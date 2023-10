Ngư dân kể lại giây phút cứu 4 du khách đuối nước tại biển Cửa Lò: Khoảnh khắc sinh tử và sự trùng hợp đến kỳ lạ

Theo Báo Nghệ An, vừa ngước mắt lên, thoáng thấy nhóm du khách chới với từ xa, khoảng cách đã hơn 100 mét, vượt quá khu vực an toàn, dù không nghe thấy tiếng la hét, tuy nhiên, linh cảm của những người con xứ biển cho biết, nhóm khách đã bị đuối nước. Không một phút chần chừ, 2 anh em Yên và Bình vừa hô hoán mọi người, vừa vội vàng chèo thuyền mủng lao ra biển để cứu người, dù lúc đó, sóng cuộn liên hồi, sức người quá nhỏ bé so với thiên nhiên, lao ra vòng xoáy ấy thật sự nguy hiểm…

“Thời điểm đó gió to, sóng lớn lắm, chiếc thuyền mủng cứ xoay vòng mấy hồi dù 2 anh em đã quá quen với sóng nước từ những ngày lọt lòng. Tuy nhiên, lúc đó tính mạng con người là quan trọng nhất, chúng tôi dùng hết sức để chèo thuyền ra xa, tiếp cận nhóm khách. Khoảng 10 phút vượt sóng, thuyền đã ra đến nơi, khi đó thấy có 3 bác vẫn còn vẫy tay nhưng yếu lắm, còn 1 bác đã bất động và bị cuốn ra xa”, anh Đậu Khắc Bình chia sẻ trên Báo Nghệ An.