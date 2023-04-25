Nguyên nhân ban đầu vụ án mạng đau lòng tại tiệm tạp hóa ở Long An

Xã hội 25/04/2023 07:14

Theo lời khai ban đầu nghi phạm báo trên bệnh viện, do mâu thuẫn cả hai bên lớn tiếng, không kiềm chế được mình, hung thủ đã dùng kéo đâm liên tục vào người nạn nhân.

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, bà K. được phát hiện nằm gục trên vũng máu trong tiệm tạp hóa của gia đình, nghi bị đâm và chết sau đó. Nghi phạm cũng được chuyển lên tuyến trên cấp cứu khi đã uống một số thuốc để tự tử.

Khoảng 16h ngày 24-4, người dân ấp Bình Lương 2, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, Long An đi ngang tiệm tạp hóa của bà N.T.M.K. (48 tuổi) thì phát hiện bà nằm gục với một vết thương lớn ở ngực nghi bị đâm.

Bà K. được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Thủ Thừa nhưng đã tử vong vào lúc 16h45.

Một số người dân chung quanh hiện trường cho biết trước đó có người thấy bà K. nói chuyện với một người đàn ông trong tiệm tạp hóa nhưng khi phát hiện bà K. với vết thương thì người đàn ông trên đã không thấy đâu.

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Hiện trường vụ việc. Ảnh: Người Lao Động

Tại hiện trường, còn có một số vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật nằm dưới đất.Theo một nguồn tin của cơ quan điều tra, nghi can chính là N.T.T. (46 tuổi, ngụ ấp An Hòa 3, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, Long An), một người quen của nạn nhân.

Theo thông tin trên Báo Người Lao Động, theo thông tin ban đầu về nghi phạm, khoảng 16 giờ cùng ngày, N.T.T (46 tuổi; ngụ thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) đến tiệm tạp hóa của chị N.T.M.K (48 tuổi; ngụ xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa) để nói chuyện và giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Gặp mặt nhau, 2 bên phát sinh mâu thuẫn dẫn đến cự cãi lớn tiếng. Bực tức, Tuấn cầm cây kéo đâm liên tục vào người khiến bà K. bị thương tích nặng, sau đó tử vong do mất quá nhiều máu. Gây án xong, Tuấn về nhà rồi chạy ra Bệnh viện huyện Thủ Thừa báo đã uống thuốc trừ sâu.

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Vụ án đang được điều tra, làm rõ. Ảnh: Tuổi Trẻ

Nghe ông Tuấn khai thông tin như vậy, bệnh viện huyện liền chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu. Vụ án đang được điều tra, làm rõ.

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