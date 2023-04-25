Ngư dân kể lại giây phút cứu 4 du khách đuối nước tại biển Cửa Lò: Khoảnh khắc sinh tử và sự trùng hợp đến kỳ lạ

“Thời điểm đó gió to, sóng lớn lắm, chiếc thuyền mủng cứ xoay vòng mấy hồi dù 2 anh em đã quá quen với sóng nước từ những ngày lọt lòng. Tuy nhiên, lúc đó tính mạng con người là quan trọng nhất, chúng tôi dùng hết sức để chèo thuyền ra xa, tiếp cận nhóm khách. Khoảng 10 phút vượt sóng, thuyền đã ra đến nơi, khi đó thấy có 3 bác vẫn còn vẫy tay nhưng yếu lắm, còn 1 bác đã bất động và bị cuốn ra xa”, anh Đậu Khắc Bình chia sẻ trên Báo Nghệ An.

Theo Báo Nghệ An , vừa ngước mắt lên, thoáng thấy nhóm du khách chới với từ xa, khoảng cách đã hơn 100 mét, vượt quá khu vực an toàn, dù không nghe thấy tiếng la hét, tuy nhiên, linh cảm của những người con xứ biển cho biết, nhóm khách đã bị đuối nước. Không một phút chần chừ, 2 anh em Yên và Bình vừa hô hoán mọi người, vừa vội vàng chèo thuyền mủng lao ra biển để cứu người , dù lúc đó, sóng cuộn liên hồi, sức người quá nhỏ bé so với thiên nhiên, lao ra vòng xoáy ấy thật sự nguy hiểm…

“Trong thời khắc đó, để có thể cứu được cả 4 bác, chỉ còn cách thả dây lưới để những bác còn sức bám vào, sau đó, nhờ những người ở trên bờ kéo vào. Đối với bác Tiềm - người bị cuốn ra xa, cơ hội cứu rất thấp vì sóng dập dềnh không thể tiếp cận được, bác ấy cũng đã buông tay nên chỉ còn cách nhấc người bác ấy lên thuyền để đưa vào bờ. Tôi đã chỉ đạo Bình thả dây lưới cho 3 bác, hét thật lớn để các bác hiểu ý bám vào, đồng thời, dùng hết sức còn lại chèo thuyền ra vị trí của bác Tiềm, khi chạm được vào người bác, tôi đã dùng hết sức còn lại để kéo bác lên thuyền. Lúc đó, người bác Tiềm đã đơ ra, tím ngắt. Sau đó, anh em cùng với những người trên bờ đưa cả 4 bác vào bờ thành công”, anh Yên chia sẻ trên Báo Nghệ An.

Ngư dân cứu du khách gặp nạn. Ảnh: Báo Nghệ An

Sau khi 4 du khách lên bờ, chỉ có 2 du khách còn cử động, 2 người còn lại đã ngất lịm, toàn bộ du khách đã được người dân sơ cứu tại chỗ, sau đó, được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Cửa Lò cấp cứu.

Bà Chu Thị Phượng - mẹ của anh Yên và anh Bình nhớ lại chi tiết trùng hợp lạ kỳ rằng, khoảng 4 giờ rưỡi sáng 23/4, khi 2 anh em đi bắt đầu đưa thuyền mủng để ra khơi như mọi ngày thì bỗng dưng lại quên mất mái chèo, phải trở về nhà để lấy dù đây là việc chưa từng xảy ra. Đến hơn 5 giờ, khi đưa mái chèo ra đến biển thì gặp trúng thời điểm 4 du khách gặp nạn và ra tay cứu giúp. Giả sử nếu như không quên mái chèo, 2 anh em xuất phát sớm hơn 30 phút thì lúc đó sẽ chẳng có ai bắt gặp được khoảnh khắc ấy và cũng sẽ không có sẵn phương tiện để cứu người nhanh chóng. Do đó, đây là việc vô cùng may mắn cho các du khách.

Hai anh em Bình và Yên cùng 4 du khách được cứu sống. Ảnh: VietNamNet

Được biết, sau thời gian được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Cửa Lò, sức khỏe của 4 du khách dần ổn định. Trưa cùng ngày, nhóm du khách đã đến nhà của 2 anh em tại phường Nghi Hương để cảm ơn gia đình.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 24/4, ông Đậu Khắc Trung – Phó Chủ tịch UBND phường Nghi Hương (TX Cửa Lò) cho biết, sáng hôm qua, 2 anh em Đậu Bình Yên và Đậu Khắc Bình, trú tại khối Vinh Tân, phường Nghi Hương đã chèo thuyền thúng ra cứu sống 4 du khách đang kêu cứu ngoài biển Cửa Lò.

Theo đó, có 4 du khách quê ở Bắc Giang và Hưng Yên về thị xã Cửa Lò (Nghệ An) tham quan du lịch và tắm biển vào buổi sáng sớm. Quá trình tắm biển tại bãi phía Bắc quảng trường Bình Minh, thuộc phường Nghi Hương, 4 người bị nước cuốn ra xa hơn 100m, vượt quá khu vực an toàn.

Ngay sau đó, 2 anh em Bình và Yên đã chèo thuyền thúng ra ngoài biển, cứu vớt được 4 người đưa vào bờ. Khi vào bờ, mọi người đã tổ cức sơ cứu cho các nạn nhân và sau đó đưa vào Bệnh viện Đa khoa TX Cửa Lò cấp cứu.

Một người phụ nữ quay lại video những người may mắn được đưa vào bờ nói: “Ai người khoẻ vác ngược dốc nước ra” – ngay sau đó nhiều người đàn ông cùng tập trung chung, vác người đàn ông lên và dốc ngược để nước trào ra ngoài.

Đến nay, cả 4 du khách trong đoàn du lịch đã xuất viện và sức khoẻ trở lại bình thường.