy xương tay trái, đa chấn thương khắp cơ thể, chấn động não. Tại bệnh viện, các bác sỹ đã làm phẫu thuật, bắn 6 chiếc đinh vis, 1 nẹp, để cố định vị trí xương bên tay trái của chị P. bị gãy.

Theo Báo Thanh Niên, sau khi được phẫu thuật, hồi phục sức khỏe và xuất viện, chị P. cũng không dám về nhà mà về phòng trọ của mẹ ở tạm.

Tình trạng người phụ nữ bị chồng đánh đập dã man đến bất tỉnh sau khi xuất viện như thế nào? - Ảnh 3
 

 

Tình trạng người phụ nữ bị chồng đánh đập dã man đến bất tỉnh sau khi xuất viện như thế nào? - Ảnh 4
Hiện công an đang xử lý vụ việc. Ảnh: Internet

Hiện vết thương của chị đang hồi phục, tuy nhiên vết phẫu thuật và xương gãy vẫn còn gây đau nhức, chị phải thường xuyên quay lại bệnh viện thăm khám.

Được biết, vợ chồng chị P. kết hôn đã 10 năm và có 2 con. Chị P. nhiều lần bị chồng bạo hành, đánh dã man nhưng chị cố chịu đựng vì thương con.

Cơ quan công an đã lấy lời khai của chị P. và ông T., đồng thời trưng cầu giám định thương tích của nạn nhân để tiếp tục xử lý vụ việc.

Yên Bái: Lí do hàng trăm em học sinh cầm hoa cúc trắng tiễn đưa cô giáo đang mang thai qua đời

Yên Bái: Lí do hàng trăm em học sinh cầm hoa cúc trắng tiễn đưa cô giáo đang mang thai qua đời

Những ngày gần đây, đoạn clip đăng tải cảnh nhiều em học sinh cầm hoa cúc trắng xếp thành hàng dài khiến nhiều người xúc động. Nguyên nhân vụ việc được cho là tiễn đưa một cô giáo không may qua đời do mắc bệnh hiểm nghèo.

Xem thêm
Từ khóa:   Đà Nẵng người phụ nữ bị đánh bạo lực gia đình

TIN MỚI NHẤT

Châm chọc vợ cũ vì đi xe cũ, tôi không ngờ vài câu nói lại khiến mình muối mặt

Châm chọc vợ cũ vì đi xe cũ, tôi không ngờ vài câu nói lại khiến mình muối mặt

Tâm sự 59 phút trước
Đưa nhân tình đi sinh, chồng phản bội tái mặt khi bác sĩ đỡ đẻ tiết lộ điểm đặc biệt của đứa bé

Đưa nhân tình đi sinh, chồng phản bội tái mặt khi bác sĩ đỡ đẻ tiết lộ điểm đặc biệt của đứa bé

Tâm sự 59 phút trước
Nằng nặc lấy vàng cưới của con dâu, mẹ chồng vài ngày sau phải muối mặt đem trả

Nằng nặc lấy vàng cưới của con dâu, mẹ chồng vài ngày sau phải muối mặt đem trả

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Mẹ chồng nhất quyết lấy vàng cưới của con dâu, vài ngày sau phải đích thân mang trả

Mẹ chồng nhất quyết lấy vàng cưới của con dâu, vài ngày sau phải đích thân mang trả

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Chồng mất hơn một tháng, tôi bất ngờ nhận căn hộ tiền tỷ, đến khi biết lý do thì bật khóc

Chồng mất hơn một tháng, tôi bất ngờ nhận căn hộ tiền tỷ, đến khi biết lý do thì bật khóc

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Chê người yêu nghèo, cô gái bỏ đi sau buổi họp lớp, 6 năm sau chỉ biết ôm mặt khóc

Chê người yêu nghèo, cô gái bỏ đi sau buổi họp lớp, 6 năm sau chỉ biết ôm mặt khóc

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Vợ đang ở cữ, chồng viện cớ sang nhà hàng xóm rồi lén làm một việc khiến vợ chết lặng

Vợ đang ở cữ, chồng viện cớ sang nhà hàng xóm rồi lén làm một việc khiến vợ chết lặng

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Nửa đêm nghe tiếng lục đục, dâu trẻ vác gậy xuống bếp rồi nghẹn ngào trước cảnh tượng bất ngờ

Nửa đêm nghe tiếng lục đục, dâu trẻ vác gậy xuống bếp rồi nghẹn ngào trước cảnh tượng bất ngờ

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Thấy người yêu đi xe máy cũ đến họp lớp, cô gái xấu hổ đòi chia tay, 6 năm sau mới hối hận

Thấy người yêu đi xe máy cũ đến họp lớp, cô gái xấu hổ đòi chia tay, 6 năm sau mới hối hận

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Sau tang chồng hơn một tháng, tôi được nhận căn hộ tiền tỷ nhưng sự thật khiến tôi bật khóc

Sau tang chồng hơn một tháng, tôi được nhận căn hộ tiền tỷ nhưng sự thật khiến tôi bật khóc

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt