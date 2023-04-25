Lái xe là bị can đã bị khởi tố, bắt tam giam trong vụ tai nạn thương tâm ở Hòa Bình khiến 2 phụ nữ tử vong.

Theo thông tin từ Báo Giáo dục thời đại, cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Bôi cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Bùi Hữu N. (SN 1987, trú xóm Đồng Hoà, xã Mỵ Hoà).

Đối tượng N. là lái xe bán tải trong vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường 12B khiến 2 phụ nữ tử vong.

N. bị khởi tố về tội "vi phạm quy định về giao thông đường bộ" quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng N. là lái xe bán tải trong vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường 12B khiến 2 phụ nữ tử vong. Ảnh: Dân Việt

Theo Dân Việt, trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 23/4, tại đường 12B đoạn qua địa bàn xóm Mến Bôi, xã Kim Lập, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Vào thời điểm trên, ô tô bán tải mang BKS: 28C-065.73 do Nam điều khiển theo hướng dốc Cun đi thị trấn Ba Hàng Đồi đã va chạm với xe máy Honda Vision mang BKS: 28B1-217.77 di chuyển theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn nghiêm trọng. Ảnh: Lao Động

Hậu quả, vụ tai nạn đã khiến 2 người phụ nữ đi xe máy tử vong tại chỗ.

Hai nạn nhân được xác định là bà B.T.T (SN 1975, trú tại xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình) và bà B.T.N (SN 1972, trú tại xã Đông Bắc, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình), bà B.T.N là người điều khiển xe máy.

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