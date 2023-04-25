Tân cho biết thời gian gần đây anh nghi ngờ vợ mình phản bội, cộng với bị người khác đòi tiền hụi nên có tức giận đánh vợ.

Theo PLO, chiều 24-4, Thượng tá Ngô Văn Công, Trưởng Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng ), cho biết công an đã lấy lời khai của Nguyễn Tân (53 tuổi, ngụ phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích đối với chị BP. Chị P là người sống chung như vợ chồng với Tân và có hai con gái chung nhưng không đăng ký kết hôn.

“Dù có biện minh thế nào thì tôi nhận thấy việc đánh vợ dẫn đến phải nhập viện là sai. Do cuộc sống bí bách, tôi nghĩ quẩn, trong lúc nhậu say về đã có hành vi quá mức. Tôi mong vợ mình tha thứ để các con có mẹ có cha” - Tân nói.

Tân cho biết trong thời gian vợ nhập viện, anh phải bỏ công việc hoặc nhờ người chăm sóc và đưa đón con. Tối 24-4, Tân đã dẫn hai con gái đến gặp mẹ. Tân mong vợ tha thứ cho lỗi lầm của mình, để hai con có được cuộc sống tốt hơn.

Theo Tuổi Trẻ, từ tối 22-4, trên mạng xã hội chia sẻ bài viết cùng clip, hình ảnh về vụ việc người chồng đánh vợ dã man xảy ra ở Đà Nẵng. Trong đó có hai đoạn clip cho thấy một người đàn ông đã đánh tới tấp vợ của mình trước mặt con gái trong phòng ngủ. Người này cũng cầm một vật giống chai rượu đánh lên người vợ.

Khi người vợ bỏ chạy xuống tầng trệt thì tiếp tục bị chồng đấm, đá, lấy bàn đè lên người, túm tóc giật ngược… Người vợ chỉ biết ôm đầu chịu trận.

Nhiều người đã bày tỏ sự bất bình trước hành vi đánh đập dã man vợ của người chồng vũ phu. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam

Theo chị P., sau khi bị chồng (ông N.T.) đánh đập vào đêm 4-4, chị phải nhập viện, gãy kín xương trụ tay trái, tổn thương nặng tay phải cùng nhiều vết thương khác. Sau ca mổ, chị đã xuất viện, về ở phòng trọ của mẹ ruột.

Chị P. cũng cho biết công an đã lấy lời khai của chị và chồng, đưa chị P. đi giám định thương tật.

Theo chị P., vợ chồng chị đã chung sống với nhau gần 10 năm và có hai con.

Không chỉ sự việc tối 4-4, mà chị còn nhiều lần bị chồng đánh đập.

Vì thương hai con nhỏ, chị đã cố gắng chịu đựng. Nhưng sau vụ đánh đập dã man tối 4-4, chị P. cho hay không thể chịu t